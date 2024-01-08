مسؤول أوكراني: لا حديث عن مقاطعة أولمبياد باريس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬ماتفي‭ ‬بيدني،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬حديث‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬عن‭ ‬مقاطعة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬أهم‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭. ‬ولم‭ ‬تستبعد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عدم‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الأولمبياد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬سمح‭ ‬للرياضيين‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬بالمنافسة‭ ‬كمحايدين‭ ‬ووفقا‭ ‬لشروط‭ ‬محددة،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬استمرار‭ ‬غزو‭ ‬روسيا‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬بيدني‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬فرانكفورتر‭ ‬ألجماينه‭ ‬تسايتونج‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭: ‬‮«‬الجميع‭ ‬متفق‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الاحتجاج‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كلمة‭ ‬المقاطعة‭ ‬ليست‭ ‬ما‭ ‬نتحدث‭ ‬عنه‭ ‬الآن،‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬قرار‭ ‬سنتخذه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬بلادنا،‭ ‬لأنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬توجيه‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬لمنح‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قوة‭ ‬إضافية‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬الرياضيين،‭ ‬وهم‭ ‬العنصر‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬مجالهم،‭ ‬سيكونون‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بدورهم‭ ‬ومسؤوليتهم‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬إن‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬يمكنهم‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأهلهم‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬الفردية‭ ‬فقط،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعبون‭ ‬كمحايدين‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬شعارات‭ ‬وطنية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لشروط‭ ‬مثل‭ ‬عدم‭ ‬دعمهم‭ ‬للحرب‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬صلة‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬الجيش‭ ‬وأي‭ ‬جهات‭ ‬أخرى‭.‬