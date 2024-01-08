9 أعضاء يتنافسون في ((تكميلية)) نادي الحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن مجلس إدارة نادي الحد الرياضي عن موعد اجتماع الجمعية العمومية للنادي استعدادا للانتخابات التكميلية، بالإضافة إلى مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، والذي سيُعقد يوم السبت الموافق 20 يناير 2024، في تمام الساعة 7:30 مساءً، بقاعة المناسبات بالنادي.
وبينت الدعوة التي أرسلها النادي الأعضاء المترشحين لعضوية مجلس إدارة النادي والمستوفين للشروط هم كالتالي: إبراهيم جاسم عبدالله مصبح، وخليفة علي عبدالله علي، وأحمد علي محمد البهدهي، خالد محمد ابراهيم الأحمد، وعبدالله عبدالرحمن البوعينين، منار وليد محمد الريس، وعبدالله جمعة سعد الشروقي، ومازن أنور عبدالرحيم الحمادي، محمد محمود مبارك الأحمد.
ودعت إدارة النادي بجميع أعضاء الجمعية العمومية والمترشحين بالحضور في الموعد المحدد، لافتة إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني في غضون ثمانية أيام من الاجتماع الأول، والذي سيصادف يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، في تمام الساعة 7:30 مساءً، بنفس مكان الاجتماع الأول.
وأشارت إلى أن الاجتماع الثالث سيعقد في حال عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني سيتم تأجيله مدة ساعة فقط، ثم سيتم عقده بالعدد الحاضر من الأعضاء، وتأمل إدارة النادي من الجميع المشاركة الفعالة في هذا الاجتماع الهام لاتخاذ القرارات التي تهم مصلحة النادي وتطويره.
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