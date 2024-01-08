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جيش الاحتلال يزعم العثور على مصنع أسلحة في البريج وفيه صواريخ بعيدة المدى

1/8/2024 7:14:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعم جيش الاحتلال العثور على مصنع أسلحة في البريج وفيه صواريخ بعيدة المدى، وفق حديث المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري.
وادعى هاغاري، أن مصانع الأسلحة مرتبطة بشبكة أنفاق تسهل عملية نقل الصواريخ لإطلاقها على تل أبيب.

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