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ديربي ناري بين ريال مدريد وأتلتيكو في كأس الملك

1/8/2024 7:20:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أوقعت‭ ‬قرعة‭ ‬دور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ملك‭ ‬إسبانيا،‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬نارية‭ ‬ضد‭ ‬جاره‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تُقام‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬و18‭ ‬يناير‭ ‬الحالي‭.‬

ويواجه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬جاره‭ ‬أتلتيكو‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الأربعاء‭ ‬بكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسباني،‭ ‬وفي‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬يوم‭ ‬4‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

وجاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬القرعة‭ ‬للمباريات‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: (‬فالنسيا‭ - ‬سيلتا‭ ‬فيغو‭)‬،‭(‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ - ‬ديبورتيفو‭ ‬ألافيس‭)‬،‭ (‬جيرونا‭ - ‬رايو‭ ‬فايكانو‭)‬،‭ (‬برشلونة‭ - ‬يونيونيستا‭ ‬دي‭ ‬سالامانكا‭)‬،‭ (‬تينيريفي‭ - ‬ريال‭ ‬مايوركا‭) ‬،‭ (‬خيتافي‭ - ‬إشبيلية‭)‬،‭ (‬أوساسونا‭ - ‬ريال‭ ‬سوسيداد‭).‬

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