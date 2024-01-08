المحرق يطيح بالكويت الكويتي في عقر داره

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب:أحمد الذهبة الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أطاح فريق المحرق بالمتصدر الكويت الكويتي بعد الفوز المستحق عليه في عقر داره بنتيجة ١٠١/٩٦ في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري غرب آسيا (السوبر ليغ) عن منطقة الخليج.
وجاءت نتائج الفترات :(٢٦/٢٢)،(١٧/٢٩)،(٣٠/٢٢)،(٢٨/٢٣)، وتعملق من المحرق بدر عبدالله جاسم بتسجيله ٣٤ نقطة ومحمد ناصر ٢٥ نقطة والأمريكي تايلور ويلكرسون ١٨ نقطة وعلي جعفر ١٥ نقطة وحسين سلمان ٥ نقاط ونادر علي ٤ نقاط.
ورفع المحرق رصيده إلى ٧ نقاط
في المركز الثاني بالمجموعة الأولى من ثلاثة انتصارات وخسارة ليتساوى مع الكويت المتصدر الذي يتفوق عليه بفارق نقاط التسجيل، ووضع المحرق قدما في الدور الثاني، وتبقت له مباراتان أمام الأهلي السعودي والريان القطري.
ودخل المحرق اللقاء من دون ضغوط ولم يكن أشد المتفائلين يتوقع ان يتمكن من مجاراة الكويت الكويتي، لكن المحرق ضرب كل التوقعات عرض الحائط.
وفاجأ المحرق مستضيفه بأداء قتالي يفوق الخيال، وتركيز عال طوال المباراة، وقدم درسا للفريق الكويتي وأجبره على الخسارة على أرضه للمرة الأولى.
وبالرغم ان الترشيحات جميعها كانت تنصب للكويت الذي لعب بثلاثة محترفين، إلا ان المحرق وبمحترف واحد قلب التوقعات وحقق انتصارا تاريخيا قربه كثيرا من العبور الى الدور الثاني.
ونجح مدرب المحرق صالح الحداد في تحقيق فوز كبير في أول ظهور له مع الفريق، حيث نجح عبر اختياره للاعبين وتبديلاته وطريقة اللعب ان يقارع الكويت ويتغلب عليه.
ويحسب للحداد عدم مجاملته للاعبين، واعتماده على الأكثر فاعلية في الملعب، وسيكون هذا الفوز نقطة تحول كبيرة في معنويات الفريق بعد الانتكاسة الأخيرة في الدوري المحلي، وسيدخل المحرق مواجهة الحالة المصيرية بثقة أكبر بعد هذا الظهور الأكثر من رائع في الكويت.
وأكد المحرق أن الروح القتالية تصنع المستحيل، علما ان المحرق سبق له الفوز بمحترف واحد على الأهلي السعودي بثلاثة محترفين.
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