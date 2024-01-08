بوليفيا تؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال في“العدل الدولية”

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت بوليفيا دعمها للدعوى التي رفعتها دولة جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، والمتعلقة بانتهاكات اتفاقية حقوق الإنسان والقيام بأعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وقالت الخارجية البوليفية، في بيان، اليوم الاثنين”، إنها تقدر الإجراء التاريخي الذي قامت به جمهورية جنوب إفريقيا، برفعها دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن“بوليفيا ملتزمة بالسلام والعدالة، وهي من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية”، معتبرة أن“جنوب أفريقيا اتخذت خطوة تاريخية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني”.

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