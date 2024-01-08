التميمي: الزيارة الملكية أثلجت صدور أهالي الجنوبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعبر‭ ‬التميمي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الغامرة‭ ‬وكل‭ ‬أهل‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بالزيارة‭ ‬الكريمة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬التاريخي‭ ‬والحضاري‭ ‬الاستثنائي،‭ ‬تتمتع‭ ‬بالتنوع‭ ‬بكل‭ ‬مقومات‭ ‬النهضة‭ ‬العمرانية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬التي‭ ‬ترفد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وأضاف‭ ‬التميمي‭ ‬أن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وبهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬الميمونة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الحيوية‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬يؤكد‭ ‬النهضة‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬ارست‭ ‬دعائمها‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بين‭ ‬أبنائها‭.‬

وبين‭ ‬التميمي‭ ‬أن‭ ‬تنويه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬وبما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬وإنشاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمرافق‭ ‬والمنتجعات‭ ‬السياحية‭ ‬والفندقية،‭ ‬يعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭.‬

وأضاف‭ ‬التميمي‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬تملك‭ ‬بيئة‭ ‬جذب‭ ‬سياحي‭ ‬واستثماري،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مع‭ ‬توافر‭ ‬مساحات‭ ‬أرضية‭ ‬كبيرة‭ ‬لإقامة‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬مركزا‭ ‬لجذب‭ ‬الأعمال،‭ ‬ورفد‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

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