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BBK راعياً للبطولة الآسيوية الـ21

1/8/2024 7:20:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

قدم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬‮«‬ BBK ‮»‬‭ ‬رعايته‭ ‬البرونزية‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬الحيدان‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬لقطاع‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بالمملكة‭ ‬وتقديم‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬لشباب‭ ‬الوطن،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيف‭ ‬ومساهماته‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إنجاح‭ ‬كافة‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬المردود‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭.‬

وأشار‭ ‬الحيدان‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬والتي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وبالصورة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬برامج‭ ‬الاتحاد‭ ‬وأنشطته‭ ‬الرياضية‭ ‬ومنها‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬حيث‭ ‬ستساهم‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬التنظيمية‭ ‬والجماهيرية‭ ‬والإعلامية،‭ ‬مكرراً‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬سيف‭ ‬ومجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬والحرص‭ ‬الكبيرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬مبادراتهم‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

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