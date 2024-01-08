رحيل ((القيصر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توفي‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الألمانية‭ ‬‮«‬القيصر‮»‬‭ ‬فرانتس‭ ‬بكنباور،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬كلاعب‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬وكمدرب‭ ‬في‭ ‬1990،‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬78‭ ‬عاماً،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬للعبة‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬لوكالة‭ ‬سيد‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وانسحب‭ ‬بكنباور،‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬ومدرب‭ ‬‮«‬دي‭ ‬مانشافت‮»‬‭ ‬بين‭ ‬1984‭ ‬و1990‭ ‬والإداري‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬التسعينيات،‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬صحية،‭ ‬منكفئاً‭ ‬إلى‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمسوية‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬ميونيخ‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬هانز‭-‬يواكيم‭ ‬فاتسكه‭ ‬‮«‬فرانتس‭ ‬بكنباور‭ ‬هو‭ ‬أعظم‭ ‬لاعب‭ ‬ألماني‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وقبل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬إنسان‭ ‬رائع‭ ‬تعرّفت‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بكنباور‭ ‬قد‭ ‬تطرّق‭ ‬إلى‭ ‬الموت‭ ‬في‭ ‬وثائقي‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيده‭ ‬الـ75‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬أ‭ ‬أر‭ ‬دي‮»‬‭: ‬‮«‬السؤال‭ ‬هو‭: (‬متى‭ ‬تأتي‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬نختفي‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬كوكب‭ ‬آخر؟‭) ‬أو‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬لا‭ ‬نعرفه‭. ‬العالم‭ ‬واسع‭ ‬بما‭ ‬يكفي،‭ ‬وهناك‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬يمكننا‭ ‬الهبوط‭ ‬عليها‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الشك‭ ‬يقلقني‮»‬‭. ‬

بكنباور،‭ ‬المعروف‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬الشغوفة‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬القيصر‮»‬،‭ ‬لعب‭ ‬دورًا‭ ‬رئيسًا‭ ‬في‭ ‬أعظم‭ ‬إنجازات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬لكن‭ ‬إرثه‭ ‬تلطخ‭ ‬لاحقًا‭ ‬بسبب‭ ‬تورّطه‭ ‬في‭ ‬فضائح‭ ‬أحاطت‭ ‬بحصول‭ ‬ألمانيا‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2006‭.‬

وُلد‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬عام‭ ‬1945،‭ ‬وساعد‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬بايرن‭ ‬أقوى‭ ‬ناد‭ ‬في‭ ‬بلاده‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البرازيلي‭ ‬الراحل‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬ماريو‭ ‬زاغالو‭ ‬والفرنسي‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان،‭ ‬يُعدّ‭ ‬بكنباور‭ ‬أحد‭ ‬ثلاث‭ ‬شخصيات‭ ‬رياضية‭ ‬فقط‭ ‬تمكّنت‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬كلاعب‭ ‬ومدرب‭.‬

قاد‭ ‬ألمانيا‭ ‬الغربية‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬1974‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬عندما‭ ‬تغلّبت‭ ‬على‭ ‬هولندا‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬ميونيخ،‭ ‬ثم‭ ‬قاد‭ ‬كمدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬الأرجنتين‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬لرفع‭ ‬الكأس‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬1990‭.‬



