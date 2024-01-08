العثور على الباب المنفصل عن طائرة شركة ((آلاسكا إيرلاينز)) الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬جينيفر‭ ‬هومندي،‭ ‬رئيسة‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لسلامة‭ ‬النقل،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مدرساً‭ ‬عرّفت‭ ‬عنه‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬بوب‮»‬،‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬الباب‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بورتلاند‭ ‬بولاية‭ ‬أوريغون‭. ‬وقالت‭ ‬هومندي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬المدرّس‭ ‬‮«‬التقط‭ ‬صورة‭. ‬وتظهر‭ ‬الصور‭ ‬الجزء‭ ‬الخارجي‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬فقط،‭ ‬أي‭ ‬الأجزاء‭ ‬البيضاء‭. ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر،‭ ‬لكننا‭ ‬سنذهب‭ ‬لجلبه‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬فحصه‮»‬‭.

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أوقفت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬ووكالات‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬إقلاع‭ ‬بعض‭ ‬طائرات‭ ‬‮«‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬9‮»‬‭ ‬بانتظار‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الفحص‭. ‬وتم‭ ‬إلغاء‭ ‬عشرات‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬بعد‭ ‬الحادث‭. ‬وأمرت‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بإخضاع‭ ‬171‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬9‮»‬‭ ‬لعمليات‭ ‬فحص‭ ‬فورية‭ ‬ومنعتها‭ ‬من‭ ‬التحليق‭ ‬حتى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬مشيرة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬تتطلب‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬و8‭ ‬ساعات‭ ‬لكل‭ ‬طائرة‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬توجيهات‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالية‭ ‬النماذج‭ ‬‮«‬ذات‭ ‬الباب‭ ‬الأوسط‭ ‬المسدود‮»‬،‭ ‬وفقًا‭ ‬للوثيقة‭ ‬المنشورة‭ ‬على‭ ‬موقعها‭.

‬وتحتوي‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬على‭ ‬باب‭ ‬محكم‭ ‬الإغلاق‭ ‬ومخفي‭ ‬بحاجز‭ ‬لا‭ ‬يتيح‭ ‬سوى‭ ‬رؤية‭ ‬نافذة،‭ ‬وهو‭ ‬خيار‭ ‬تقترحه‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بوينغ‮»‬‭ ‬المصنعة‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬حسب‭ ‬رغبتهم‭.

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وأكدت‭ ‬شركتا‭ ‬‮«‬يونايتد‭ ‬إيرلاينز‮»‬‭ ‬و‮«‬آلاسكا‭ ‬إيرلاينز‮»‬‭ ‬الأمريكيتان‭ ‬اللتان‭ ‬تمتلكان‭ ‬أكبر‭ ‬أسطول‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬737‭-‬9‭ ‬الأحد‭ ‬أنهما‭ ‬أوقفتا‭ ‬تحليق‭ ‬طائراتهما‭ ‬لتفحّصها‭.

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