بعد نشرها في منصة ((أخبار الخليج))قصة ((هابي بيرث دي تايجر)) تنال دعما ملحوظا من المتابعين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

نالت‭ ‬قصة‭ ‬‮«‬هابي‭ ‬بيرث‭ ‬دي‭ ‬تايجر‮»‬‭ ‬للنائبة‭ ‬السابقة،‭ ‬د‭. ‬معصومة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬متابعي‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬وسيلة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬الانستغرام‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬إقبالا‭ ‬من‭ ‬الداعمين‭ ‬والقراء‭.‬

وأعلنت‭ ‬النائبة‭ ‬إصدارها‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬فيديو‭ ‬يسرد‭ ‬محنتها‭ ‬مع‭ ‬ابنها‭ ‬البكر،‭ ‬حسن،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬المدرسة‭.‬

وروت‭ ‬النائبة‭ ‬رحلتها‭ ‬مع‭ ‬ابنها‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬وانتقالها‭ ‬من‭ ‬روضة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬لدمجه‭ ‬مع‭ ‬أقرانه‭ ‬قبل‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬روضات‭ ‬أو‭ ‬مراكز‭ ‬خاصة‭ ‬حاضنة،‭ ‬مما‭ ‬استدعى‭ ‬بالطبيبة‭ ‬تعليم‭ ‬ابنها‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬مفردات‭ ‬اللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية،‭ ‬لتكون‭ ‬أول‭ ‬قصة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تضم‭ ‬مفردات‭ ‬باللغتين‭.‬

معاناة‭ ‬أم‭ ‬

وعلقت‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬د‭. ‬بهية‭ ‬الجشي‭: ‬‮«‬فوجئت‭ ‬بأن‭ ‬النائبة‭ ‬السابقة،‭ ‬د‭. ‬معصومة‭ ‬تعيش‭ ‬هذه‭ ‬المحنة‭ ‬مع‭ ‬ابنها‭ ‬البكر،‭ ‬فهي‭ ‬شخصية‭ ‬اجتماعية‭ ‬وفعالة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬ولا‭ ‬تظهر‭ ‬هذه‭ ‬المعاناة‭ ‬أمام‭ ‬الناس‭. ‬تأثرت‭ ‬بالقصة‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬معاناة‭ ‬أم‭ ‬ورغبت‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬وشراء‭ ‬القصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخيري،‭ ‬خصوصا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إصدارها‭ ‬كمشروع‭ ‬خيري‭. ‬كما‭ ‬شجعت‭ ‬أفرادا‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬والمقربين‭ ‬لشراء‭ ‬القصة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الطبيبة‭ ‬د‭. ‬معصومة‭ ‬أكدت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬القصة‭ ‬ستتحول‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬إنساني‭ ‬ضمن‭ ‬مراحل‭ ‬متتالية‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬دعم‭ ‬40‭ ‬طفلا‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الحركية‭ ‬من‭ ‬روضة‭ ‬مركز‭ ‬الحراك‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬وفي‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬سيتم‭ ‬دعم‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬البصرية‭ ‬والسمعية‭ ‬ومرضى‭ ‬التوحد‭ ‬والسرطان‭ ‬والأيتام‭. ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شراء‭ ‬القصة‭ ‬بمبلغ‭ ‬بسيط‭ ‬هو‭ ‬دعم‭ ‬لتلك‭ ‬الفئات‭ ‬التي‭ ‬ستحصل‭ ‬عليها‭ ‬مجانا‭.‬

وبينت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬السابق،‭ ‬د‭. ‬بهية‭ ‬الجشي‭ ‬أن‭ ‬القصة‭ ‬بسيطة‭ ‬ولكن‭ ‬المتمعن‭ ‬في‭ ‬مفرداتها‭ ‬يستكشف‭ ‬أنها‭ ‬تتلاءم‭ ‬مع‭ ‬ذهنية‭ ‬الابن‭ ‬حسن‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬ذكرت‭ ‬إحدى‭ ‬الداعمات‭ ‬التي‭ ‬فضلت‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمها‭: ‬‮«‬قمت‭ ‬بشراء‭ ‬30‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬القصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬لأن‭ ‬إصدارها‭ ‬كان‭ ‬لهدف‭ ‬نبيل‭ ‬وخيري‮»‬‭.‬،‭ ‬وتابعت‭ ‬‮«‬تستهدف‭ ‬القصة‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬وأعجبت‭ ‬بطريقة‭ ‬سردها‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬يمكن‭ ‬إيصال‭ ‬المعلومة‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الفئة‭ ‬بأسلوب‭ ‬بسيط‭ ‬وجذاب‮»‬‭.‬

أما‭ ‬وداد‭ ‬الموسوي‭ ‬التي‭ ‬اشترت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النسخ،‭ ‬فأوضحت‭ ‬أن‭ ‬القصة‭ ‬هي‭ ‬دعم‭ ‬لذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬فهي‭ ‬فئة‭ ‬موجودة‭ ‬بين‭ ‬أوساط‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬وتنال