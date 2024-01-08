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الكويتيون يترقبون الحكومة الجديدة بتغييراتها الواسعة

1/8/2024 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يترقب‭ ‬فيه‭ ‬الشارع‭ ‬الكويتي‭ ‬إعلان‭ ‬التشكيل‭ ‬الحكومي‭ ‬الجديد‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬صباح‭ ‬السالم‭ ‬الصباح،‭ ‬أبلغت‭ ‬مصادر‭ ‬القبس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الخامسة‭ ‬والأربعين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد،‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد،‭ ‬ستشهد‭ ‬تغييرا‭ ‬واسعا‭ ‬في‭ ‬أسماء‭ ‬الوزراء‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬المصادر‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أصدر‭ ‬سمو‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬الموافق‭ ‬4‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬أمراً‭ ‬أميرياً‭ ‬بتعيين‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬صباح‭ ‬السالم‭ ‬الصباح‭ ‬رئيساً‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتكليفه‭ ‬ترشيح‭ ‬أعضاء‭ ‬الوزارة‭ ‬الجديدة،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مهمة‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬مستمرة،‭ ‬حيث‭ ‬يجري‭ ‬اعتماد‭ ‬مفهوم‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬أسماء‭ ‬الوزراء‭ ‬قبل‭ ‬رفعها‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭.‬

وشددت‭ ‬المصادر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬الصباح‭ ‬سيختار‭ ‬أعضاء‭ ‬التشكيلة‭ ‬الحكومية‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬الكفاءة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬وتغيير‭ ‬أوضاع‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل،‭ ‬وتحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬المواطنين‭ ‬وتطلعاتهم،‭ ‬وإنجاز‭ ‬مشاريع‭ ‬التنمية‭ ‬المتعثرة،‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفساد،‭ ‬ومعالجة‭ ‬الخلل‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬جهات‭ ‬الدولة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭.‬

وبينما‭ ‬تواصَل‭ ‬التأييد‭ ‬الشعبي‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬الصباح،‭ ‬لما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭ ‬وخبرات‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬ودبلوماسية،‭ ‬يترقب‭ ‬الشارع‭ ‬الكويتي‭ ‬التشكيل‭ ‬الحكومي‭ ‬الجديد‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬الصباح،‭ ‬لبدء‭ ‬خطوات‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز‭.‬

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