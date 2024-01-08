Wednesday, 10 January 2024 02:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد السعودي يبحث مع بلينكن العدوان الإسرائيلي على غزة

1/8/2024 7:20:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬العربية‭ ‬نت‭): ‬التقى‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المخيم‭ ‬الشتوي‭ ‬بمدينة‭ ‬العُلا‭ ‬السعودية،‭ ‬لبحث‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

وعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬خلف‭ ‬أبواب‭ ‬مغلقة،‭ ‬ويأتي‭ ‬قبيل‭ ‬توجّه‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬أمس‭.‬

ووصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬آتيا‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬شملت‭ ‬أيضاً‭ ‬تركيا‭ ‬واليونان‭ ‬والأردن‭ ‬وقطر،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬توترات‭ ‬شديدة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭.‬

وبالتزامن،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬إن‭ ‬بلينكن‭ ‬ناقش‭ ‬جهود‭ ‬منع‭ ‬اتساع‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل،‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬أمس‭.‬

واستقبل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي،‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله،‭ ‬في‭ ‬العُلا‭ ‬أمس‭ ‬بوريل‭.‬

واستعرض‭ ‬الجانبان،‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومحيطها،‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬حيالها،‭ ‬لاسيما‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإنساني‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬بوريل‭ ‬إنه‭ ‬ناقش‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي،‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬المشتركة‭.‬

وأضاف‭ ‬بوريل‭ ‬بحسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬المشتركة‭ ‬وخطوات‭ ‬ترجمة‭ ‬الإجماع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬إلى‭ ‬واقع‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بـ‮«‬مبادرة‭ ‬يوم‭ ‬السلام‭ ‬المشتركة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬الطريق‭ ‬صعبا،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬بديل‭ ‬للسلام‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬وبدأ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬جولة‭ ‬بالمنطقة‭ ‬استهلها‭ ‬بزيارة‭ ‬تركيا،‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬بشأن‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬عقد‭ ‬بلينكن‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اليوناني،‭ ‬كيرياكوس‭ ‬ميتسوتاكيس،‭ ‬في‭ ‬خانيا،‭ ‬إحدى‭ ‬المدن‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬كريت‭ ‬اليونانية‭.‬

ومن‭ ‬اليونان،‭ ‬طار‭ ‬الوزير‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬الأردن،‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬محطاته‭ ‬بالمنطقة‭.‬

وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬قال‭ ‬بلينكن‭ ‬إنه‭ ‬سيبلغ‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬عند‭ ‬زيارته‭ ‬إسرائيل‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بضرورة‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬لمنع‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬ومصابين‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وأضاف‭ ‬بلينكن‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬السماح‭ ‬للمدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم،‭ ‬ويجب‭ ‬عدم‭ ‬الضغط‭ ‬عليهم‭ ‬لمغادرة‭ ‬غزة‭.‬

وتكثف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬جهودها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬مخرج‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

MENAFN08012024000055011008ID1107697701

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث