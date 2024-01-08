التميمي: الزيارة الملكية أثلجت صدور أهالي الجنوبية

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- Akhbar Al Khaleej) قال النائب بدر التميمي ممثل الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية، إن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، بزيارة لعدد من المشاريع الحيوية بالمحافظة الجنوبية، أثلج صدور أهالي المحافظة.
وعبر التميمي عن سعادته الغامرة وكل أهل الجنوبية، بالزيارة الكريمة، مؤكداً أن المحافظة الجنوبية ذات الطابع التاريخي والحضاري الاستثنائي، تتمتع بالتنوع بكل مقومات النهضة العمرانية والاقتصادية، التي ترفد الاقتصاد الوطني.
وأضاف التميمي أن جلالة الملك المعظم وبهذه الزيارة الميمونة لعدد من المشاريع الحيوية بالمحافظة الجنوبية، يؤكد النهضة الحديثة التي ارست دعائمها المسيرة التنموية الشاملة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بين أبنائها.
وبين التميمي أن تنويه جلالة الملك المعظم بما حققته مملكة البحرين من نجاحات وإنجازات نوعية في القطاع السياحي وبما تشهده من توسع في إقامة وإنشاء العديد من المشاريع والمرافق والمنتجعات السياحية والفندقية، يعكس الاهتمام الملكي السامي بهذا القطاع.
وأضاف التميمي أن المحافظة الجنوبية، تملك بيئة جذب سياحي واستثماري، وخصوصاً مع توافر مساحات أرضية كبيرة لإقامة المشاريع التنموية، ما يجعلها مركزا لجذب الأعمال، ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية في البحرين.
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