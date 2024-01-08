رحيل ((القيصر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
ميونيخ (ألمانيا) - (أ ف ب): توفي أسطورة كرة القدم الألمانية «القيصر» فرانتس بكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، الأحد عن 78 عاماً، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة أمس الاثنين لوكالة سيد أحد فروع فرانس برس.
وانسحب بكنباور، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب «دي مانشافت» بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية، منكفئاً إلى سالزبورغ النمسوية على مقربة من ميونيخ.
وقال نائب رئيس الاتحاد الألماني هانز-يواكيم فاتسكه «فرانتس بكنباور هو أعظم لاعب ألماني على الإطلاق، وقبل أي شيء إنسان رائع تعرّفت عليه».
وكان بكنباور قد تطرّق إلى الموت في وثائقي عام 2020 بمناسبة عيده الـ75 على قناة «أ أر دي»: «السؤال هو: (متى تأتي اللحظة التي نختفي فيها في كوكب آخر؟) أو في مكان لا نعرفه. العالم واسع بما يكفي، وهناك ما يكفي من الأماكن التي يمكننا الهبوط عليها. لكن هذا الشك يقلقني».
بكنباور، المعروف في ألمانيا الشغوفة بكرة القدم باسم «القيصر»، لعب دورًا رئيسًا في أعظم إنجازات المنتخب الوطني، لكن إرثه تلطخ لاحقًا بسبب تورّطه في فضائح أحاطت بحصول ألمانيا على حق استضافة كأس العالم 2006.
وُلد في ميونيخ عام 1945، وساعد في جعل بايرن أقوى ناد في بلاده. إلى جانب البرازيلي الراحل قبل أيام ماريو زاغالو والفرنسي ديدييه ديشان، يُعدّ بكنباور أحد ثلاث شخصيات رياضية فقط تمكّنت من الفوز بكأس العالم كلاعب ومدرب.
قاد ألمانيا الغربية للفوز بلقب كأس العالم 1974 على أرضها عندما تغلّبت على هولندا 2-1 في نهائي ميونيخ، ثم قاد كمدرب الفريق الذي فاز على الأرجنتين 1-0 في روما لرفع الكأس في إيطاليا 1990.
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