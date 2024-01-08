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مصر تبدأ تدقيق أوضاع 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة وكلفة رعايتهم

1/8/2024 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ ‬ ‭ ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭:‬


لأول‭ ‬مرة‭ ‬بدأت‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬تدقيق‭ ‬أعداد‭ ‬اللاجئين‭ ‬وتكلفة‭ ‬ما‭ ‬تتحمله‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬لرعايتهم،‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الرسمية‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تستضيف‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬مهاجر‭ ‬ولاجئ‭ ‬من‭ ‬133‭ ‬دولة،‭ ‬رغم‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭.‬

كانت‭ ‬أصوات‭ ‬قد‭ ‬ارتفعت‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬تطالب‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬آلية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬اللاجئين‭ ‬وبخاصة‭ ‬من‭ ‬الجنسيتين‭ ‬السورية‭ ‬والسودانية،‭ ‬ووصل‭ ‬الحد‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إلى‭ ‬المطالبة‭ ‬بعودة‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاجئين،‭ ‬ورفض‭ ‬سياسة‭ ‬توطينهم‭ ‬أو‭ ‬تجنيسهم،‭ ‬كما‭ ‬اعتبر‭ ‬آخرون‭ ‬أن‭ ‬وجودهم‭ ‬يشكل‭ ‬خطراً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬البلاد‭.‬

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬عقده‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي،‭ ‬مع‭ ‬وزراء‭ ‬التموين،‭ ‬والصحة‭ ‬والتضامن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والتنمية‭ ‬المحلية،‭ ‬والتربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والعمل،‭ ‬أكد‭ ‬مدبولي‭ ‬أهمية‭ ‬تدقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأعداد،‭ ‬وفى‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬حصر‭ ‬وتجميع‭ ‬ما‭ ‬تتحمله‭ ‬الدولة‭ ‬مقابل‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬لضيوف‭ ‬مصر‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬‮
‬ذكر‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬عبدالغفار،‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬والسكان،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حوالي‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬مهاجر‭ ‬ولاجئ‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬133‭ ‬دولة،‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬ذكور،‭ ‬و49‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬إناث،‭ ‬وبمتوسط‭ ‬عمرى‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬سنة،‭ ‬يمثلون‭ ‬8‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬سكان‭ ‬مصر،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬56 ‭%‬ ‭ ‬منهم‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬محافظات‭: ‬القاهرة،‭ ‬والجيزة،‭ ‬والإسكندرية،‭ ‬والدقهلية،‭ ‬ودمياط،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬60 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬منذ‭ ‬حوالى‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬و6 ‭%‬ ‭ ‬يعيشون‭ ‬باندماج‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬37 ‭%‬ ‭ ‬منهم‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬ثابتة‭ ‬وشركات‭ ‬مستقرة‭.‬

وتناول‭ ‬وزير‭ ‬التموين،‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬ما‭ ‬تتحمله‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التموين؛‭ ‬لتوفير‭ ‬احتياجات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬ضيوف‭ ‬مصر،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬غيرها،‭ ‬فيما‭ ‬استعرضت‭ ‬وزيرة‭ ‬التضامن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ما‭ ‬توفره‭ ‬الجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تقديم‭ ‬معونات‭ ‬غذائية،‭ ‬أو‭ ‬مساعدات‭ ‬صحية‭ ‬وتعليمية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أهابت‭ ‬بكل‭ ‬الموجودين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مصر‭ ‬بالبدء‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬إثبات‭ ‬الإقامة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.‬

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