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تركيب أرضية جديدة لصالة خليفة الرياضيةتوافد المنتخبات للمشاركة في البطولة الآسيوية الحادية والعشرين

1/8/2024 7:20:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بدأت‭ ‬المنتخبات‭ ‬الآسيوية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بالتوافد‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬والتي‭ ‬تنطلق‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬والمؤهلة‭ ‬الى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬أول‭ ‬المنتخبات‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬أقام‭ ‬معسكراً‭ ‬تدريبياً‭ ‬قصيراً‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬تلاه‭ ‬منتخب‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬والمنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬والذي‭ ‬وصل‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬عبر‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬الدولي‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬وصول‭ ‬بقية‭ ‬المنتخبات‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬سكن‭ ‬إقامة‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬16‭ ‬منتخباً‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬بطاقات‭ ‬مؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬العالم‭ ‬القادم‭.‬

وتم‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬بحسب‭ ‬القرعة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬منتخبات‭ ‬قطر،‭ ‬الكويت،‭ ‬عمان،‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه،‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬إيران،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬الصين،‭ ‬نيوزلندا،‭ ‬والمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬السعودية،‭ ‬العراق،‭ ‬الهند‭ ‬واليابان،‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬منتخبات‭ ‬البحرين،‭ ‬الإمارات،‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬وكازاخستان‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬عاد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬فجر‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نانت‭ ‬الفرنسية‭ ‬ولعب‭ ‬خلالها‭ ‬مباراتين‭ ‬أمام‭ ‬البرازيل‭ ‬وتونس،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يستأنف‭ ‬المنتخب‭ ‬تدريباته‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬وصول‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مساء‭ ‬اليوم،‭ ‬والمكونة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إدارياً‭ ‬ومراقباً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬24‭ ‬حكماً‭ ‬دولياً‭ ‬وقارياً‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬طاقم‭ ‬محايد‭ ‬فرنسي‭ ‬تم‭ ‬ترشيحه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

أرضية‭ ‬جديدة‭ ‬لصالة‭ ‬خليفة

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أنهت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬الاستعدادات‭ ‬القائمة‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬الآسيوي‭ ‬المرتقب،‭ ‬وتم‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬السيد‭ ‬مجدي‭ ‬ميرزا‭ ‬مديراً‭ ‬للبطولة،‭ ‬فيما‭ ‬تتكون‭ ‬اللجان‭ ‬لجنة‭ ‬المواصلات،‭ ‬لجنة‭ ‬الاستقبال،‭ ‬لجنة‭ ‬الملاعب،‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية،‭ ‬لجنة‭ ‬السكن،‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية،‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية،‭ ‬لجنة‭ ‬المنظمين،‭ ‬ولجنة‭ ‬السكرتارية‭.‬

وقام‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬بزيارة‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬الاستعدادات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تركيب‭ ‬الأرضية‭ ‬الجديدة‭ ‬للصالة‭ ‬وعمل‭ ‬الصيانة‭ ‬الكاملة‭ ‬لمرافق‭ ‬الصالة‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬القادمة‭.‬

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