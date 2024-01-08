المنتخب يستعد لودية أنغولا في معسكر دبـي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تتواصل تحضيرات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في معسكره التدريبي بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك لخوض وديته الثانية أمام منتخب أنغولا يوم الأربعاء على ملعب استاد شرطة دبي، والتي تأتي ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الفترة 12 يناير- 10 فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأجرى المنتخب الوطني أمس الإثنين حصتين تدريبيتين الأولى صباحية في الصالة الرياضية التابعة لمركز جبل علي الرياضي، حيث أجرى المنتخب التدريبات على دفعتين والتي اشتملت على تدريبات اللياقة البدنية. والثانية مسائية على ملاعب المركز والتي قادها المدرب الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي يعاونه المدرب الوطني المساعد مرجان عيد والطاقم الفني المعاون المكوّن من: المدرب المساعد ايفان مورينو، والمدرب المساعد نيكولاس بيتزي، ومدرب اللياقة اليخاندرو ريكينو، ومساعد مدرب اللياقة ماتياس ريكينو، ومدرب الحراس هيرنان كاستيانو ومساعد مدرب الحراس ايجناسيو لوفيرا، والمحلل الفني توماس الفونسو والمترجم إلياس طحان.
وقد بدأ المران بتمارين الإحماء والجري ثم انتظم اللاعبون في بعض التقسيمات التي ركز من خلالها المدرب على النواحي الدفاعية والهجومية والكرات العرضية والتسديدات، وقبل ختام الحصة التدريبية انتظم اللاعبون في تقسيمة شهدت السرعة في نقل الكرة من لمسة ولمستين وأكثر.
وقد قرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب أحمد بو غمار من قائمة المنتخب الحالية، وذلك بعد تقرير الجهاز الطبي للمنتخب والذي بيّن عودة الإصابة للاعب، وتمنى الجهازان الفني والإداري للاعب الشفاء العاجل والعودة القوية خلال الفترة القادمة.
من جهته، أكد اللاعب وليد الحيام أن تحضيرات المنتخب الوطني متواصلة للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية وذهنية قبل خوض نهائيات كأس آسيا بقطر، مضيفا أن الأجواء إيجابية في معسكر دبي، مشيرا إلى أن اللاعبين عاقدون العزم على الظهور بمستويات فنية مشرفة وطموحات كبيرة نحو تحقيق نتائج إيجابية في هذه المشاركة القارية.
وقال الحيام: «إن المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي والطاقم الفني المعاون يعمل بجد واجتهاد وإخلاص، من أجل الاستعداد بالشكل المناسب لخوض غمار المشاركة في النهائيات الآسيوية. فالمستوى في تصاعد ونأمل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل الدخول في أجواء البطولة».
وتابع قائلا: «إن معسكر دبي زاد بشكل إيجابي من تجانس وانسجام أفراد المنتخب وبخاصة اللاعبين، وهذا بحد ذاته سيكون له انعكاسات واضحة على أداء المنتخب خلال المشاركة الآسيوية»، مضيفا أن حظوظ المنتخب في مجموعته متساوية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة التكهن بنتيجة المباريات، نظرا لأن جميع المنتخبات المشاركة لديها طموحاتها وأهدافها في هذه المشاركة، إلا أن الأحمر لديه الفرصة والقدرة على تحقيق نتائج إيجابية في هذه المجموعة العبور إلى الدور الثاني، داعيًا الجماهير البحرينية للوقوف خلف المنتخب الوطني والحضور ومؤازرة المنتخب في هذه المشاركة الآسيوية.
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