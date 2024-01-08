بلينكن: التطبيع الإسرائيلي العربي يتطلب إنهاء الصراع بغزة

بلينكن: التطبيع الإسرائيلي العربي يتطلب إنهاء الصراع بغزة
التاريخ
1/8/2024 7:14:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن التطبيع الإسرائيلي العربي يتطلب "إنهاء الصراع في غزة وطريقا قابل للتطبيق نحو دولة فلسطينية".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في المطار، الاثنين، قبيل توجهه إلى "إسرائيل" في إطار زيارته للشرق الأوسط، بحسب شبكة "اي بي سي" الإخبارية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN08012024000208011052ID1107697630
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.