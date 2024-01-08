بوليفيا تؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال في“العدل الدولية”

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت بوليفيا دعمها للدعوى التي رفعتها دولة جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، والمتعلقة بانتهاكات اتفاقية حقوق الإنسان والقيام بأعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت الخارجية البوليفية، في بيان، اليوم الاثنين”، إنها تقدر الإجراء التاريخي الذي قامت به جمهورية جنوب إفريقيا، برفعها دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن“بوليفيا ملتزمة بالسلام والعدالة، وهي من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية”، معتبرة أن“جنوب أفريقيا اتخذت خطوة تاريخية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني”.
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