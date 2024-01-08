مونشنجلادباخ يسمح لإيتاكورا بخوض أمم آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

دوسلدورف‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬غادر‭ ‬كو‭ ‬إيتاكورا،‭ ‬مدافع‭ ‬فريق‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنجلادباخ‭ ‬الألماني،‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬المقبلة،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬سماح‭ ‬ناديه‭ ‬له‭ ‬بالمشاركة‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬جاهزيته‭.‬

وكان‭ ‬إيتاكورا‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬قد‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إجراء‭ ‬بعض‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬وخوض‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬ذلك‭ ‬إجراء‭ ‬استثنائيا،‭ ‬لكن‭ ‬إيتاكورا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬للإصابة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬الخريف‭ ‬ولم‭ ‬يلعب‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬أمام‭ ‬جو‭ ‬أهيد‭ ‬إيجلز‭ ‬الهولندي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬توقف‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬الشتوية‭.‬

وقال‭ ‬رولاند‭ ‬فيركوس،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشئون‭ ‬الرياضة‭ ‬بالنادي‭: ‬‮«‬نتمنى‭ ‬لكو‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬لقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬60‭ ‬دقيقة‭ ‬بالمباراة‭ ‬الودية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬واجتاز‭ ‬اختبارات‭ ‬اللياقة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬وسمحنا‭ ‬له‭ ‬بالسفر‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬هي‭ ‬بطولة‭ ‬هامة‭ ‬للبلدان‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وهي‭ ‬مثل‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الشعوب‭ ‬الأوروبية،‭ ‬لذلك‭ ‬السبب‭ ‬احترمنا‭ ‬رغبة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬تواجد‭ ‬كو‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬البطولة‭ ‬المهمة‮»‬‭.‬

وتنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬منتخبات‭ ‬فيتنام‭ ‬والعراق‭ ‬وإندونسيا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬يوم‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬











