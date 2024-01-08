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أكثر من ألف طفل بترت أطرافهم من دون تخدير في غزة

1/8/2024 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

منظمة أنقذوا الأطفال: التاريخ لن يغفر للعالم هذه الجريمة الكبرى

لندن‭ ‬ ‭(‬ CNN ‭) : ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أنقذوا‭ ‬الأطفال‮»‬‭ ‬الخيرية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬يفقدون‭ ‬إحدى‭ ‬ساقيهم‭ ‬أو‭ ‬كلتيهما‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬البتر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تخدير‭.‬

وقال‭ ‬جيسون‭ ‬لي‭ ‬المدير‭ ‬القُطري‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬أنقذوا‭ ‬الأطفال‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬معاناة‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تصورها،‭ ‬بل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لأنها‭ ‬غير‭ ‬ضرورية‭ ‬ويمكن‭ ‬تجنبها‭ ‬بالكامل‭.‬

إن‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬وتشويههم‭ ‬أمر‭ ‬مدان‭ ‬باعتباره‭ ‬جريمة‭ ‬خطرة‭... ‬ويجب‭ ‬محاسبة‭ ‬مرتكبيها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬لي‭ ‬أنه‭ ‬رأى‭ ‬‮«‬الأطباء‭ ‬والممرضات‭ ‬منهكين‭ ‬تمامًا‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬إحضار‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تأثير‭ ‬رؤية‭ ‬الأطفال‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬وعدم‭ ‬توافر‭ ‬المعدات‭ ‬والأدوية‭ ‬اللازمة‭ ‬لعلاجهم‭ ‬أو‭ ‬تخفيف‭ ‬الألم‭ ‬هو‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬المهنيين‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭. ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحرب،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاهل‭ ‬مناظر‭ ‬وأصوات‭ ‬طفل‭ ‬صغير‭ ‬مشوه‭ ‬بالقنابل‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الخيرية‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬إلى‭ ‬تصريحات‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬اليونيسف‭ ‬جيمس‭ ‬إلدي،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬ديسمبر‭ ‬‮«‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬فقدوا‭ ‬إحدى‭ ‬ساقيهم‭ ‬أو‭ ‬كلتيهما‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر؛‭ ‬إذ‭ ‬تكتظ‭ ‬المستشفيات‭ ‬بالأطفال‭ ‬وآبائهم‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬جروح‭ ‬الحرب‭ ‬المروعة‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أنقذوا‭ ‬الأطفال‮»‬‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬بيان‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الذي‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أجريت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تخدير،‭ ‬إذ‭ ‬يواجه‭ ‬القطاع‭ ‬نقصًا‭ ‬حادا‭ ‬في‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭.‬

وقالت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الخيرية‭ ‬إن‭ ‬الأطفال‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للوفاة‭ ‬بسبب‭ ‬إصابات‭ ‬القصف‭ ‬بنحو‭ ‬7‭ ‬مرات‭ ‬مقارنة‭ ‬بالبالغين؛‭ ‬لأنهم‭ ‬أكثر‭ ‬حساسية‭ ‬وعرضة‭ ‬للإصابة‭. ‬

وقال‭ ‬جيسون‭ ‬لي‭: ‬‮«‬جماجمهم‭ ‬لم‭ ‬تتشكل‭ ‬بعد‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬وعضلاتهم‭ ‬غير‭ ‬المتطورة‭ ‬توفر‭ ‬حماية‭ ‬أقل،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الانفجار‭ ‬إلى‭ ‬تمزيق‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬بطنهم،‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ضرر‭ ‬واضح‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬لي‭: ‬‮«‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إجراءً‭ ‬للوفاء‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬ومنع‭ ‬ارتكاب‭ ‬أخطر‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تثير‭ ‬القلق‭ ‬الدولي‭ ‬فإن‭ ‬التاريخ‭ ‬سيحكم‭ ‬علينا‭ ‬جميعًا،‭ ‬وينبغي‭ ‬له‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬النهائي‮»‬‭ ‬هو‭ ‬وحده‭ ‬الذي‭ ‬سينهي‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬وتشويه‭ ‬المدنيين‮»‬،‭ ‬وسيمكن‭ ‬‮«‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تشتد‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها‮»‬‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأدوية‭ ‬الحيوية‭ ‬للأطفال‭ ‬الجرحى‭.‬

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