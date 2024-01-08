غيابات بالجملة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }

وكنا‭ ‬كأسرة‭ ‬للعبة‭ ‬قد‭ ‬تأملنا‭ ‬خيرا‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لقيادة‭ ‬دفة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬ووضعه‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الغيابات‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تضعف‭ ‬المسابقة،‭ ‬ولا‭ ‬ندري‭ ‬إلى‭ ‬متى‭ ‬سنتخلص‭ ‬من‭ ‬نغمة‭ ‬هذه‭ ‬الغيابات‭ ‬التي‭ ‬تعودنا‭ ‬عليها‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المحسوبة‭ ‬على‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية؟





} إذا‭ ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬قد‭ ‬استحق‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬نجمة‭ ‬العاصمة،‭ ‬فإن‭ ‬الأخير‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬قدم‭ ‬أفضل‭ ‬عروضه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬رغم‭ ‬الخسارة،‭ ‬ونرى‭ ‬بأن‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬ير‭ ‬لها‭ ‬حمد‭ ‬عيد‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬حلا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬4،‭ ‬فالسويدي‭ ‬جاكوب‭ ‬وحده‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحمل‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬عاتقه،‭ ‬ويبقى‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬المهمة،‭ ‬وهذا‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬النجمة‭ ‬يفتقد‭ ‬إلى‭ ‬التوازن،‭ ‬ومتى‭ ‬تساءلنا‭ ‬لماذا‭ ‬هذه‭ ‬نتائج‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬يبقى‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬المهمة،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬كل‭ ‬الأسباب‭.‬





} بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الفلسفة‭ ‬وسفسطة‭ ‬السفسطائيين،‭ ‬فنتائج‭ ‬أي‭ ‬لعبة‭ ‬رياضية‭ ‬سلبا‭ ‬أو‭ ‬إيجابا‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬وجهازه‭ ‬الفني‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬يعكسها‭ ‬العمل‭ ‬الإداري،‭ ‬فالنتائج‭ ‬الجيدة‭ ‬ثمرة‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬متكاملة،‭ ‬وجودة‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬أو‭ ‬رداءته‭ ‬يلعبان‭ ‬دورا‭ ‬مفصليا‭ ‬في‭ ‬نوعية‭ ‬النتائج،‭ ‬وعندما‭ ‬قال‭ ‬أحد‭ ‬النقاد‭ ‬الرياضيين‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬تدهور‭ ‬نتائج‭ ‬أحد‭ ‬الفرق‭ ‬المصرية‭: ‬فتش‭ ‬عن‭ ‬الإدارة،‭ ‬فاعلم‭ ‬بأن‭ ‬المقولة‭ ‬هذه‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬من‭ ‬فراغ،‭ ‬وهي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬المصب‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬نتكلم‭ ‬عنه‭ ‬هنا‭.‬





} غياب‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬عماد‭ ‬سلمان‭ ‬عن‭ ‬مرافقة‭ ‬فريقه‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ترك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬علامة‭ ‬استفهام،‭ ‬بل‭ ‬هناك‭ ‬المتسائلون‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬بعيدا‭ ‬في‭ ‬التأويل،‭ ‬والسؤال‭: ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬حالاته‭ ‬خلال‭ ‬المباراة؟