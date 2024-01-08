مونشنجلادباخ يسمح لإيتاكورا بخوض أمم آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
دوسلدورف - (د ب أ): غادر كو إيتاكورا، مدافع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، للمشاركة مع المنتخب الياباني في كأس أمم آسيا المقبلة، وذلك عقب سماح ناديه له بالمشاركة بعد التأكد من جاهزيته.
وكان إيتاكورا (25 عاما) قد عاد إلى ألمانيا من معسكر منتخب بلاده وذلك من أجل إجراء بعض الحصص التدريبية وخوض مباراة ودية الاسبوع الماضي.
وكان ذلك إجراء استثنائيا، لكن إيتاكورا كان قد تعرض للإصابة مع المنتخب الياباني في الخريف ولم يلعب أي مباراة حتى يوم السبت الماضي في المباراة الودية أمام جو أهيد إيجلز الهولندي خلال فترة توقف الدوري الألماني الشتوية.
وقال رولاند فيركوس، المدير التنفيذي لشئون الرياضة بالنادي: «نتمنى لكو كل التوفيق في البطولة، لقد شارك في 60 دقيقة بالمباراة الودية يوم السبت واجتاز اختبارات اللياقة بعد ذلك، وسمحنا له بالسفر».
وأضاف: «كأس أمم آسيا هي بطولة هامة للبلدان الآسيوية، وهي مثل أمم أوروبا بالنسبة إلى الشعوب الأوروبية، لذلك السبب احترمنا رغبة الاتحاد الياباني في تواجد كو في تلك البطولة المهمة».
وتنطلق منافسات كأس أمم آسيا يوم الجمعة، حيث سيواجه المنتخب الياباني، حامل اللقب أربع مرات، منتخبات فيتنام والعراق وإندونسيا في دور المجموعات، فيما تقام المباراة النهائية يوم العاشر من فبراير المقبل.
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