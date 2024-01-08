13 يناير.. إجراء قرعة أندية الطائرة العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

حدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬موعدا‭ ‬لإجراء‭ ‬مراسم‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬الثانية‭ ‬والأربعين‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬حتى‭ ‬27‭ ‬فبراير‭ ‬القادم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬عشر‭ ‬فريقا‭ ‬يمثلون‭ ‬ثمانية‭ ‬دولة‭.‬

وسيستضيف‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬مراسم‭ ‬إجراء‭ ‬القرعة،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬فريقا‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والنجمة‭ ‬سيمثلان‭ ‬طائرة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الرياضي‭ ‬العربي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أندية‭ ‬شباب‭ ‬الحسين‭ ‬وشباب‭ ‬عيرا‭ (‬الأردن‭) ‬بني‭ ‬ياس‭ (‬الإمارات‭) ‬وبرقان‭ ‬وكاظمة‭ (‬الكويت‭) ‬والسويحلي‭ ‬وأهلي‭ ‬بنغازي‭ (‬ليبيا‭) ‬السيب‭ (‬عمان‭) ‬قطر‭ ‬والشرطة‭ (‬قطر‭) ‬غاز‭ ‬الجنوب‭ ‬ومصافي‭ ‬الشمال‭ (‬العراق‭).‬