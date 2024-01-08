زفيريف وريباكينا يتقدمان مركزا واحدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): تقدم كل من الألماني ألكسندر زفيريف والكازاخستانية إيلينا ريباكينا مرتبة واحدة في التصنيف الأسبوعي لرابطتي المحترفين والمحترفات في كرة المضرب الصادر أمس الإثنين. واستفاد زفيريف من تتويجه مع مواطنته أنجيليك كيربر بلقب كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة وصعد إلى المركز السادس على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي ودع المسابقة ذاتها من الدور ربع النهائي على يد ألمانيا بالذات 1-2. ودخل الأسترالي أليكس دي مينور نادي العشرة الأوائل بارتقائه مرتبتين بفضل بلوغ منتخب بلاده نصف نهائي كأس يونايتد قبل ان تخسر أمام ألمانيا 1-2. وصعد دي مينور البالغ من العمر 24 عاما إلى المركز العاشر في أفضل تصنيف بمسيرته الاحترافية، وذلك على حساب الأمريكي تايلور فريتز الذي فقدت بلاده لقب كأس يونايتد بخروجها من الدور الأول.
وصعد الإسباني رافايل نادال العائد إلى الملاعب الأسبوع الماضي بمشاركته في دورة بريزبين الأسترالية 221 مرتبة وأصبح في المركز 451. وخرج نادال الذي غاب عن الملاعب نحو عام تقريبا وتحديدا منذ إقصائه من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، من الدور ربع النهائي لدورة بريزبين قبل أن يضطر إلى إعلان انسحابه من بطولة أستراليا بسبب إصابة بتمزق عضلي.
من جهتها، استغلت ريباكينا تتويجها بلقب دورة بريزبين لفئة 500 نقطة لانتزاع المركز الثالث من الأمريكية كوكو غوف المتوجة بلقب دورة أوكلاند النيوزيلندية لفئة 250 نقطة. وكان التغيير الوحيد على المراكز العشرة الأولى.
تصنيف العشرة الأوائل لدى الرجال
1- نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 11055 نقطة
2- كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 8855
3- دانييل مدفيديف (روسيا) 7555
4- يانيك سينر (إيطاليا) 6490
5- أندري روبليف (روسيا) 5010
6- ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 4275 (+1)
7- ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4025 (-1)
8- هولغر رونه (الدنمارك) 3815
9- هوبرت هوركاتش (بولندا) 3320
10- أليكس دي مينور (استراليا) 2950 (+2)
تصنيف العشر الأوليات لدى السيدات
1- إيغا شفيونتيك (بولندا) 9880 نقطة
2- أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8905
3- إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 6811 (+1)
4- كوكو غوف (الولايات المتحدة) 6660 (-1)
5- جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5905
6- أنس جابر (تونس) 4076
7- ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية) 3966
8- ماريا ساكّاري (اليونان) 3770
9- كارولينا موخوفا (الجمهورية التشيكية) 3590
10- باربورا كرايتشيكوفا (الجمهورية التشيكية) 2945
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