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المحرق يطيح بالكويت الكويتي في عقر داره

1/8/2024 7:20:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭:‬أحمد‭ ‬الذهبة الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00


أطاح‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬بالمتصدر‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬المستحق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬بنتيجة‭ ‬‮١٠١‬‭/‬‮٩٦‬‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ :(‬‮٢٦‬‭/‬‮٢٢‬‭)‬،‭(‬‮١٧‬‭/‬‮٢٩‬‭)‬،‭(‬‮٣٠‬‭/‬‮٢٢‬‭)‬،‭(‬‮٢٨‬‭/‬‮٢٣‬‭)‬،‭ ‬وتعملق‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬جاسم‭ ‬بتسجيله‭ ‬‮٣٤‬‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬‮٢٥‬‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬‮١٨‬‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬جعفر‭ ‬‮١٥‬‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬سلمان‭ ‬‮٥‬‭ ‬نقاط‭ ‬ونادر‭ ‬علي‭ ‬‮٤‬‭ ‬نقاط‭.‬‮

ورفع‭ ‬المحرق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬‮٧‬‭ ‬نقاط‮
‬‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭ ‬ليتساوى‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬يتفوق‭ ‬عليه‭ ‬بفارق‭ ‬نقاط‭ ‬التسجيل،‭ ‬ووضع‭ ‬المحرق‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬وتبقت‭ ‬له‭ ‬مباراتان‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬والريان‭ ‬القطري‭.‬‮

ودخل‭ ‬المحرق‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضغوط‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬أشد‭ ‬المتفائلين‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬مجاراة‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬لكن‭ ‬المحرق‭ ‬ضرب‭ ‬كل‭ ‬التوقعات‭ ‬عرض‭ ‬الحائط‭.‬‮

وفاجأ‭ ‬المحرق‭ ‬مستضيفه‭ ‬بأداء‭ ‬قتالي‭ ‬يفوق‭ ‬الخيال،‭ ‬وتركيز‭ ‬عال‭ ‬طوال‭ ‬المباراة،‭ ‬وقدم‭ ‬درسا‭ ‬للفريق‭ ‬الكويتي‭ ‬وأجبره‭ ‬على‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭.‬

وبالرغم‭ ‬ان‭ ‬الترشيحات‭ ‬جميعها‭ ‬كانت‭ ‬تنصب‭ ‬للكويت‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬بثلاثة‭ ‬محترفين،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬المحرق‭ ‬وبمحترف‭ ‬واحد‭ ‬قلب‭ ‬التوقعات‭ ‬وحقق‭ ‬انتصارا‭ ‬تاريخيا‭ ‬قربه‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬العبور‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

ونجح‭ ‬مدرب‭ ‬المحرق‭ ‬صالح‭ ‬الحداد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬عبر‭ ‬اختياره‭ ‬للاعبين‭ ‬وتبديلاته‭ ‬وطريقة‭ ‬اللعب‭ ‬ان‭ ‬يقارع‭ ‬الكويت‭ ‬ويتغلب‭ ‬عليه‭.‬

ويحسب‭ ‬للحداد‭ ‬عدم‭ ‬مجاملته‭ ‬للاعبين،‭ ‬واعتماده‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬معنويات‭ ‬الفريق‭ ‬بعد‭ ‬الانتكاسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬وسيدخل‭ ‬المحرق‭ ‬مواجهة‭ ‬الحالة‭ ‬المصيرية‭ ‬بثقة‭ ‬أكبر‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الظهور‭ ‬الأكثر‭ ‬من‭ ‬رائع‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬

وأكد‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬تصنع‭ ‬المستحيل،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬المحرق‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الفوز‭ ‬بمحترف‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬بثلاثة‭ ‬محترفين‭.‬

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