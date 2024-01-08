جيش الاحتلال يزعم العثور على مصنع أسلحة في البريج وفيه صواريخ بعيدة المدى

جيش الاحتلال يزعم العثور على مصنع أسلحة في البريج وفيه صواريخ بعيدة المدى
التاريخ
1/8/2024 7:14:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعم جيش الاحتلال العثور على مصنع أسلحة في البريج وفيه صواريخ بعيدة المدى، وفق حديث المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري.
وادعى هاغاري، أن مصانع الأسلحة مرتبطة بشبكة أنفاق تسهل عملية نقل الصواريخ لإطلاقها على تل أبيب.
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