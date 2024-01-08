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استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن

1/8/2024 7:14:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، عن استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.


ووفقاً لـ "فرانس برس"، أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سابقاً تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في كانون الأول، من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة، بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة.

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