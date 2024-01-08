تن هاغ: من الصعب حجز مكان في تشكيلة يونايتد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ،‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬إن‭ ‬اللاعبين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يثقوا‭ ‬في‭ ‬قدراتهم‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬بالنظر‭ ‬للتوقعات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬عقب‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬للفوز‭ ‬بـ«الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬‭ ‬20‭ ‬مرة‭.‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬بريطانية‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الجناح‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جيدون‭ ‬سانشو‭ ‬إلى‭ ‬بروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة،‭ ‬لينضمّ‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬التعاقدات‭ ‬باهظة‭ ‬الثمن‭ ‬التي‭ ‬كافحت‭ ‬لإحداث‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭.‬

وانتقل‭ ‬اللاعب،‭ ‬البالغ‭ ‬عمره‭ ‬23‭ ‬عاماً،‭ ‬إلى‭ ‬يونايتد‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬المُنافس‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الألماني،‭ ‬مقابل‭ ‬85‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2021،‭ ‬ووقّع‭ ‬عقداً‭ ‬مُدّته‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬وتورّط‭ ‬لاحقاً‭ ‬في‭ ‬خلاف‭ ‬انضباطي‭ ‬مع‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭.‬

وانتقل‭ ‬الهولندي‭ ‬دوني‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬بيك‭ (‬26‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬مُواطن‭ ‬تن‭ ‬هاغ،‭ ‬إلى‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬أيضاً،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وعندما‭ ‬سُئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬معاناة‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬بيك‭ ‬ستؤثر‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬اللاعبين‭ ‬بشأن‭ ‬الرحيل،‭ ‬قال‭ ‬تن‭ ‬هاغ،‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬دائماً‭ ‬بهؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬ومدى‭ ‬ثقتك‭ ‬في‭ ‬قدراتك،‭ ‬لكن‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أخبرك‭ ‬بشيء‭ ‬واحد؛‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬صعب،‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬اللعب‭ ‬له؛‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬آخر‭ ‬تقريباً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد؛‭ ‬لأن‭ ‬الضغط‭ ‬مرتفع‭ ‬دائماً‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لديك‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬نفسك،‭ ‬فهذا‭ ‬هو‭ ‬التحدي‭ ‬الأفضل،‭ ‬وهذا‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أفضل‭ ‬ناد‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬فيه‭. ‬الأمر‭ ‬يختلف‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬لآخر،‭ ‬ويعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬شخصية‭ ‬اللاعب‭ ‬وهويته‮»‬‭.‬