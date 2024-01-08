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رفع الطاقة الاستيعابية لملعب ((المملكة أرينا)) لـ30 ألفا

1/8/2024 7:20:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

زفّ‭ ‬المستشار‭ ‬تركي‭ ‬آل‭ ‬الشيخ،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للترفيه،‭ ‬البشرى‭ ‬لجماهير‭ ‬نادي‭ ‬الهلال،‭ ‬بزيادة‭ ‬مقاعد‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬مسرحاً‭ ‬لاحتضان‭ ‬مباريات‭ ‬أزرق‭ ‬العاصمة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬رفع‭ ‬طاقته‭ ‬الاستيعابية‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬المدرجات‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تتسع‭ ‬لـ25‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭.‬

وقال‭ ‬المستشار‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬فجر‭ ‬الاثنين‭: ‬‮«‬بشارة‭ ‬لجماهير‭ ‬الهلال،‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬سيتم‭ ‬رفع‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬والمهندسون‭ ‬أكدوا‭ ‬أنهم‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وبدأت‭ ‬أعمال‭ ‬زراعة‭ ‬أرضية‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬أرينا‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬العشب‭ ‬يغطي‭ ‬أجزاء‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬ميدانه،‭ ‬كما‭ ‬حضرت‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬والتقنيات‭ ‬لمحاكاة‭ ‬طيف‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس،‭ ‬وبدأت‭ ‬بالعمل‭ ‬فعلياً‭ ‬بتوجيه‭ ‬أشعتها‭ ‬تجاه‭ ‬الأجزاء‭ ‬العشبية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تركيبها،‭ ‬وسيتم‭ ‬افتتاح‭ ‬الملعب‭ ‬رسمياً‭ ‬بلقاء‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬وإنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬الذي‭ ‬سيجمع‭ ‬الفريقين‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ (‬كانون‭ ‬الثاني‭) ‬الحالي،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‮»‬‭.‬


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