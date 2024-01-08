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جيش الاحتلال يـقتحم بلدات وقرى في جنين

1/8/2024 7:14:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات وقرى في محافظة جنين.
وأفادت وسائل اعلام، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى: سيلة الظهر، ويعبد، وعرابة، ونزلة زيد، وطورة، وبير الباشا، وجلبون، وفقوعة، ودير غزالة، وعرانة، وعربونة، ونفذت حملات تفتيش واسعة فيها، فيما اندلعت مواجهات في بلدة عرابة.

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