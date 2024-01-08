المنتخب يستعد لودية أنغولا في معسكر دبـي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تتواصل‭ ‬تحضيرات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬بمدينة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬لخوض‭ ‬وديته‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬أنغولا‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬استاد‭ ‬شرطة‭ ‬دبي،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬استعدادات‭ ‬المنتخب‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬12‭ ‬يناير‭- ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬بالعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

وأجرى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬حصتين‭ ‬تدريبيتين‭ ‬الأولى‭ ‬صباحية‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬التابعة‭ ‬لمركز‭ ‬جبل‭ ‬علي‭ ‬الرياضي،‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬المنتخب‭ ‬التدريبات‭ ‬على‭ ‬دفعتين‭ ‬والتي‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬تدريبات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭. ‬والثانية‭ ‬مسائية‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬المركز‭ ‬والتي‭ ‬قادها‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬انطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬يعاونه‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬المساعد‭ ‬مرجان‭ ‬عيد‭ ‬والطاقم‭ ‬الفني‭ ‬المعاون‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭: ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬ايفان‭ ‬مورينو،‭ ‬والمدرب‭ ‬المساعد‭ ‬نيكولاس‭ ‬بيتزي،‭ ‬ومدرب‭ ‬اللياقة‭ ‬اليخاندرو‭ ‬ريكينو،‭ ‬ومساعد‭ ‬مدرب‭ ‬اللياقة‭ ‬ماتياس‭ ‬ريكينو،‭ ‬ومدرب‭ ‬الحراس‭ ‬هيرنان‭ ‬كاستيانو‭ ‬ومساعد‭ ‬مدرب‭ ‬الحراس‭ ‬ايجناسيو‭ ‬لوفيرا،‭ ‬والمحلل‭ ‬الفني‭ ‬توماس‭ ‬الفونسو‭ ‬والمترجم‭ ‬إلياس‭ ‬طحان‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬المران‭ ‬بتمارين‭ ‬الإحماء‭ ‬والجري‭ ‬ثم‭ ‬انتظم‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬التقسيمات‭ ‬التي‭ ‬ركز‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المدرب‭ ‬على‭ ‬النواحي‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية‭ ‬والكرات‭ ‬العرضية‭ ‬والتسديدات،‭ ‬وقبل‭ ‬ختام‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬انتظم‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬تقسيمة‭ ‬شهدت‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬لمسة‭ ‬ولمستين‭ ‬وأكثر‭.‬

وقد‭ ‬قرر‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬استبعاد‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬بو‭ ‬غمار‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الحالية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تقرير‭ ‬الجهاز‭ ‬الطبي‭ ‬للمنتخب‭ ‬والذي‭ ‬بيّن‭ ‬عودة‭ ‬الإصابة‭ ‬للاعب،‭ ‬وتمنى‭ ‬الجهازان‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬للاعب‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬والعودة‭ ‬القوية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬اللاعب‭ ‬وليد‭ ‬الحيام‭ ‬أن‭ ‬تحضيرات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬متواصلة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬جاهزية‭ ‬فنية‭ ‬وبدنية‭ ‬وذهنية‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬بقطر،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الأجواء‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬دبي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬عاقدون‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬بمستويات‭ ‬فنية‭ ‬مشرفة‭ ‬وطموحات‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬القارية‭.‬

وقال‭ ‬الحيام‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬انطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬والطاقم‭ ‬الفني‭ ‬المعاون‭ ‬يعمل‭ ‬بجد‭ ‬واجتهاد‭ ‬وإخلاص،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستعداد‭ ‬بالشكل‭ ‬المناسب‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية‭. ‬فالمستوى‭ ‬في‭ ‬تصاعد‭ ‬ونأمل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬المطلوبة‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬البطولة‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬معسكر‭ ‬دبي‭ ‬زاد‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬من‭ ‬تجانس‭ ‬وانسجام‭ ‬أفراد‭ ‬المنتخب‭ ‬وبخاصة‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وهذا‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬انعكاسات‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المنتخب‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬الآسيوية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬حظوظ‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬متساوية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وماليزيا‭ ‬والأردن،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬التكهن‭ ‬بنتيجة‭ ‬المباريات،‭ ‬نظرا‭ ‬لأن‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬لديها‭ ‬طموحاتها‭ ‬وأهدافها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأحمر‭ ‬لديه‭ ‬الفرصة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬داعيًا‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬للوقوف‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬والحضور‭ ‬ومؤازرة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الآسيوية‭.‬