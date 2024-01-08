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ألبا يواجه بابكو للاستكشاف اليومبابكو للتكرير يحقق فوزا مثيرا على أسري

1/8/2024 7:20:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

استعاد‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬المثير‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬لثلاثة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المثيرة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثامن‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭. ‬ورفع‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬أسري‭ ‬عند‭ ‬12‭ ‬نقطة‭. ‬وتختتم‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثامن،‭ ‬بلقاء‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬ألبا‭ ‬وبابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

وقدم‭ ‬فريقا‭ ‬أسري‭ ‬وبابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬وحماسية‭ ‬طوال‭ ‬دقائق‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬أي‭ ‬تحفظ‭ ‬دفاعي‭ ‬وسط‭ ‬الرغبة‭ ‬الواضحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬بقاء‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬المنافسة،‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬تحولات‭ ‬بالنتيجة‭.. ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬افتتح‭ ‬أسري‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬المتألق‭ ‬أحمد‭ ‬خليل‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬18‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬للنتيجة‭ ‬بواسطة‭ ‬المتألق‭ ‬اللاعب‭ ‬المتألق‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الخياط‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬28‮»‬،‭ ‬وقبل‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الحصة‭ ‬الثانية‭ ‬وضع‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬خليل‭ ‬أسري‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬بتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬40‮»‬‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬بتقدم‭ ‬أسري‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف‭.‬

ودخل‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أكثر‭ ‬حماسا‭ ‬ورغبة‭ ‬للعودة‭ ‬للقاء‭ ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المتألق‭ ‬أيضا‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الخياط‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬48‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقدم‭ ‬بابكو‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬باللقاء‭ ‬بواسطة‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صابر‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬66‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬هاجم‭ ‬أسري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬معادلة‭ ‬النتيجة‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬ما‭ ‬أراد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬حسن‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬89‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬إصرار‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬للفوز‭ ‬تواصل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوز‭ ‬مستحق‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬لثلاثة‭.‬

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