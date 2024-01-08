مشاركات خارجية سلاوية لشكيب وفاضل والسلم وعادل غلوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

عيّن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬شكيب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬ليكون‭ ‬مراقباً‭ ‬فنياً‭ ‬لمباراة‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأهلي‭ ‬السوري‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‭ ‬يوم‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمنافسات‭ ‬السوبرليغ‭ ‬الآسيوي‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭. ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬التعيين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التميز‭ ‬الكبير‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬التحكيمي‭ ‬بكرة‭ ‬السلة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬البطولة‭ ‬نفسها‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬السلم‭ ‬لإدارة‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬تقريباً،‭ ‬وستكون‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأهلي‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وهي‭ ‬نفس‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬سيراقبها‭ ‬شكيب،‭ ‬والمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬ستكون‭ ‬يوم‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بين‭ ‬نادي‭ ‬الحكمة‭ ‬اللبناني‭ ‬والنفط‭ ‬العراقي،‭ ‬والثالثة‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬كذلك‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬فبراير‭ ‬القادم‭ ‬بين‭ ‬الرياضي‭ ‬بيروت‭ ‬اللبناني‭ ‬والوحدة‭ ‬السوري،‭ ‬والرابعة‭ ‬بتاريخ‭ ‬14‭ ‬فبراير‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بين‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬وشاهداري‭ ‬غورغان‭ ‬الإيراني‭.‬

وخاطب‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعيين‭ ‬فاضل‭ ‬غلوم‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬والمراقب‭ ‬الدولي،‭ ‬ليكون‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬السابعة‭ ‬للأندية‭ ‬العربية‭ ‬للسيدات‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬فبراير‭ ‬القادم‭.‬

وأيضاً‭ ‬تلقى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬خطاباً‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬العُماني‭ ‬يرغب‭ ‬فيه‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬البحريني‭ ‬عادل‭ ‬غلوم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إدارة‭ ‬مباراة‭ ‬نهائي‭ ‬الدوري‭ ‬العماني‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬يوم‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬الحالي‭.‬

وأشاد‭ ‬محمد‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬التحكيمي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬والحكام‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الخارجية‭ ‬يُعد‭ ‬دليلاً‭ ‬واضحاً‭ ‬لتميز‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬التحكيمية‭ ‬ونجاحاً‭ ‬باهراً‭ ‬لها،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثبتت‭ ‬تميزها‭ ‬وحضورها‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والآسيوية،‭ ‬متمنياً‭ ‬التوفيق‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهام‭ ‬الخارجية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدعم‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬برئاسة‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬التحكيمي‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالمشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬لهم‭.‬