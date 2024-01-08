توقفات وفوضى واعتراضات((الجالنج)) ينهي نزاع الأهلي والمحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭:‬علي‭ ‬ميرزا‮

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تصوير‭: ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬السلاطنة‮

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أنهت‭ ‬تقنية‭ ‬فيديو‭ ‬التحدي‭ ‬‮«‬‭ ‬الجالنج‮»‬‭ ‬نزاع‭ ‬الأهلي‭ ‬والمحرق‭ ‬على‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬سادها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التوقفات‭ ‬والفوضى‭ ‬والاعتراضات‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬السداسي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

وكان‭ ‬الأهلي‭ ‬قد‭ ‬احتاج‭ ‬إلى‭ ‬شوط‭ ‬فاصل‭ ‬ليحسم‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬20‭-‬25،‭ ‬27‭-‬25،‭ ‬22‭-‬25،‭ ‬17‭-‬15‭ ‬والتي‭ ‬قادها‭ ‬تحكيميا‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭(‬1‭) ‬ومحمد‭ ‬خاتم‭ (‬2‭) ‬ليرفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬متساويا‭ ‬مع‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬ورفع‭ ‬المحرق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

ونجح‭ ‬حائط‭ ‬صد‮

‬‭ ‬هاني‭ ‬عليوي‭ (‬الأهلي‭) ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬نزاع‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل،‭ ‬إذ‭ ‬جاءت‭ ‬المباراة‭ ‬متكافئة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬وقدما‭ ‬عرضا‭ ‬نال‭ ‬استحسان‭ ‬الحضور،‭ ‬وحبس‭ ‬الأنفاس،‭ ‬ودفع‭ ‬المحرق‭ ‬ثمن‭ ‬إضاعة‭ ‬الإرسال‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل،‭ ‬وقد‭ ‬قتل‭ ‬كثرة‭ ‬التوقفات‭ ‬والاعتراضات‭ ‬حلاوة‭ ‬المباراة،‭ ‬بل‭ ‬سادها‭ ‬أجواء‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬الفوضى،‭ ‬وزادها‭ ‬بطئ‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬مللا‭ ‬ورتابة‭.‬