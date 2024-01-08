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بلينكن: التطبيع الإسرائيلي العربي يتطلب إنهاء الصراع بغزة

1/8/2024 7:14:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن التطبيع الإسرائيلي العربي يتطلب "إنهاء الصراع في غزة وطريقا قابل للتطبيق نحو دولة فلسطينية".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في المطار، الاثنين، قبيل توجهه إلى "إسرائيل" في إطار زيارته للشرق الأوسط، بحسب شبكة "اي بي سي" الإخبارية.

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