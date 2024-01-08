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ندوة في جامعة جرش نصرة لغزة والضفة الغربية

1/8/2024 7:14:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، بالتعاون مع جامعة جرش الأهلية، ندوة بعنوان: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف ودور الأردن والهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية.


وقالت العين الدكتورة ميسون العتوم، خلال الندوة التي أقيمت على مدرج صلاح الدين بالجامعة، إن محاور الندوة تناولت الدور الأردني الكبير في دعم الأشقاء والأهل في غزة وفلسطين وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في إعادة القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء في فلسطين، وخصوصا في قطاع غزة.

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