عيد: سنقاتل حتى الرمق الأخير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬حمد‭ ‬عيد‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬النجمة‭ ‬إنه‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬رغم‭ ‬الخسارة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬كانوا‭ ‬يمنون‭ ‬النفس‭ ‬الخروج‭ ‬بالفوز‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ضاربي‭ ‬الفريق‭ ‬افتقدوا‭ ‬التركيز‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬الأشواط‭.‬

وأشاد‭ ‬مدرب‭ ‬النجمة‭ ‬بالعطاء‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشواط‭ ‬الخمسة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة‭ ‬محترفه‭ ‬السويدي‭ ‬جاكوب‭ ‬لنك‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بالسوبر‭ ‬مان،‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬مكتملة‭ ‬لكان‭ ‬للفريق‭ ‬كلمة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬كلها‭.‬

وقال‭ ‬حمد‭ ‬عيد‭: ‬إن‭ ‬الأمل‭ ‬لازال‭ ‬قائما،‭ ‬وأنهم‭ ‬في‭ ‬النجمة‭ ‬سيقاتلون‭ ‬حتى‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير،‭ ‬ولن‭ ‬يتركوا‭ ‬اليأس‭ ‬يتسرب‭ ‬إليهم‭.‬