منافسات مثيرة وشيقة في دورة بيت السكران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

نظم‭ ‬مخيم‭ ‬بيت‭ ‬السكران‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بمخيم‭ ‬بيت‭ ‬السكران‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬الصخير‭ ‬بحضور‭ ‬شخصيات‭ ‬وطنية‭ ‬وأكاديمية‭.‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬30‭ ‬فريقا‭ ‬شملت‭ ‬قرى‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين‭ ‬وجامعات‭ ‬وشركات‭ ‬ومستشفيات‭ ‬وفرق‭ ‬من‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬تنافسوا‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬فريق‭ ‬مزاج‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بيت‭ ‬السكران‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬1‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬النهائية‭.‬

وقدمت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة،‭ ‬جوائز‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني،‭ ‬وهدايا‭ ‬عديدة‭ ‬للجمهور‭ ‬والأطفال‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭.‬

وأكد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬السكران‭ ‬منظم‭ ‬الدورة‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬وأمنيات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬بالنهوض‭ ‬بقطاع‭ ‬الشباب‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليه‭ ‬وتقديم‭ ‬كامل‭ ‬الدعم‭ ‬له،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استثمار‭ ‬الطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬سجلت‭ ‬نجاحا‭ ‬بارزا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زرع‭ ‬روح‭ ‬المواطنة‭ ‬الصالحة‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬والتنافس‭ ‬الشريف،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬الدورة‭ ‬لاستثمار‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬والتخييم‭ ‬لتحقق‭ ‬الدورة‭ ‬نجاحا‭ ‬بارزا‭ ‬وتسير‭ ‬بأريحية‭ ‬وهدوء‭ ‬لتكتمل‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة‭ ‬دافعا‭ ‬لمواصلة‭ ‬تنظيمها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬مقدما‭ ‬التهاني‭ ‬للفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭.‬