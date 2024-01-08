تشلسي حذر بشأن نكونكو المصاب في وركه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب) :أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشلسي الإنجليزي أمس الاثنين ان فريقه يتوخى الحذر مع مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي شعر بآلام في وركه وسيغيب عن المواجهة المرتقبة في كأس رابطة الأندية لكرة القدم اليوم الثلاثاء. وعاد المهاجم الفرنسي البالغ 26 عاما والذي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته هذا الصيف ولم يكن متاحا للأشهر الخمسة الأولى من الموسم الحالي، إلى العيادة جراء إصابته في وركه نهاية الأسبوع الماضي.
وقال بوكيتينو عشية مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الرابطة أمام ميدلزبره من تشامبيونشيب «الأمر ليس مرتبطا بإصابته القديمة، هي مشكلة مختلفة، مشكلة في الورك». وتابع «لن يكون متواجدا (الثلاثاء)، سنرى السبت» في الدوري.
وأضاف مدرب الـ«بلوز» صاحب المركز العاشر في بريميرليغ برصيد 28 نقطة متأخرا بفارق 17 نقطة عن ليفربول المتصدر «نحن حذرون في التعامل معه لأن ستة أشهر مرت منذ إصابته ولم يلعب سوى مباريات قليلة».
وأصيب نكونكو في ركبته خلال الاستعدادات الصيفية، وخاض أول مباراة رسمية له مع تشلسي في 24 ديسمبر الماضي أمام ولفرهامبتون، قبل أن يشارك في مباراتين أخريين بالدوري. لم يشارك في مسابقة الكأس المحلية في الفوز على بريستون من تشامبيونشيب برباعية نظيفة السبت.
وقال بوكيتينو إنه يأمل ألا تكون فترة غيابه «طويلة. في الوقت الحالي، لا يتدرب، بل في مرحلة التعافي»، وطمأن «هي ليست مشكلة كبيرة».
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