Wednesday, 10 January 2024 02:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


13 يناير.. إجراء قرعة أندية الطائرة العربية

1/8/2024 7:20:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

حدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬موعدا‭ ‬لإجراء‭ ‬مراسم‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬الثانية‭ ‬والأربعين‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬حتى‭ ‬27‭ ‬فبراير‭ ‬القادم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬عشر‭ ‬فريقا‭ ‬يمثلون‭ ‬ثمانية‭ ‬دولة‭.‬

وسيستضيف‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬مراسم‭ ‬إجراء‭ ‬القرعة،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬فريقا‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والنجمة‭ ‬سيمثلان‭ ‬طائرة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الرياضي‭ ‬العربي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أندية‭ ‬شباب‭ ‬الحسين‭ ‬وشباب‭ ‬عيرا‭ (‬الأردن‭) ‬بني‭ ‬ياس‭ (‬الإمارات‭) ‬وبرقان‭ ‬وكاظمة‭ (‬الكويت‭) ‬والسويحلي‭ ‬وأهلي‭ ‬بنغازي‭ (‬ليبيا‭) ‬السيب‭ (‬عمان‭) ‬قطر‭ ‬والشرطة‭ (‬قطر‭) ‬غاز‭ ‬الجنوب‭ ‬ومصافي‭ ‬الشمال‭ (‬العراق‭).‬

MENAFN08012024000055011008ID1107697697

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث