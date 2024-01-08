منافسات مثيرة وشيقة في دورة بيت السكران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
نظم مخيم بيت السكران النسخة الرابعة من بطولة كرة القدم بمخيم بيت السكران الواقع في الصخير بحضور شخصيات وطنية وأكاديمية.
وشهدت البطولة مشاركة واسعة من محافظات البحرين ودول الخليج، حيث شارك 30 فريقا شملت قرى ومدن البحرين وجامعات وشركات ومستشفيات وفرق من الخليج، حيث تنافسوا على لقب البطولة التي حققها فريق مزاج على حساب بيت السكران بنتيجة 2/1 في المواجهة النهائية.
وقدمت اللجنة المنظمة للبطولة، جوائز الفائزين بالمركزين الأول والثاني، وهدايا عديدة للجمهور والأطفال المشاركين من ذوي الهمم.
وأكد عبداللطيف السكران منظم الدورة أن الدورة تأتي تماشيا مع تطلعات وأمنيات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب بالنهوض بقطاع الشباب والحفاظ عليه وتقديم كامل الدعم له، إضافة إلى استثمار الطاقات الشبابية ضمن رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية.
وأشار إلى أن الدورة سجلت نجاحا بارزا من خلال زرع روح المواطنة الصالحة بين المشاركين والتنافس الشريف، حيث تأتي الدورة لاستثمار موسم البر والتخييم لتحقق الدورة نجاحا بارزا وتسير بأريحية وهدوء لتكتمل مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد.
وأشار إلى أن نجاح الدورة دافعا لمواصلة تنظيمها في الفترة القادمة، مقدما التهاني للفائزين بالمراكز الأولى.
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