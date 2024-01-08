جيمس يوقف مسلسل الهزائم المتتالية لليكرز

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- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): قاد «الملك» ليبرون جيمس فريقه لوس أنجلوس ليكرز إلى وضع حد لسلسلة من أربع هزائم متتالية بمساهمته الفعالة في الفوز على جاره لوس أنجلوس كليبرز 106-103، يوم الأحد في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وسجل جيمس 25 نقطة وكان قريبا من تحقيق «تريبل دابل» مع ثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وأضاف أنتوني ديفيس 22 نقطة مع 10 متابعات، فحقق ليكرز فوزه الثامن عشر في 37 مباراة هذا الموسم.
في المقابل، لم ينفع كليبرز تألق الثنائي بول جورج والبوسني إيفيتسا زوباتس بتسجيل كل منهما 22 نقطة مع 19 متابعة للأخير، لتفادي الخسارة الثالثة عشرة في 35 مباراة حتى الآن هذا الموسم وتحقيق الفوز السادس تواليا.
«خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح»
واكتفى النجمان جيمس هاردن وكواهي لينارد بتسجيل 15 نقطة لكل منهما مع تسع تمريرات حاسمة للأول وثماني متابعات للثاني.
وشهدت المباراة منافسة مثيرة بين الفريقين منذ الربع الأول الذي كسبه كليبرز بفارق خمس نقاط (24-19) قلصها ليكرز إلى أربع نقاط بكسبه الربع الثاني (30-29)، لكنه فرض أفضليته في الربع الثالث (32-24) فانتزع التقدم بفارق أربع نقاط (81-77)، ونجح في الدفاع عن تفوقه في الربع الاخير الذي خسره بفارق نقطة واحدة فقط (25-26) منهيا المباراة في صالحه بفارق ثلاث نقاط. وأهدر نورمان باول ثلاثية التمديد مع الصفارة النهائية.
وقال جيمس: «مازلنا نخطئ في بعض التفاصيل. إذا تمكنا من الاستمرار في التحسن فيما يتعلق بتفاصيلنا فقد نصبح فريقًا جيدًا حقًا».
وأضاف: «هذه الأمسية كانت خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح».
وقاد النجمان كايري إرفينغ والعملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش فريقهما دالاس مافريكس إلى حسم القمة أمام الضيف مينيسوتا تمبروولفز في صالحه 115-108 بتسجيل الأول 35 نقطة مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة، والثاني 34 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة وست متابعات.
ووجد تمبروولفز، صاحب ثاني أفضل سجل في الدوري، نفسه متخلفا بفارق تسع نقاط مع بداية الربع الأخير لكنه قلب الطاولة وتقدم بفارق ست نقاط (106-100) بفضل سلة لأنتوني إدواردز قبل 3.53 دقائق من نهاية المباراة.
لكن رجال المدرب جايسون كيد ردوا بقوة بتسجيل 13 نقطة متتالية استهلها إرفينغ بثلاثية أدرك بها التعادل 106-106، ثم أتبعها بأخرى إثر سرقة للكرة من الفرنسي رودي غوبير.
وكان إدواردز أفضل لاعب في صفوف تمبروولفز وأفضل مسجل في المباراة برصيد 36 نقطة مع 10 متابعات، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقه، متصدر المنطقة الغربية، الخسارة الثالثة في مبارياته الاربع الاخيرة والعاشرة في 35 مباراة هذا الموسم.
وقال كيد: «كايري ولوكا كانا رائعين، ويمنحان الإيقاع للفريق. أشعر بثقة كل منهما في الآخر (...) لقد قاما بعمل رائع معًا لإيجاد الطريق نحو النصر».
كما اشاد دونتشيتش بزميله إرفينغ قائلا: «عندما يلعب بقتالية يكون لاعبا رائعا».
دنفر يستعيد التوازن
واستعاد نيو أورليانز بيليكانز توازنه بفوز كبير على مضيفه ساكرامنتو كينغز 133-100 بفضل 30 نقطة لسي جاي ماكولوم.
وعاد بيليكانز إلى سكة الانتصارات التي توقفت عند اربعة متتالية بخسارته امام مضيفه كليبرز 95-111 يوم الجمعة.
وعلق مدرب كينغز مايك براون على الخسارة قائلا: «أشعر بالأسف على المشجعين الذين أنفقوا أموالهم لمشاهدة المباراة اليوم».
وحذا تورونتو رابتورز حذو بيليكانز بتغلبه على مضيفه غولدن ستايت ووريرز 133-118 بفضل 37 نقطة لآر جيه باريت ومستغلا أمسية مخيبة لنجم أصحاب الأرض ستيفن كوري الذي اكتفى بتسجيل تسع نقاط فقط.
وسجل كوري سلتين فقط مع خمس رميات حرة وأخفق في تسع محاولات من خارج القوس. وكان زميله كلاي طومسون أفضل مسجل في صفوف فريقه برصيد 25 نقطة.
وتلقى ووريرز الذي غاب عنه صانع ألعابه المخضرم الوافد حديثا كريس بول بسبب كسر في يده الخسارة الخامسة في مبارياته السبع الاخيرة والتاسعة عشرة هذا الموسم.
واستعاد دنفر ناغتس حامل اللقب وثاني المنطقة الغربية توازنه بفوزه على ضيفه ديترويت بيستونز 131-114 معوضا سقوطه على ارضه وأمام جماهيره على يد اورلاندو ماجيك 120-122 يوم الجمعة. وفرض جمال موراي نفسه نجما للمباراة بتسجيله 37 نقطة، وأضاف كل من مايكل بورتر وكنتافيوس كالدويل-بوب 18 نقطة، وبرز العملاق الصربي نيكولا يوكيتس بـ16 تمريرة حاسمة، فيما كان جايلين ديورين أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 20 نقطة.
وتابع أورلاندو ماجيك صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا بعد ثلاث هزائم متتالية عندما تغلب على ضيفه أتلانتا هوكس 117-110 بعد التمديد (الوقت الأصلي 105-105). وكان باولو بانكيرو أفضل مسجل في صفوف الفائز برصيد 35 نقطة مع 10 متابعات، فيما كان نجم أتلانتا تراي يونغ الأفضل غلة في المباراة برصيد 31 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.
واحتاج بروكلين نتس إلى التمديد أيضا للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 127-134 بعد التمديد (الوقت الأصلي 115-115) بفضل 42 نقطة لميكال بريدجز.
وفاز كليفلاند كافالييرز على سان انتونيو سبيرز 117-115، وخسر فينيكس صنز امام ممفيس غريزليز 115-121.
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