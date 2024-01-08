ولي العهد السعودي يبحث مع بلينكن العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬العربية‭ ‬نت‭): ‬التقى‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المخيم‭ ‬الشتوي‭ ‬بمدينة‭ ‬العُلا‭ ‬السعودية،‭ ‬لبحث‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

وعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬خلف‭ ‬أبواب‭ ‬مغلقة،‭ ‬ويأتي‭ ‬قبيل‭ ‬توجّه‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬أمس‭.‬

ووصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬آتيا‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬شملت‭ ‬أيضاً‭ ‬تركيا‭ ‬واليونان‭ ‬والأردن‭ ‬وقطر،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬توترات‭ ‬شديدة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭.‬

وبالتزامن،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬إن‭ ‬بلينكن‭ ‬ناقش‭ ‬جهود‭ ‬منع‭ ‬اتساع‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل،‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬أمس‭.‬

واستقبل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي،‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله،‭ ‬في‭ ‬العُلا‭ ‬أمس‭ ‬بوريل‭.‬

واستعرض‭ ‬الجانبان،‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومحيطها،‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬حيالها،‭ ‬لاسيما‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإنساني‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬بوريل‭ ‬إنه‭ ‬ناقش‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي،‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬المشتركة‭.‬

وأضاف‭ ‬بوريل‭ ‬بحسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬المشتركة‭ ‬وخطوات‭ ‬ترجمة‭ ‬الإجماع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬إلى‭ ‬واقع‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بـ‮«‬مبادرة‭ ‬يوم‭ ‬السلام‭ ‬المشتركة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬الطريق‭ ‬صعبا،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬بديل‭ ‬للسلام‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬وبدأ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬جولة‭ ‬بالمنطقة‭ ‬استهلها‭ ‬بزيارة‭ ‬تركيا،‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬بشأن‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬عقد‭ ‬بلينكن‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اليوناني،‭ ‬كيرياكوس‭ ‬ميتسوتاكيس،‭ ‬في‭ ‬خانيا،‭ ‬إحدى‭ ‬المدن‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬كريت‭ ‬اليونانية‭.‬

ومن‭ ‬اليونان،‭ ‬طار‭ ‬الوزير‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬الأردن،‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬محطاته‭ ‬بالمنطقة‭.‬

وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬قال‭ ‬بلينكن‭ ‬إنه‭ ‬سيبلغ‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬عند‭ ‬زيارته‭ ‬إسرائيل‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بضرورة‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬لمنع‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬ومصابين‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وأضاف‭ ‬بلينكن‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬السماح‭ ‬للمدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم،‭ ‬ويجب‭ ‬عدم‭ ‬الضغط‭ ‬عليهم‭ ‬لمغادرة‭ ‬غزة‭.‬

وتكثف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬جهودها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬مخرج‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