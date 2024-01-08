9 أعضاء يتنافسون في ((تكميلية)) نادي الحد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الحد‭ ‬الرياضي‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للنادي‭ ‬استعدادا‭ ‬للانتخابات‭ ‬التكميلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬التقريرين‭ ‬الأدبي‭ ‬والمالي،‭ ‬والذي‭ ‬سيُعقد‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7:30‭ ‬مساءً،‭ ‬بقاعة‭ ‬المناسبات‭ ‬بالنادي‭.‬

وبينت‭ ‬الدعوة‭ ‬التي‭ ‬أرسلها‭ ‬النادي‭ ‬الأعضاء‭ ‬المترشحين‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬والمستوفين‭ ‬للشروط‭ ‬هم‭ ‬كالتالي‭: ‬إبراهيم‭ ‬جاسم‭ ‬عبدالله‭ ‬مصبح،‭ ‬وخليفة‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬علي،‭ ‬وأحمد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬البهدهي،‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬ابراهيم‭ ‬الأحمد،‭ ‬وعبدالله‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬البوعينين،‭ ‬منار‭ ‬وليد‭ ‬محمد‭ ‬الريس،‭ ‬وعبدالله‭ ‬جمعة‭ ‬سعد‭ ‬الشروقي،‭ ‬ومازن‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬الحمادي،‭ ‬محمد‭ ‬محمود‭ ‬مبارك‭ ‬الأحمد‭.‬

ودعت‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬بجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬والمترشحين‭ ‬بالحضور‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬اكتمال‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول،‭ ‬سيتم‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول،‭ ‬والذي‭ ‬سيصادف‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬بنفس‭ ‬مكان‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬اكتمال‭ ‬نصاب‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬سيتم‭ ‬تأجيله‭ ‬مدة‭ ‬ساعة‭ ‬فقط،‭ ‬ثم‭ ‬سيتم‭ ‬عقده‭ ‬بالعدد‭ ‬الحاضر‭ ‬من‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وتأمل‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الهام‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬مصلحة‭ ‬النادي‭ ‬وتطويره‭.‬