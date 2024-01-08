الموظف الحكومي والسجل التجاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬موضوع‭ ‬رفض‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬وغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬وجمعيات‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬منح‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬بمفرده‭ ‬السجل‭ ‬التجاري،‭ ‬وسرد‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المبررات‭ ‬والأسباب،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬والتداعيات،‭ ‬كان‭ ‬الصد‭ ‬قويا‭ ‬والمنع‭ ‬كبيرا،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬البعض‭ ‬يتصور‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬ينكر‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬زيادة‭ ‬إيراداته،‭ ‬وفتح‭ ‬مشاريعه‭ ‬الخاصة،‭ ‬وتحسين‭ ‬مستواه‭ ‬المعيشي‭ ‬وأسرته،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يسمح‭ ‬للمقيم‭ ‬والأجنبي‭ ‬بفتح‭ ‬ما‭ ‬يريد‭ ‬من‭ ‬سجلات‭ ‬تجارية،‭ ‬ومنافسة‭ ‬التاجر‭ ‬المحلي‭..!!‬

بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬وبهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬المتكررة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬محلية‭ ‬كثيرة،‭ ‬يدفع‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬‮«‬الاستياء‭ ‬والتحلطم‮»‬،‭ ‬ويجعلهم‭ ‬يتصورون‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬مصالح‭ ‬خاصة‭ ‬يدافع‭ ‬عنها‭ ‬التجار،‭ ‬وتدعمهم‭ ‬الوزارة،‭ ‬ضد‭ ‬مصالح‭ ‬المواطن،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬بتاتا،‭ ‬ولكن‭ ‬السبب‭ ‬هو‭ ‬منهجية‭ ‬تناول‭ ‬الموضوع‭.‬

كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬توضيح‭ ‬الوزارة‭ ‬وبيانات‭ ‬التجار‭ ‬ومواقفهم‭ ‬المتشددة‭ ‬و‭(‬لا‭) ‬الكبيرة‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يدعم‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطن‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي،‭ ‬وأن‭ ‬القانون‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬سجل‭ ‬تجاري،‭ ‬وفقا‭ ‬للائحة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وهو‭ ‬بالتمام‭ ‬لما‭ ‬أكده‭ ‬السيد‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مرن‭ ‬ولا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التعديل،‭ ‬ولكن‭ ‬الغالبية‭ ‬لا‭ ‬تعلم‭ ‬بما‭ ‬يوجد‭ ‬داخل‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭.‬

حيث‭ ‬إن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬أعطت‭ ‬الحق‭ ‬لكل‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬بأن‭ ‬يتملك‭ ‬في‭ ‬شركة،‭ ‬ويشارك‭ ‬فيها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬اللائحة‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬نسبة‭ ‬التملك،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬تمنع‭ ‬افتتاح‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭ ‬لموظف‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬بمفرده،‭ ‬وهناك‭ ‬تجارب‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬للموظف‭ ‬بالقطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬بتملّك‭ ‬سجل‭ ‬تجاري،‭ ‬ولكنها‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬لا‭ ‬تمتلك‭ ‬المرونة‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬البحريني‭.‬

فماذا‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬توضيح‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والغرفة‭ ‬والجمعيات‭ ‬أننا‭ ‬ندعم‭ ‬فكرة‭ ‬وهدف‭ ‬المشروع‭ ‬بمنح‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬للموظف‭ ‬الحكومي،‭ ‬وتحويل‭ ‬عبارة‭ (‬لا‭) ‬إلى‭ ‬عبارة‭ (‬نعم‭)‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للوائح‭ ‬والقانون،‭ ‬بحيث‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الموظف‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬تجارية‭ ‬والسجل‭ ‬التجاري،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬عبارة‭ (‬لا‭) ‬الكبيرة‭.‬

بل‭ ‬إن‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬الحكوميين‭ ‬لديهم‭ ‬سجلات‭ ‬تجارية‭ ‬بأسماء‭ ‬أقاربهم،‭ ‬أمهات‭ ‬أو‭ ‬آباء‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬أجداد،‭ ‬أو‭ ‬يكونوا‭ ‬شركاء‭ ‬مع‭ ‬غيرهم‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬ومؤسسات،‭ ‬وإن‭ ‬الدولة‭ ‬لم‭ ‬تمنع‭ ‬ذلك،‭ ‬ولم‭ ‬ترفض‭ ‬تحسين‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬والحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحصر‭ ‬‮«‬حزمة‮»‬‭ ‬الأسباب‭ ‬والمبررات‭ ‬في‭ ‬المنح‭ ‬‮«‬المفرد‮»‬‭ ‬فقط‭ ‬للسجل‭ ‬التجاري‭ ‬للموظف‭ ‬الحكومي،‭ ‬وإن‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬المبررات‭ ‬لا‭ ‬تقوى‭ ‬على‭ ‬الصمود،‭ ‬أمام‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إليه‭ ‬والتحذير‭ ‬منه،‭ ‬لأن‭ ‬المصلحة‭ ‬قائمة‭ ‬والنفع‭ ‬واقع‭ ‬للموظف‭ ‬الحكومي،‭ ‬فلماذا‭ ‬إذن‭ ‬كانت‭ (‬لا‭) ‬الكبيرة‭..‬؟‭!!‬

هناك‭ ‬مسائل‭ ‬محلية‭ ‬عديدة‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬اتخاذ‭ ‬مواقف‭ ‬متشددة،‭ ‬تشطر‭ ‬توجهات‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬فريقين،‭ ‬وتجبر‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بالرفض‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬بالتغيير،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬مساحات‭ ‬أكبر،‭ ‬وآفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬ومسافة‭ ‬وسطية،‭ ‬وحلول‭ ‬منطقية،‭ ‬وممارسات‭ ‬عملية‭.. ‬ولكن‭ ‬الأسلوب‭ ‬والطريقة‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬تلك‭ ‬المسائل‭ ‬والمواضيع‭ ‬هي‭ ‬السبب،‭ ‬وليس‭ ‬القانون‭ ‬ولا‭ ‬الدولة‭ ‬ولا‭ ‬الناس‭. ‬