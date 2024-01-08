العثور على الباب المنفصل عن طائرة شركة ((آلاسكا إيرلاينز)) الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت إدارة الطيران الأمريكية مساء الأحد العثور على الباب الذي انفصل الجمعة عن طائرة تابعة لشركة «آلاسكا إيرلاينز» بعيد إقلاعها، ما يفترض أن يساعد في التحقيقات لتحديد أسباب الحادث.
وأشارت جينيفر هومندي، رئيسة الهيئة الوطنية لسلامة النقل، إلى أن مدرساً عرّفت عنه باسم «بوب»، عثر على الباب في حديقة منزله في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون. وقالت هومندي في مؤتمر صحفي إن المدرّس «التقط صورة. وتظهر الصور الجزء الخارجي من الباب فقط، أي الأجزاء البيضاء. لا نرى أي شيء آخر، لكننا سنذهب لجلبه والبدء في فحصه».
أوقفت شركات الطيران ووكالات السلامة في جميع أنحاء العالم إقلاع بعض طائرات «بوينغ 737 ماكس 9» بانتظار الانتهاء من عمليات الفحص. وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية بعد الحادث. وأمرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية يوم السبت بإخضاع 171 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، مشيرة عبر منصة إكس إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة. كما تشمل توجيهات إدارة الطيران الفدرالية النماذج «ذات الباب الأوسط المسدود»، وفقًا للوثيقة المنشورة على موقعها.
وتحتوي هذه الطائرات على باب محكم الإغلاق ومخفي بحاجز لا يتيح سوى رؤية نافذة، وهو خيار تقترحه شركة «بوينغ» المصنعة على العملاء حسب رغبتهم.
وأكدت شركتا «يونايتد إيرلاينز» و«آلاسكا إيرلاينز» الأمريكيتان اللتان تمتلكان أكبر أسطول من طائرات 737-9 الأحد أنهما أوقفتا تحليق طائراتهما لتفحّصها.
MENAFN08012024000055011008ID1107697610
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.