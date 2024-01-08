Wednesday, 10 January 2024 02:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول أوكراني: لا حديث عن مقاطعة أولمبياد باريس

1/8/2024 7:20:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬ماتفي‭ ‬بيدني،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬حديث‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬عن‭ ‬مقاطعة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬أهم‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭. ‬ولم‭ ‬تستبعد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عدم‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الأولمبياد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬سمح‭ ‬للرياضيين‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬بالمنافسة‭ ‬كمحايدين‭ ‬ووفقا‭ ‬لشروط‭ ‬محددة،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬استمرار‭ ‬غزو‭ ‬روسيا‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬بيدني‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬فرانكفورتر‭ ‬ألجماينه‭ ‬تسايتونج‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭: ‬‮«‬الجميع‭ ‬متفق‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الاحتجاج‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كلمة‭ ‬المقاطعة‭ ‬ليست‭ ‬ما‭ ‬نتحدث‭ ‬عنه‭ ‬الآن،‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬قرار‭ ‬سنتخذه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬بلادنا،‭ ‬لأنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬توجيه‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬لمنح‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قوة‭ ‬إضافية‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬الرياضيين،‭ ‬وهم‭ ‬العنصر‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬مجالهم،‭ ‬سيكونون‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بدورهم‭ ‬ومسؤوليتهم‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬إن‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬يمكنهم‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأهلهم‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬الفردية‭ ‬فقط،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعبون‭ ‬كمحايدين‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬شعارات‭ ‬وطنية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لشروط‭ ‬مثل‭ ‬عدم‭ ‬دعمهم‭ ‬للحرب‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬صلة‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬الجيش‭ ‬وأي‭ ‬جهات‭ ‬أخرى‭.‬

MENAFN08012024000055011008ID1107697686

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث