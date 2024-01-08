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إسرائيل تحولت لتوجيه ضربات أكثر فتكا لأهداف مرتبطة بإيران في سوريا

1/8/2024 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭/‬عمان‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬ستة‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفذ‭ ‬موجة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬القاتلة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تستهدف‭ ‬شاحنات‭ ‬بضائع‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬وأفرادا‭ ‬مشاركين‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬أسلحة‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬جماعات‭ ‬متحالفة‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وذكرت‭ ‬المصادر،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مسؤول‭ ‬بالمخابرات‭ ‬العسكرية‭ ‬السورية‭ ‬وقائد‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الإقليمي‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية،‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬غيرت‭ ‬استراتيجياتها‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنه‭ ‬مسلحو‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬وما‭ ‬أعقبه‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭.‬

وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬عمدت‭ ‬إلى‭ ‬ضرب‭ ‬أهداف‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإيران‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لسنوات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تنشط‭ ‬فيها‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬المسلحة،‭ ‬فإنها‭ ‬تنفذ‭ ‬حاليا‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬أكثر‭ ‬فتكا‭ ‬وتواترا‭ ‬تستهدف‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬الأسلحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬وأنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬القائد‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الإقليمي‭ ‬ومصدران‭ ‬آخران‭ ‬مطلعان‭ ‬على‭ ‬تفكير‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قواعد‭ ‬اللعبة‮»‬‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬التكتم‭ ‬لضرباتها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬ويبدو‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تعد‭ ‬حذرة‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬تكبيد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬هناك‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭.‬

وأضاف‭ ‬القائد‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬اعتادوا‭ ‬إطلاق‭ ‬نيران‭ ‬تحذيرية،‭ ‬كانوا‭ ‬يضربون‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الشاحنة،‭ ‬فيخرج‭ ‬رجالنا‭ ‬من‭ ‬الشاحنة‭ ‬ثم‭ ‬يضربون‭ ‬الشاحنة‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬قبل‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬انتهى‭ ‬ذلك‭. ‬إسرائيل‭ ‬تشن‭ ‬الآن‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬أكثر‭ ‬فتكا‭ ‬وأكثر‭ ‬تواترا‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬الأسلحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬وأنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬إنهم‭ ‬يقصفون‭ ‬الجميع‭ ‬مباشرة‭. ‬إنهم‭ ‬يقصفون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القتل‮»‬‭.‬

وأدت‭ ‬الحملة‭ ‬الجوية‭ ‬المكثفة‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬مثلي‭ ‬العدد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بالكامل‭ ‬قبل‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وفقا‭ ‬لمسح‭ ‬لرويترز‭. ‬كما‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬من‭ ‬مسلحي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭.‬

ولم‭ ‬يرد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬لرويترز‭ ‬بشأن‭ ‬تصعيد‭ ‬عملياته‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬كبير‭ ‬للصحفيين‭ ‬مع‭ ‬اشتراط‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬إن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بدأ‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬بهجمات‭ ‬يوم‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وإن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬كانت‭ ‬انتقامية‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬حول‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬وتتخذ‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‮»‬‭ ‬لإظهار‭ ‬إصرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭.‬

بدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬استهداف‭ ‬أهداف‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإيران‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬لكن‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬بدت‭ ‬وكأنها‭ ‬تتجنب‭ ‬قتل‭ ‬أعضاء‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭. ‬وقال‭ ‬ضابط‭ ‬مخابرات‭ ‬إقليمي‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تخشى‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬رغبة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬الانتقام‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المجاورة‭ ‬للحدود‭.‬

وأضاف‭ ‬الضابط‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬فإن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنوي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬أقل‭ ‬حذرا‭ ‬وضبطا‭ ‬للنفس‮»‬‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬أعضاء‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

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