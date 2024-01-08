رفع الطاقة الاستيعابية لملعب ((المملكة أرينا)) لـ30 ألفا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
زفّ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، البشرى لجماهير نادي الهلال، بزيادة مقاعد ملعب «المملكة أرينا» الذي سيكون مسرحاً لاحتضان مباريات أزرق العاصمة التي ستقام على أرضه، حيث قال: إنه سيتم رفع طاقته الاستيعابية إلى 30 ألف متفرج في الموسم المقبل، بدلاً من المدرجات الحالية التي تتسع لـ25 ألف متفرج.
وقال المستشار عبر حسابه في منصة «إكس» فجر الاثنين: «بشارة لجماهير الهلال، بعد نهاية الموسم الحالي سيتم رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 30 ألف متفرج، والمهندسون أكدوا أنهم يحتاجون إلى فترة شهر واحد فقط لتحقيق ذلك».
وبدأت أعمال زراعة أرضية ملعب «المملكة أرينا»، حيث بات العشب يغطي أجزاء واسعة من ميدانه، كما حضرت أحدث الأجهزة والتقنيات لمحاكاة طيف أشعة الشمس، وبدأت بالعمل فعلياً بتوجيه أشعتها تجاه الأجزاء العشبية التي تم تركيبها، وسيتم افتتاح الملعب رسمياً بلقاء الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي، الذي سيجمع الفريقين يوم 29 من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، ضمن منافسات «كأس موسم الرياض».
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