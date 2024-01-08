علي عبدالنبي.. الورقة التي لا تذبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

من‭ ‬يتمعن‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيصد‭ ‬العين‭ ‬عن‭ ‬المردود‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبه‭ ‬‮«‬التكتيكي‮»‬‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالنبي،‭ ‬والدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬قد‭ ‬تفرغ‭ ‬للمهمات‭ ‬والأدوار‭ ‬الصعبة،‭ ‬فإن‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬كان‭ ‬الساعد‭ ‬الأيمن‭ ‬‮«‬لجيبا‮»‬‭.‬

وبصريح‭ ‬العبارة،‭ ‬إعادة‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬شأن‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬تعتبر‭ ‬ضربة‭ ‬معلم،‭ ‬وفيها‭ ‬بعد‭ ‬نظر‭.‬

وما‭ ‬علينا‭ ‬إلا‭ ‬التساؤل‭: ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬غير‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬وخاصة‭ ‬قائده‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬نفسه‭ ‬4‭ ‬فهل‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬البدلاء‭ ‬من‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يسد‭ ‬هذا‭ ‬الغياب‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬العناصر‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬الحماسة‭ ‬ولكنها‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬التجربة‭ ‬وخوض‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المباريات؟