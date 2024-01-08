عيد: سنقاتل حتى الرمق الأخير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
قال حمد عيد مدرب طائرة النجمة إنه راض عن الأداء الذي قدمه فريقه أمام دار كليب رغم الخسارة، لافتا إلى أنهم كانوا يمنون النفس الخروج بالفوز غير أن ضاربي الفريق افتقدوا التركيز خاصة في النقاط المهمة من الأشواط.
وأشاد مدرب النجمة بالعطاء الذي قدمه على مدار الأشواط الخمسة التي استغرقتها المباراة محترفه السويدي جاكوب لنك الذي وصفه بالسوبر مان، ولو كانت الفاعلية الهجومية مكتملة لكان للفريق كلمة أخرى في المباريات كلها.
وقال حمد عيد: إن الأمل لازال قائما، وأنهم في النجمة سيقاتلون حتى الرمق الأخير، ولن يتركوا اليأس يتسرب إليهم.
MENAFN08012024000055011008ID1107697700
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.