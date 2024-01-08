الارصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج نهاية الاسبوع
التاريخ
1/8/2024 7:14:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وضح مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب بأن التحليلات للنماذج العددية الرقمية لا تشير الى امكانية هطول ثلوج على المملكة نهاية الاسبوع.
وشدد ال خطاب على عدم الالتفات الى اي نشرات جوية غير صادرة من الارصاد الجوية الاردنية.
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