ديربي ناري بين ريال مدريد وأتلتيكو في كأس الملك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أوقعت قرعة دور ثمن النهائي في كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد في مواجهة نارية ضد جاره أتلتيكو مدريد، ومن المقرر أن تُقام مباريات هذا الدور في 16 و17 و18 يناير الحالي.
ويواجه ريال مدريد، جاره أتلتيكو في الرياض الأربعاء بكأس السوبر الإسباني، وفي الدوري الإسباني يوم 4 فبراير المقبل.
وجاءت نتيجة القرعة للمباريات الأخرى على النحو التالي: (فالنسيا - سيلتا فيغو)،(أتلتيك بلباو - ديبورتيفو ألافيس)، (جيرونا - رايو فايكانو)، (برشلونة - يونيونيستا دي سالامانكا)، (تينيريفي - ريال مايوركا) ، (خيتافي - إشبيلية)، (أوساسونا - ريال سوسيداد).
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