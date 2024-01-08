ألبا يواجه بابكو للاستكشاف اليومبابكو للتكرير يحقق فوزا مثيرا على أسري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
استعاد فريق بابكو للتكرير حظوظه في المنافسة على لقب دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم بعد فوزه المثير على فريق أسري بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة المثيرة التي جمعتهما أمس الأول في افتتاح مباريات الأسبوع الثامن. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع. ورفع بابكو للتكرير رصيده إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد أسري عند 12 نقطة. وتختتم اليوم مباريات الأسبوع الثامن، بلقاء يجمع بين ألبا وبابكو للاستكشاف والإنتاج في تمام الساعة السابعة مساء، وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
وقدم فريقا أسري وبابكو للتكرير مباراة قوية وحماسية طوال دقائق المباراة التي لم تشهد أي تحفظ دفاعي وسط الرغبة الواضحة لتحقيق الانتصار الذي يضمن بقاء الفريقين في صراع المنافسة، مباراة شهدت تحولات بالنتيجة.. في الشوط الأول افتتح أسري باب التسجيل عن طريق اللاعب المتألق أحمد خليل عند الدقيقة «18»، لكن بابكو للتكرير تمكن من العودة للنتيجة بواسطة المتألق اللاعب المتألق عبدالرحمن الخياط عند الدقيقة «28»، وقبل الذهاب إلى الحصة الثانية وضع من جديد اللاعب أحمد خليل أسري في المقدمة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة «40» لينتهي الشوط بتقدم أسري بهدفين لهدف.
ودخل بابكو للتكرير الشوط الثاني أكثر حماسا ورغبة للعودة للقاء وسجل هدف التعادل عن طريق المتألق أيضا عبدالرحمن الخياط في الدقيقة «48»، ومن ثم تقدم بابكو للمرة الأولى باللقاء بواسطة اللاعب عبدالرحمن صابر عند الدقيقة «66». وفي الدقائق الأخيرة هاجم أسري من أجل معادلة النتيجة وكان له ما أراد عن طريق اللاعب حسن مدن في الدقيقة «89». لكن إصرار بابكو للتكرير للفوز تواصل في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق اللاعب محمد حسن الذي سجل الهدف الرابع وقاد فريقه لتحقيق فوز مستحق بأربعة أهداف لثلاثة.
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