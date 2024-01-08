Wednesday, 10 January 2024 02:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الارصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج نهاية الاسبوع

1/8/2024 7:14:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وضح مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب بأن التحليلات للنماذج العددية الرقمية لا تشير الى امكانية هطول ثلوج على المملكة نهاية الاسبوع.

وشدد ال خطاب على عدم الالتفات الى اي نشرات جوية غير صادرة من الارصاد الجوية الاردنية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN08012024000208011052ID1107697632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث