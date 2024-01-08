الكويتيون يترقبون الحكومة الجديدة بتغييراتها الواسعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الكويتي إعلان التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح، أبلغت مصادر القبس أن «الحكومة الخامسة والأربعين في تاريخ البلاد، الأولى في عهد سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ستشهد تغييرا واسعا في أسماء الوزراء».
وأكدت المصادر أنه منذ أن أصدر سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد يوم الخميس الماضي الموافق 4 يناير الجاري أمراً أميرياً بتعيين الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، لا تزال مهمة تشكيل الحكومة مستمرة، حيث يجري اعتماد مفهوم جديد في اختيار أسماء الوزراء قبل رفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
وشددت المصادر على أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح سيختار أعضاء التشكيلة الحكومية وفق معايير الكفاءة والقدرة على التخطيط وتغيير أوضاع البلاد إلى الأفضل، وتحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم، وإنجاز مشاريع التنمية المتعثرة، ومحاربة الفساد، ومعالجة الخلل في أداء جهات الدولة، والعمل على تصحيح المسار تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد.
وبينما تواصَل التأييد الشعبي لرئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح، لما يحظى به من سمعة طيبة وخبرات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، يترقب الشارع الكويتي التشكيل الحكومي الجديد برئاسة رئيس الوزراء العاشر في البلاد الشيخ د. محمد الصباح، لبدء خطوات العمل والإنجاز.
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