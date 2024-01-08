استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، عن استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
ووفقاً لـ "فرانس برس"، أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سابقاً تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في كانون الأول، من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة، بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة.
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