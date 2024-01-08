مسؤول أوكراني: لا حديث عن مقاطعة أولمبياد باريس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): قال ماتفي بيدني، القائم بأعمال وزير الرياضة في أوكرانيا، إنه لا يوجد أي حديث في الوقت الحالي عن مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مؤكدا أن الأمر أهم من مجرد الفوز على أرض الملعب. ولم تستبعد أوكرانيا عدم الاشتراك في منافسات الأولمبياد، وذلك بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية الشهر الماضي والذي سمح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمنافسة كمحايدين ووفقا لشروط محددة، وذلك رغم استمرار غزو روسيا لأوكرانيا.
وقال بيدني في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج»، أمس الاثنين: «الجميع متفق على ضرورة الاحتجاج».
وأضاف: «كلمة المقاطعة ليست ما نتحدث عنه الآن، نعلم أن كل قرار سنتخذه يجب أن يكون في صالح بلادنا، لأنه بالنسبة إلينا في الوقت الحالي الأمر لا يتعلق فقط بالفوز في الرياضة».
وأوضح أنه يجب توجيه كافة الجهود من أجل النصر على روسيا لمنح أوكرانيا قوة إضافية. وتابع أن الرياضيين، وهم العنصر الأهم في مجالهم، سيكونون على دراية بدورهم ومسؤوليتهم.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن الرياضيين الروس والبيلاروس يمكنهم المنافسة في أولمبياد باريس في حال تأهلهم في الرياضات الفردية فقط، حيث سيلعبون كمحايدين بدون أي شعارات وطنية، وذلك وفقا لشروط مثل عدم دعمهم للحرب وعدم وجود أي صلة بينهم وبين الجيش وأي جهات أخرى.
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