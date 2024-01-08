جيمس يوقف مسلسل الهزائم المتتالية لليكرز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬فريقه‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬بمساهمته‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز‭ ‬106‭-‬103،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وسجل‭ ‬جيمس‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وكان‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬متابعات‭ ‬وسبع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬متابعات،‭ ‬فحقق‭ ‬ليكرز‭ ‬فوزه‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬37‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لم‭ ‬ينفع‭ ‬كليبرز‭ ‬تألق‭ ‬الثنائي‭ ‬بول‭ ‬جورج‭ ‬والبوسني‭ ‬إيفيتسا‭ ‬زوباتس‭ ‬بتسجيل‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬19‭ ‬متابعة‭ ‬للأخير،‭ ‬لتفادي‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬35‭ ‬مباراة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬السادس‭ ‬تواليا‭.‬





‮«‬خطوة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‮»‬‭ ‬

واكتفى‭ ‬النجمان‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬وكواهي‭ ‬لينارد‭ ‬بتسجيل‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬مع‭ ‬تسع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬للأول‭ ‬وثماني‭ ‬متابعات‭ ‬للثاني‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬منافسة‭ ‬مثيرة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬منذ‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬كسبه‭ ‬كليبرز‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ (‬24-19‭) ‬قلصها‭ ‬ليكرز‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬بكسبه‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ (‬30-29‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬فرض‭ ‬أفضليته‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ (‬32-24‭) ‬فانتزع‭ ‬التقدم‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ (‬81-77‭)‬،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاخير‭ ‬الذي‭ ‬خسره‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ (‬25-26‭) ‬منهيا‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭. ‬وأهدر‭ ‬نورمان‭ ‬باول‭ ‬ثلاثية‭ ‬التمديد‭ ‬مع‭ ‬الصفارة‭ ‬النهائية‭.‬

وقال‭ ‬جيمس‭: ‬‮«‬مازلنا‭ ‬نخطئ‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬التفاصيل‭. ‬إذا‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التحسن‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتفاصيلنا‭ ‬فقد‭ ‬نصبح‭ ‬فريقًا‭ ‬جيدًا‭ ‬حقًا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الأمسية‭ ‬كانت‭ ‬خطوة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‮»‬‭.‬

وقاد‭ ‬النجمان‭ ‬كايري‭ ‬إرفينغ‭ ‬والعملاق‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬فريقهما‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬إلى‭ ‬حسم‭ ‬القمة‭ ‬أمام‭ ‬الضيف‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬115-108‭ ‬بتسجيل‭ ‬الأول‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬متابعات‭ ‬وخمس‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬والثاني‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وست‭ ‬متابعات‭.‬

ووجد‭ ‬تمبروولفز،‭ ‬صاحب‭ ‬ثاني‭ ‬أفضل‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬نفسه‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬لكنه‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬وتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ (‬106-100‭) ‬بفضل‭ ‬سلة‭ ‬لأنتوني‭ ‬إدواردز‭ ‬قبل‭ ‬3.53‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭.‬

لكن‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬جايسون‭ ‬كيد‭ ‬ردوا‭ ‬بقوة‭ ‬بتسجيل‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬متتالية‭ ‬استهلها‭ ‬إرفينغ‭ ‬بثلاثية‭ ‬أدرك‭ ‬بها‭ ‬التعادل‭ ‬106‭-‬106،‭ ‬ثم‭ ‬أتبعها‭ ‬بأخرى‭ ‬إثر‭ ‬سرقة‭ ‬للكرة‭ ‬من‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غوبير‭.‬

وكان‭ ‬إدواردز‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬تمبروولفز‭ ‬وأفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬متابعات،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيا‭ ‬لتجنيب‭ ‬فريقه،‭ ‬متصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الاربع‭ ‬الاخيرة‭ ‬والعاشرة‭ ‬في‭ ‬35‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬كيد‭: ‬‮«‬كايري‭ ‬ولوكا‭ ‬كانا‭ ‬رائعين،‭ ‬ويمنحان‭ ‬الإيقاع‭ ‬للفريق‭. ‬أشعر‭ ‬بثقة‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬الآخر‭ (...) ‬لقد‭ ‬قاما‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‭ ‬معًا‭ ‬لإيجاد‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬النصر‮»‬‭.‬

