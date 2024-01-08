Wednesday, 10 January 2024 02:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اسمعوها من مدخن متقاعد (2)

1/8/2024 7:11:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لا‭ ‬أمارس‭ ‬الوعظ‭ ‬بجميع‭ ‬أشكاله‭ ‬لأنني‭ ‬لست‭ ‬مؤهلا‭ ‬لذلك،‭ ‬بل‭ ‬علمتني‭ ‬التجارب‭ ‬عدم‭ ‬تقديم‭ ‬النصح‭ ‬لمن‭ ‬لم‭ ‬يطلبه،‭ ‬بل‭ ‬أمارس‭ ‬ضربا‭ ‬معينا‭ ‬من‭ ‬الكتابة‭ ‬متفاديا‭ ‬التقريرية‭ ‬والهتاف‭ ‬والمباشرة،‭ ‬وكتبت‭ ‬بالأمس‭ ‬عما‭ ‬تشهده‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬حملات‭ ‬منهجية‭ ‬لتحذير‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬التدخين،‭ ‬وبأنه‭ ‬بلغ‭ ‬الأمر‭ ‬بأعداء‭ ‬التبغ،‭ ‬أن‭ ‬أتوا‭ ‬بأدلة‭ ‬تثبت‭ ‬أن‭ ‬التدخين‭ ‬يجعل‭ ‬الرجل‭ ‬من‭ ‬مستحقي‭ ‬الفياغرا،‭ ‬وكنت‭ ‬قبلها‭ ‬ولسنوات‭ ‬بعيدة‭ ‬مدخنا‭ ‬محترفا،‭ ‬وأعترف‭ ‬بأن‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬اغترابي‭ ‬عن‭ ‬وطني،‭ ‬كان‭ ‬رغبتي‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬التبغ‭ ‬الفرجيني‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أهلك‭ ‬التبغ‭ ‬السوداني‭ ‬رئتي‭ ‬وبعيري‭.‬

وساءت‭ ‬أوضاعي‭ ‬التدخينية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تزوجت‭ ‬بامرأة‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬حساسية‭ ‬شديدة،‭ ‬ويسبب‭ ‬لها‭ ‬دخان‭ ‬التبغ‭ ‬نوبات‭ ‬ربو‭ ‬فظيعة،‭ ‬فاضطررت‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬عصر‭ ‬التدخين‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬المياه،‭ ‬ثم‭ ‬بدأ‭ ‬إسهامي‭ ‬المتواضع‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬النسل‭ ‬البشري،‭ ‬ومنذ‭ ‬أن‭ ‬يتعلم‭ ‬أحد‭ ‬أطفالي‭ ‬الكلام،‭ ‬كانت‭ ‬زوجتي‭ ‬تبرمجه‭ ‬بحيث‭ ‬يبكي‭ ‬ويتشنج،‭ ‬كلما‭ ‬رآني‭ ‬ممسكا‭ ‬بسيجارة،‭ ‬ثم‭ ‬جاءت‭ ‬ابنتي‭ ‬مروة،‭ ‬التي‭ ‬سارت‭ ‬بذكرها‭ ‬الركبان،‭ ‬وتفاديا‭ ‬لنشر‭ ‬الغسيل‭ ‬العائلي‭ ‬على‭ ‬الملأ،‭ ‬أقول‭ ‬باختصار‭ ‬أنها‭ ‬أرغمتني‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬التدخين،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أكملت‭ ‬عامها‭ ‬الأول‭ ‬ونطقت‭ ‬ببعض‭ ‬كلمات‭ ‬من‭ ‬بينها‭: ‬سجائر‭.. ‬عيب‭! ‬وهكذا‭ ‬ومنذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬لم‭ ‬أعد‭ ‬أدخن‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬أو‭ ‬أمام‭ ‬عيالي،‭ ‬ولا‭ ‬أشتري‭ ‬السجائر،‭ ‬ولكن‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يطعن‭ ‬في‭ ‬شرف‭ ‬المدخنين،‭ ‬وتفاديا‭ ‬للتجريح‭ ‬والتشهير‭ ‬فإنني‭ ‬أعلن‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الصفحة‭ ‬عن‭ ‬توقفي‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬تمامًا‭ ‬ونهائيا‭ ‬وكومبليتلي،‭ ‬ومن‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬تثكله‭ ‬زوجة‭ ‬عمه‭ ‬الثالثة‭ ‬فليقدم‭ ‬لي‭ ‬سيجارة‭...... ‬في‭ ‬مكان‭ ‬عام‭.‬

اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬المباركة،‭ ‬سأصبح‭ ‬جنديا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أعداء‭ ‬التبغ،‭ ‬وسأعمل‭ ‬ما‭ ‬وسعني‭ ‬جهدي‭ ‬على‭ ‬التشهير‭ ‬بالمدخنين،‭ ‬وفضح‭ ‬ممارستهم‭ ‬الشائنة،‭ ‬كما‭ ‬سأعمل‭ ‬على‭ ‬إقناع‭ ‬الحكومات‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬سن‭ ‬قوانين‭ ‬تجعل‭ ‬شرب‭ ‬السجائر‭ ‬جريمة‭ ‬تستوجب‭ ‬قطع‭ ‬الشفتين‭ ‬وإصبعين‭ (‬السبابة‭ ‬والوسطى‭ ‬تحديدا‭) ‬من‭ ‬خلاف‭. ‬الله‭ ‬كم‭ ‬سيكون‭ ‬ممتعا‭ ‬قراءة‭ ‬أخبار‭ ‬من‭ ‬قبيل‭: ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬تكتشف‭ ‬شبكة‭ ‬أنابيب‭ ‬ومواسير‭ ‬المياه‭ ‬لتوزيع‭ ‬الشيشة‭ ‬في‭ ‬شبرا‭!! ‬القبض‭ ‬على‭ ‬سوداني‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬وفي‭ ‬تلافيف‭ ‬عمامته‭ ‬سبع‭ ‬سيجارات‭. ‬اعتقال‭ ‬مواطن‭ ‬من‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا‭ ‬يخفي‭ ‬علبة‭ ‬سجائر‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬حساس‭.. ‬سيدة‭ ‬آسيوية‭ ‬تخفي‭ ‬تبغ‭ ‬الغليون‭ ‬في‭ ‬بامبرز‭ ‬طفلها‭ ‬الرضيع‭ (‬خلطة‭ ‬غير‭ ‬موفقة‭).. ‬الشرطة‭ ‬السعودية‭ ‬تعتقل‭ ‬أفراد‭ ‬خلية‭ ‬تمارس‭ ‬التدخين‭ ‬في‭ ‬كورنيش‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الفجر‭.. ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬العرب‭ ‬يضعون‭ ‬إستراتيجية‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬المدخنين‭ (‬وهم‭ ‬يحبون‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تكتم‭ ‬النفس‭).. ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مدير‭ ‬مؤسسة‭ ‬عامة‭ ‬تتلقى‭ ‬سيجارة‭ ‬رشوة‭.. ‬شركة‭ ‬كبرى‭ ‬تنزع‭ ‬أبواب‭ ‬الحمامات‭ ‬بعد‭ ‬تفشي‭ ‬ظاهرة‭ ‬التدخين‭ ‬بداخلها‭!!‬

ولكن‭ ‬من‭ ‬مقتضيات‭ ‬العدل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬العون‭ ‬المادي‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬ستمنع‭ ‬التدخين،‭ ‬لأن‭ ‬عائدات‭ ‬جمارك‭ ‬التبغ‭ ‬تمثل‭ ‬ربع‭ ‬حصيلتها‭ ‬النقدية،‭ ‬وعلى‭ ‬عهد‭ ‬الديكتاتور‭ ‬نميري‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬فرضت‭ ‬الحكومة‭ ‬ضرائب‭ ‬عالية‭ ‬على‭ ‬السكر،‭ ‬وارتفعت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬وعقب‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬إبراهيم‭ ‬منعم‭ ‬منصور‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬بقوله‭: ‬البديل‭ ‬للضريبة‭ ‬الجديدة‭ ‬هو‭ ‬تعطيل‭ ‬منابر‭ ‬الفضيلة‭ ‬كي‭ ‬يكثر‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬شرب‭ ‬الخمر‭ ‬والسجائر‭. ‬ما‭ ‬قصد‭ ‬الرجل‭ ‬أن‭ ‬يقوله‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬عائدات‭ ‬جمارك‭ ‬الخمور‭ ‬والسجائر‭ ‬ستدر‭ ‬أموالا‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬الخزينة‭ ‬العامة،‭ ‬تغنيها‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬السكر،‭ ‬وإنصافًا‭ ‬لنميري‭ ‬فقد‭ ‬اكتشف‭ ‬لاحقًا‭ ‬أن‭ ‬بيع‭ ‬الخمر‭ ‬في‭ ‬نهار‭ ‬رمضان‭ ‬حرام،‭ ‬فأمر‭ ‬بإغلاق‭ ‬البارات‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬نهار‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل،‭ ‬ثم‭ ‬عرف‭ ‬أن‭ ‬بيعها‭ ‬في‭ ‬ليل‭ ‬رمضان‭ ‬فيه‭ ‬شبهة‭ ‬تحريم،‭ ‬فأصدر‭ ‬فرمانا‭ ‬بإغلاق‭ ‬البارات‭ ‬طوال‭ ‬رمضان،‭ ‬ثم‭ ‬توالت‭ ‬الاكتشافات‭ ‬فأمر‭ ‬بإغلاق‭ ‬البارات‭ ‬نهائيًا،‭ ‬وصادر‭ ‬الخمور‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مخزونة‭ ‬فيها‭ ‬وسكبها‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬النيل‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬ضخم،‭ ‬وهكذا‭ ‬عمت‭ ‬النشوة‭ ‬وادي‭ ‬النيل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أكل‭ ‬أهل‭ ‬شمال‭ ‬السودان‭ ‬وعموم‭ ‬مصر‭ ‬أسماكا‭ ‬سكرانة‭. ‬

المهم‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬مدخنا‭ ‬فاحترم‭ ‬نفسك‭ ‬وابتعد‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الشبهات‮»‬،‭ ‬ومارس‭ ‬نشاطك‭ ‬الهدام‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬سرية‭: ‬تحت‭ ‬الجسور‭ ‬مثلا‭. ‬

MENAFN08012024000055011008ID1107697614

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث