قتيلان بحادث تحطم طائرة صغيرة خلال حفلة في ناد للطيران في فرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) لقي رجلان، أحدهما يرتدي زي بابا نويل، كانا يستقلان طائرة سياحية صغيرة في إطار حفلة لنادي الطيران الخاص بهما، حتفهما يوم الأحد عند تحطم طائرتهما في وسط فرنسا، وفق ما أفاد مصدر رسمي.
وكان يفترض أن يعود الرجلان البالغان 68 و79 عاما إلى مطار فيشي-شارماي من حيث أقلعا، في مشهد ترفيهي، حيث كان ينتظرهما أطفال أعضاء في نادي الطيران تتراوح أعمارهم بين 5 و13 عاما، حسبما أوضحت ممثلة الولاية في منطقة ألييه باسكال تريمباخ لوكالة فرانس برس.
وأوضحت إدارة المنطقة في بيان أن الطائرة الصغيرة «تحطمت على الأرض» في «ظروف لم تحدَّد بعد، فيما كانت تستعد للهبوط على المدرج». وأوضح رجال الإطفاء والدرك أن الرجلين لقيا حتفهما في حادث تحطّم الطائرة في وقت مبكر من بعد الظهر.
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