كما‭ ‬اشاد‭ ‬دونتشيتش‭ ‬بزميله‭ ‬إرفينغ‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬يلعب‭ ‬بقتالية‭ ‬يكون‭ ‬لاعبا‭ ‬رائعا‮»‬‭.‬





دنفر‭ ‬يستعيد‭ ‬التوازن‭ ‬

واستعاد‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬توازنه‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬133‭-‬100‭ ‬بفضل‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬لسي‭ ‬جاي‭ ‬ماكولوم‭.‬

وعاد‭ ‬بيليكانز‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬توقفت‭ ‬عند‭ ‬اربعة‭ ‬متتالية‭ ‬بخسارته‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬كليبرز‭ ‬95‭-‬111‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وعلق‭ ‬مدرب‭ ‬كينغز‭ ‬مايك‭ ‬براون‭ ‬على‭ ‬الخسارة‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالأسف‭ ‬على‭ ‬المشجعين‭ ‬الذين‭ ‬أنفقوا‭ ‬أموالهم‭ ‬لمشاهدة‭ ‬المباراة‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وحذا‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬حذو‭ ‬بيليكانز‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬133‭-‬118‭ ‬بفضل‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬لآر‭ ‬جيه‭ ‬باريت‭ ‬ومستغلا‭ ‬أمسية‭ ‬مخيبة‭ ‬لنجم‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬الذي‭ ‬اكتفى‭ ‬بتسجيل‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭.‬

وسجل‭ ‬كوري‭ ‬سلتين‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬خمس‭ ‬رميات‭ ‬حرة‭ ‬وأخفق‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬محاولات‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬القوس‭. ‬وكان‭ ‬زميله‭ ‬كلاي‭ ‬طومسون‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭.‬

وتلقى‭ ‬ووريرز‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬صانع‭ ‬ألعابه‭ ‬المخضرم‭ ‬الوافد‭ ‬حديثا‭ ‬كريس‭ ‬بول‭ ‬بسبب‭ ‬كسر‭ ‬في‭ ‬يده‭ ‬الخسارة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الاخيرة‭ ‬والتاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

واستعاد‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وثاني‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬توازنه‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬131‭-‬114‭ ‬معوضا‭ ‬سقوطه‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬وأمام‭ ‬جماهيره‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬اورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬120‭-‬122‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭. ‬وفرض‭ ‬جمال‭ ‬موراي‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬للمباراة‭ ‬بتسجيله‭ ‬37‭ ‬نقطة،‭ ‬وأضاف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مايكل‭ ‬بورتر‭ ‬وكنتافيوس‭ ‬كالدويل‭-‬بوب‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬وبرز‭ ‬العملاق‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتس‭ ‬بـ16‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬جايلين‭ ‬ديورين‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الخاسر‭ ‬برصيد‭ ‬20‭ ‬نقطة‭.‬

وتابع‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬صحوته‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬117‭-‬110‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ (‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬105-105‭). ‬وكان‭ ‬باولو‭ ‬بانكيرو‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬برصيد‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬متابعات،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬نجم‭ ‬أتلانتا‭ ‬تراي‭ ‬يونغ‭ ‬الأفضل‭ ‬غلة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬تسع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

واحتاج‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬إلى‭ ‬التمديد‭ ‬أيضا‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬127‭-‬134‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ (‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬115‭-‬115‭) ‬بفضل‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬لميكال‭ ‬بريدجز‭.‬

وفاز‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬على‭ ‬سان‭ ‬انتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬117‭-‬115،‭ ‬وخسر‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬امام‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬115‭-‬121‭.‬