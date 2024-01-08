13 يناير.. إجراء قرعة أندية الطائرة العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
حدد الاتحاد العربي للكرة الطائرة يوم السبت 13 يناير الجاري موعدا لإجراء مراسم قرعة بطولة الأندية العربية الثانية والأربعين المقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 17 حتى 27 فبراير القادم، بمشاركة أربعة عشر فريقا يمثلون ثمانية دولة.
وسيستضيف المركز الإعلامي بالاتحاد البحريني مراسم إجراء القرعة، علما بأن فريقا دار كليب والنجمة سيمثلان طائرة المملكة في هذا المحفل الرياضي العربي، إضافة إلى أندية شباب الحسين وشباب عيرا (الأردن) بني ياس (الإمارات) وبرقان وكاظمة (الكويت) والسويحلي وأهلي بنغازي (ليبيا) السيب (عمان) قطر والشرطة (قطر) غاز الجنوب ومصافي الشمال (العراق).
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