تركيب أرضية جديدة لصالة خليفة الرياضيةتوافد المنتخبات للمشاركة في البطولة الآسيوية الحادية والعشرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
بدأت المنتخبات الآسيوية لكرة اليد بالتوافد إلى المملكة للمشاركة في البطولة الآسيوية الحادية والعشرين والتي تنطلق يوم الخميس القادم وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2025.
وكان المنتخب العراقي أول المنتخبات وصولاً إلى المملكة، حيث أقام معسكراً تدريبياً قصيراً في البحرين، تلاه منتخب نيوزيلندا والمنتخب السعودي والذي وصل يوم أمس الاثنين عبر جسر الملك فهد الدولي.
ومن المقرر وصول بقية المنتخبات مساء اليوم (الثلاثاء) إلى مقر سكن إقامة الوفود المشاركة والبالغ عددها 16 منتخباً للمنافسة على أربع بطاقات مؤهلة إلى مونديال العالم القادم.
وتم توزيع المنتخبات المشاركة بحسب القرعة التي أقيمت الشهر الماضي من أربع مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر، الكويت، عمان، الصين تايبيه، المجموعة الثانية إيران، كوريا الجنوبية، الصين، نيوزلندا، والمجموعة الثالثة السعودية، العراق، الهند واليابان، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات البحرين، الإمارات، هونج كونج وكازاخستان.
من جانب آخر عاد منتخبنا الوطني فجر يوم الإثنين بعد انتهاء مشاركته في البطولة الدولية الودية التي أقيمت في مدينة نانت الفرنسية ولعب خلالها مباراتين أمام البرازيل وتونس، على أن يستأنف المنتخب تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.
وعلى الصعيد نفسه من المنتظر وصول أعضاء اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة اليد مساء اليوم، والمكونة من 24 إدارياً ومراقباً، بالإضافة الى 24 حكماً دولياً وقارياً ومن بينهم طاقم محايد فرنسي تم ترشيحه من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد.
أرضية جديدة لصالة خليفة
من جانب آخر، أنهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي الاستعدادات القائمة لاستضافة الحدث الآسيوي المرتقب، وتم تشكيل اللجان العاملة، حيث تم تعيين السيد مجدي ميرزا مديراً للبطولة، فيما تتكون اللجان لجنة المواصلات، لجنة الاستقبال، لجنة الملاعب، اللجنة الإعلامية، لجنة السكن، اللجنة المالية، اللجنة الطبية، لجنة المنظمين، ولجنة السكرتارية.
وقام د. عبدالرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة بزيارة صالة خليفة الرياضية للاطمئنان على آخر الاستعدادات، حيث تم الانتهاء من تركيب الأرضية الجديدة للصالة وعمل الصيانة الكاملة لمرافق الصالة لاستضافة البطولة القادمة.
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