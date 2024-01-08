اسمعوها من مدخن متقاعد (2)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وساءت‭ ‬أوضاعي‭ ‬التدخينية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تزوجت‭ ‬بامرأة‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬حساسية‭ ‬شديدة،‭ ‬ويسبب‭ ‬لها‭ ‬دخان‭ ‬التبغ‭ ‬نوبات‭ ‬ربو‭ ‬فظيعة،‭ ‬فاضطررت‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬عصر‭ ‬التدخين‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬المياه،‭ ‬ثم‭ ‬بدأ‭ ‬إسهامي‭ ‬المتواضع‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬النسل‭ ‬البشري،‭ ‬ومنذ‭ ‬أن‭ ‬يتعلم‭ ‬أحد‭ ‬أطفالي‭ ‬الكلام،‭ ‬كانت‭ ‬زوجتي‭ ‬تبرمجه‭ ‬بحيث‭ ‬يبكي‭ ‬ويتشنج،‭ ‬كلما‭ ‬رآني‭ ‬ممسكا‭ ‬بسيجارة،‭ ‬ثم‭ ‬جاءت‭ ‬ابنتي‭ ‬مروة،‭ ‬التي‭ ‬سارت‭ ‬بذكرها‭ ‬الركبان،‭ ‬وتفاديا‭ ‬لنشر‭ ‬الغسيل‭ ‬العائلي‭ ‬على‭ ‬الملأ،‭ ‬أقول‭ ‬باختصار‭ ‬أنها‭ ‬أرغمتني‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬التدخين،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أكملت‭ ‬عامها‭ ‬الأول‭ ‬ونطقت‭ ‬ببعض‭ ‬كلمات‭ ‬من‭ ‬بينها‭: ‬سجائر‭.. ‬عيب‭! ‬وهكذا‭ ‬ومنذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬لم‭ ‬أعد‭ ‬أدخن‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬أو‭ ‬أمام‭ ‬عيالي،‭ ‬ولا‭ ‬أشتري‭ ‬السجائر،‭ ‬ولكن‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يطعن‭ ‬في‭ ‬شرف‭ ‬المدخنين،‭ ‬وتفاديا‭ ‬للتجريح‭ ‬والتشهير‭ ‬فإنني‭ ‬أعلن‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الصفحة‭ ‬عن‭ ‬توقفي‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬تمامًا‭ ‬ونهائيا‭ ‬وكومبليتلي،‭ ‬ومن‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬تثكله‭ ‬زوجة‭ ‬عمه‭ ‬الثالثة‭ ‬فليقدم‭ ‬لي‭ ‬سيجارة‭...... ‬في‭ ‬مكان‭ ‬عام‭.‬

اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬المباركة،‭ ‬سأصبح‭ ‬جنديا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أعداء‭ ‬التبغ،‭ ‬وسأعمل‭ ‬ما‭ ‬وسعني‭ ‬جهدي‭ ‬على‭ ‬التشهير‭ ‬بالمدخنين،‭ ‬وفضح‭ ‬ممارستهم‭ ‬الشائنة،‭ ‬كما‭ ‬سأعمل‭ ‬على‭ ‬إقناع‭ ‬الحكومات‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬سن‭ ‬قوانين‭ ‬تجعل‭ ‬شرب‭ ‬السجائر‭ ‬جريمة‭ ‬تستوجب‭ ‬قطع‭ ‬الشفتين‭ ‬وإصبعين‭ (‬السبابة‭ ‬والوسطى‭ ‬تحديدا‭) ‬من‭ ‬خلاف‭. ‬الله‭ ‬كم‭ ‬سيكون‭ ‬ممتعا‭ ‬قراءة‭ ‬أخبار‭ ‬من‭ ‬قبيل‭: ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬تكتشف‭ ‬شبكة‭ ‬أنابيب‭ ‬ومواسير‭ ‬المياه‭ ‬لتوزيع‭ ‬الشيشة‭ ‬في‭ ‬شبرا‭!! ‬القبض‭ ‬على‭ ‬سوداني‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬وفي‭ ‬تلافيف‭ ‬عمامته‭ ‬سبع‭ ‬سيجارات‭. ‬اعتقال‭ ‬مواطن‭ ‬من‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا‭ ‬يخفي‭ ‬علبة‭ ‬سجائر‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬حساس‭.. ‬سيدة‭ ‬آسيوية‭ ‬تخفي‭ ‬تبغ‭ ‬الغليون‭ ‬في‭ ‬بامبرز‭ ‬طفلها‭ ‬الرضيع‭ (‬خلطة‭ ‬غير‭ ‬موفقة‭).. ‬الشرطة‭ ‬السعودية‭ ‬تعتقل‭ ‬أفراد‭ ‬خلية‭ ‬تمارس‭ ‬التدخين‭ ‬في‭ ‬كورنيش‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الفجر‭.. ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬العرب‭ ‬يضعون‭ ‬إستراتيجية‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬المدخنين‭ (‬وهم‭ ‬يحبون‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تكتم‭ ‬النفس‭).. ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مدير‭ ‬مؤسسة‭ ‬عامة‭ ‬تتلقى‭ ‬سيجارة‭ ‬رشوة‭.. ‬شركة‭ ‬كبرى‭ ‬تنزع‭ ‬أبواب‭ ‬الحمامات‭ ‬بعد‭ ‬تفشي‭ ‬ظاهرة‭ ‬التدخين‭ ‬بداخلها‭!!‬

