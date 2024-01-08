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تشلسي حذر بشأن نكونكو المصاب في وركه

1/8/2024 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬أكد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬مدرب‭ ‬تشلسي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬فريقه‭ ‬يتوخى‭ ‬الحذر‭ ‬مع‭ ‬مهاجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوفر‭ ‬نكونكو‭ ‬الذي‭ ‬شعر‭ ‬بآلام‭ ‬في‭ ‬وركه‭ ‬وسيغيب‭ ‬عن‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وعاد‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬البالغ‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬متاحا‭ ‬للأشهر‭ ‬الخمسة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬إلى‭ ‬العيادة‭ ‬جراء‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬وركه‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬بوكيتينو‭ ‬عشية‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬أمام‭ ‬ميدلزبره‭ ‬من‭ ‬تشامبيونشيب‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬مرتبطا‭ ‬بإصابته‭ ‬القديمة،‭ ‬هي‭ ‬مشكلة‭ ‬مختلفة،‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الورك‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬متواجدا‭ (‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬سنرى‭ ‬السبت‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وأضاف‭ ‬مدرب‭ ‬الـ«بلوز‮»‬‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬بريميرليغ‭ ‬برصيد‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬حذرون‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬لأن‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬مرت‭ ‬منذ‭ ‬إصابته‭ ‬ولم‭ ‬يلعب‭ ‬سوى‭ ‬مباريات‭ ‬قليلة‮»‬‭.‬

وأصيب‭ ‬نكونكو‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬خلال‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الصيفية،‭ ‬وخاض‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬تشلسي‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬ولفرهامبتون،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬أخريين‭ ‬بالدوري‭. ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بريستون‭ ‬من‭ ‬تشامبيونشيب‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬السبت‭. ‬

وقال‭ ‬بوكيتينو‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬فترة‭ ‬غيابه‭ ‬‮«‬طويلة‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬لا‭ ‬يتدرب،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التعافي‮»‬،‭ ‬وطمأن‭ ‬‮«‬هي‭ ‬ليست‭ ‬مشكلة‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬



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