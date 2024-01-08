BBK راعياً للبطولة الآسيوية الـ21

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
قدم بنك البحرين والكويت « BBK » رعايته البرونزية للبطولة الآسيوية الحادية والعشرين التي تنطلق يوم الخميس القادم في مملكة البحرين، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025.
وأكد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدكتور خالد الحيدان أن هذه الرعاية تأتي في إطار حرص البنك على دعمه لقطاع الشباب والرياضة بالمملكة وتقديم كافة سبل الدعم لشباب الوطن، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت الدكتور عبدالرحمن سيف ومساهماته الوطنية في سبيل إنجاح كافة الأحداث الرياضية التي تقام في البحرين، مشيراً الى أن هذه الرعاية سيكون لها المردود الإيجابي في تنظيم البطولة الآسيوية الحادية والعشرين والتي تعد من أهم البطولات القارية على مستوى لعبة كرة اليد.
وأشار الحيدان إلى أهمية الشراكة القائمة بين اتحاد اليد وبنك البحرين والكويت والتي تصب في صالح الرياضة البحرينية وبالصورة التي تعزز برامج الاتحاد وأنشطته الرياضية ومنها استضافة البطولة الآسيوية الحادية والعشرين حيث ستساهم هذه الرعاية في نجاح البطولة على المستويات التنظيمية والجماهيرية والإعلامية، مكرراً الشكر والتقدير إلى د. عبدالرحمن سيف ومجموعة بنك البحرين والكويت على الاهتمام والحرص الكبيرين على تقديم الدعم مبادراتهم الإيجابية التي تصب في صالح الرياضة البحرينية.
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