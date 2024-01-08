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زفيريف وريباكينا يتقدمان مركزا واحدا

1/8/2024 7:20:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تقدم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬والكازاخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ريباكينا‭ ‬مرتبة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لرابطتي‭ ‬المحترفين‭ ‬والمحترفات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭. ‬واستفاد‭ ‬زفيريف‭ ‬من‭ ‬تتويجه‭ ‬مع‭ ‬مواطنته‭ ‬أنجيليك‭ ‬كيربر‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬للمنتخبات‭ ‬المختلطة‭ ‬وصعد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬الذي‭ ‬ودع‭ ‬المسابقة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ألمانيا‭ ‬بالذات‭ ‬1‭-‬2‭. ‬ودخل‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬نادي‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬بارتقائه‭ ‬مرتبتين‭ ‬بفضل‭ ‬بلوغ‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تخسر‭ ‬أمام‭ ‬ألمانيا‭ ‬1-2‭. ‬وصعد‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬تصنيف‭ ‬بمسيرته‭ ‬الاحترافية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬الذي‭ ‬فقدت‭ ‬بلاده‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬بخروجها‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭.‬

وصعد‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بمشاركته‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الأسترالية‭ ‬221‭ ‬مرتبة‭ ‬وأصبح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬451‭. ‬وخرج‭ ‬نادال‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬تقريبا‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬إقصائه‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لدورة‭ ‬بريزبين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضطر‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬بتمزق‭ ‬عضلي‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬استغلت‭ ‬ريباكينا‭ ‬تتويجها‭ ‬بلقب‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬لفئة‭ ‬500‭ ‬نقطة‭ ‬لانتزاع‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬المتوجة‭ ‬بلقب‭ ‬دورة‭ ‬أوكلاند‭ ‬النيوزيلندية‭ ‬لفئة‭ ‬250‭ ‬نقطة‭. ‬وكان‭ ‬التغيير‭ ‬الوحيد‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭.‬

تصنيف العشرة الأوائل لدى الرجال

1-‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ (‬صربيا‭) ‬11055‭ ‬نقطة

2-‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ (‬إسبانيا‭) ‬8855

3-‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ (‬روسيا‭) ‬7555

4-‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ (‬إيطاليا‭) ‬6490

5-‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ (‬روسيا‭) ‬5010

6-‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ (‬ألمانيا‭) ‬4275‭ (+‬1‭)‬

7-‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ (‬اليونان‭) ‬4025‭ (-‬1‭)‬

8-‭ ‬هولغر‭ ‬رونه‭ (‬الدنمارك‭) ‬3815

9-‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ (‬بولندا‭) ‬3320

10-‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ (‬استراليا‭) ‬2950‭ (+‬2‭)‬


تصنيف العشر الأوليات لدى السيدات

1-‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ (‬بولندا‭) ‬9880‭ ‬نقطة

2-‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ (‬بيلاروس‭) ‬8905

3-‭ ‬إيلينا‭ ‬ريباكينا‭ (‬كازاخستان‭) ‬6811‭ (+‬1‭)‬

4-‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬6660‭ (-‬1‭)‬

5-‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬5905

6-‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ (‬تونس‭) ‬4076

7-‭ ‬ماركيتا‭ ‬فوندروشوفا‭ (‬الجمهورية‭ ‬التشيكية‭) ‬3966

8-‭ ‬ماريا‭ ‬ساكّاري‭ (‬اليونان‭) ‬3770

9-‭ ‬كارولينا‭ ‬موخوفا‭ (‬الجمهورية‭ ‬التشيكية‭) ‬3590

10-‭ ‬باربورا‭ ‬كرايتشيكوفا‭ (‬الجمهورية‭ ‬التشيكية‭) ‬2945


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