ولكن‭ ‬من‭ ‬مقتضيات‭ ‬العدل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬العون‭ ‬المادي‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬ستمنع‭ ‬التدخين،‭ ‬لأن‭ ‬عائدات‭ ‬جمارك‭ ‬التبغ‭ ‬تمثل‭ ‬ربع‭ ‬حصيلتها‭ ‬النقدية،‭ ‬وعلى‭ ‬عهد‭ ‬الديكتاتور‭ ‬نميري‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬فرضت‭ ‬الحكومة‭ ‬ضرائب‭ ‬عالية‭ ‬على‭ ‬السكر،‭ ‬وارتفعت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬وعقب‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬إبراهيم‭ ‬منعم‭ ‬منصور‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬بقوله‭: ‬البديل‭ ‬للضريبة‭ ‬الجديدة‭ ‬هو‭ ‬تعطيل‭ ‬منابر‭ ‬الفضيلة‭ ‬كي‭ ‬يكثر‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬شرب‭ ‬الخمر‭ ‬والسجائر‭. ‬ما‭ ‬قصد‭ ‬الرجل‭ ‬أن‭ ‬يقوله‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬عائدات‭ ‬جمارك‭ ‬الخمور‭ ‬والسجائر‭ ‬ستدر‭ ‬أموالا‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬الخزينة‭ ‬العامة،‭ ‬تغنيها‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬السكر،‭ ‬وإنصافًا‭ ‬لنميري‭ ‬فقد‭ ‬اكتشف‭ ‬لاحقًا‭ ‬أن‭ ‬بيع‭ ‬الخمر‭ ‬في‭ ‬نهار‭ ‬رمضان‭ ‬حرام،‭ ‬فأمر‭ ‬بإغلاق‭ ‬البارات‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬نهار‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل،‭ ‬ثم‭ ‬عرف‭ ‬أن‭ ‬بيعها‭ ‬في‭ ‬ليل‭ ‬رمضان‭ ‬فيه‭ ‬شبهة‭ ‬تحريم،‭ ‬فأصدر‭ ‬فرمانا‭ ‬بإغلاق‭ ‬البارات‭ ‬طوال‭ ‬رمضان،‭ ‬ثم‭ ‬توالت‭ ‬الاكتشافات‭ ‬فأمر‭ ‬بإغلاق‭ ‬البارات‭ ‬نهائيًا،‭ ‬وصادر‭ ‬الخمور‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مخزونة‭ ‬فيها‭ ‬وسكبها‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬النيل‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬ضخم،‭ ‬وهكذا‭ ‬عمت‭ ‬النشوة‭ ‬وادي‭ ‬النيل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أكل‭ ‬أهل‭ ‬شمال‭ ‬السودان‭ ‬وعموم‭ ‬مصر‭ ‬أسماكا‭ ‬سكرانة‭. ‬

المهم‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬مدخنا‭ ‬فاحترم‭ ‬نفسك‭ ‬وابتعد‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الشبهات‮»‬،‭ ‬ومارس‭ ‬نشاطك‭ ‬الهدام‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬سرية‭: ‬تحت‭ ‬الجسور‭ ‬مثلا‭. ‬