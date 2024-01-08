توقفات وفوضى واعتراضات((الجالنج)) ينهي نزاع الأهلي والمحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
كتب:علي ميرزا
تصوير: عبد الأمير السلاطنة
أنهت تقنية فيديو التحدي « الجالنج» نزاع الأهلي والمحرق على المواجهة التي سادها الكثير من التوقفات والفوضى والاعتراضات من الجانبين خلال المباراة التي جمعتهما في صالة عيسى بن راشد في ضمن منافسات السداسي من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة.
وكان الأهلي قد احتاج إلى شوط فاصل ليحسم مباراته أمام المحرق بثلاثة أشواط مقابل شوطين 25-22، 20-25، 27-25، 22-25، 17-15 والتي قادها تحكيميا الدوليان علي عبد الحميد(1) ومحمد خاتم (2) ليرفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة متساويا مع دار كليب، ورفع المحرق رصيده إلى 10 نقاط.
ونجح حائط صد
هاني عليوي (الأهلي) من إنهاء نزاع الفريقين على نتيجة الشوط الفاصل، إذ جاءت المباراة متكافئة بين الطرفين، وقدما عرضا نال استحسان الحضور، وحبس الأنفاس، ودفع المحرق ثمن إضاعة الإرسال في الشوط الفاصل، وقد قتل كثرة التوقفات والاعتراضات حلاوة المباراة، بل سادها أجواء أقرب إلى الفوضى، وزادها بطئ تقنية الفيديو مللا ورتابة.
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