مشاركات خارجية سلاوية لشكيب وفاضل والسلم وعادل غلوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
عيّن الاتحاد الدولي لكرة السلة عبد الكريم شكيب نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد البحريني ليكون مراقباً فنياً لمباراة النفط العراقي والاتحاد الأهلي السوري والتي ستقام في العاصمة العراقية بغداد يوم العاشر من يناير الحالي في إطار الجولة الرابعة لمنافسات السوبرليغ الآسيوي وذلك عن منطقة غرب آسيا. جاء هذا التعيين في إطار التميز الكبير للكفاءات البحرينية في الجانب التحكيمي بكرة السلة.
وفي إطار البطولة نفسها تم تعيين الحكم الدولي البحريني محمد السلم لإدارة أربع مباريات على مدار شهر واحد تقريباً، وستكون الأولى بين النفط العراقي والاتحاد الأهلي السوري في بغداد وهي نفس المباراة التي سيراقبها شكيب، والمباراة الثانية ستكون يوم 31 يناير الحالي في لبنان بين نادي الحكمة اللبناني والنفط العراقي، والثالثة في بيروت كذلك يوم 7 فبراير القادم بين الرياضي بيروت اللبناني والوحدة السوري، والرابعة بتاريخ 14 فبراير في بغداد بين النفط العراقي وشاهداري غورغان الإيراني.
وخاطب الاتحاد العربي لكرة السلة، الاتحاد البحريني من أجل تعيين فاضل غلوم عضو لجنة الحكام بالاتحاد البحريني والمراقب الدولي، ليكون عضواً في لجنة الحكام خلال منافسات كرة السلة بدورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات والتي ستقام في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير القادم.
وأيضاً تلقى الاتحاد البحريني لكرة السلة خطاباً من نظيره العُماني يرغب فيه هذا الأخير في الاستفادة من خدمات الحكم الدولي البحريني عادل غلوم من أجل إدارة مباراة نهائي الدوري العماني والذي سيكون يوم التاسع من يناير الحالي.
وأشاد محمد ناصر النعيمي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة السلة بالكفاءات البحرينية في الجانب التحكيمي، مؤكداً أن اختيار هذا العدد من المراقبين والحكام للمشاركة في المنافسات الخارجية يُعد دليلاً واضحاً لتميز الكوادر البحرينية التحكيمية ونجاحاً باهراً لها، بعد أن أثبتت تميزها وحضورها في المنافسات الخليجية والعربية والآسيوية، متمنياً التوفيق لهم في هذه المهام الخارجية، مشيداً بدعم مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة القبطان وليد العلوي للكفاءات البحرينية المتميزة في الجانب التحكيمي والاهتمام بالمشاركات الخارجية لهم.
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