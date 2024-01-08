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قتيلان بحادث تحطم طائرة صغيرة خلال حفلة في ناد للطيران في فرنسا

1/8/2024 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لقي‭ ‬رجلان،‭ ‬أحدهما‭ ‬يرتدي‭ ‬زي‭ ‬بابا‭ ‬نويل،‭ ‬كانا‭ ‬يستقلان‭ ‬طائرة‭ ‬سياحية‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حفلة‭ ‬لنادي‭ ‬الطيران‭ ‬الخاص‭ ‬بهما،‭ ‬حتفهما‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬عند‭ ‬تحطم‭ ‬طائرتهما‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬فرنسا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭. ‬

وكان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الرجلان‭ ‬البالغان‭ ‬68‭ ‬و79‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬فيشي‭-‬شارماي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬أقلعا،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬ترفيهي،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬ينتظرهما‭ ‬أطفال‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الطيران‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬و13‭ ‬عاما،‭ ‬حسبما‭ ‬أوضحت‭ ‬ممثلة‭ ‬الولاية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ألييه‭ ‬باسكال‭ ‬تريمباخ‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وأوضحت‭ ‬إدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬الصغيرة‭ ‬‮«‬تحطمت‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬ظروف‭ ‬لم‭ ‬تحدَّد‭ ‬بعد،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬تستعد‭ ‬للهبوط‭ ‬على‭ ‬المدرج‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬والدرك‭ ‬أن‭ ‬الرجلين‭ ‬لقيا‭ ‬حتفهما‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬تحطّم‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭. ‬

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