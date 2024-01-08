مسؤول كبير في الفاتيكان يدعو إلى فتح باب الزواج للكهنة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستبعد‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬لتغيير‭ ‬القاعدة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬الرومانية‭ ‬التي‭ ‬تلزم‭ ‬الكهنة‭ ‬بعدم‭ ‬الزواج‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬ضمن‭ ‬العقائد‭ ‬الرسمية‭ ‬للكنيسة‭ ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يغيرها‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الفاتيكان‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وأشار‭ ‬شيكلونا‭ (‬64‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬اشتهر‭ ‬بتحقيقاته‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي،‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سُمح‭ ‬للكهنة‭ ‬بالزواج‭ ‬في‭ ‬الألفية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الكنيسة‭ ‬وأن‭ ‬الزواج‭ ‬مسموح‭ ‬به‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الطقوس‭ ‬الشرقية‭ ‬للكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬لو‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬بيدي،‭ ‬لقمت‭ ‬بمراجعة‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الكهنة‭ ‬عازبين‭.. ‬لقد‭ ‬أظهرت‭ ‬لي‭ ‬التجارب‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفكر‭ ‬فيه‭ ‬بجدية‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬الكنيسة‭ ‬‮«‬خسرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكهنة‭ ‬العظماء‭ ‬لأنهم‭ ‬اختاروا‭ ‬الزواج‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مجالا‮»‬‭ ‬للتبتل‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يؤخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أن‭ ‬الكاهن‭ ‬يقع‭ ‬أحيانا‭ ‬في‭ ‬الحب،‭ ‬لذا‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يختار‭ ‬‮«‬بين‭ (‬الفتاة‭) ‬وبين‭ ‬الكهنوت،‭ ‬ويتعامل‭ ‬بعض‭ ‬الكهنة‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬عاطفية‭ ‬سرا‭. ‬

ودار‭ ‬جدل‭ ‬منذ‭ ‬قرون‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬السماح‭ ‬للكهنة‭ ‬الروم‭ ‬الكاثوليك‭ ‬بالزواج‭.‬

ويقول‭ ‬معارضو‭ ‬زواج‭ ‬الكهنة‭ ‬إن‭ ‬العزوبية‭ ‬تسمح‭ ‬للكاهن‭ ‬بتكريس‭ ‬نفسه‭ ‬بالكامل‭ ‬للكنيسة‭.‬