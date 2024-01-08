ندوة في جامعة جرش نصرة لغزة والضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، بالتعاون مع جامعة جرش الأهلية، ندوة بعنوان: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف ودور الأردن والهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وقالت العين الدكتورة ميسون العتوم، خلال الندوة التي أقيمت على مدرج صلاح الدين بالجامعة، إن محاور الندوة تناولت الدور الأردني الكبير في دعم الأشقاء والأهل في غزة وفلسطين وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في إعادة القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء في فلسطين، وخصوصا في قطاع غزة.
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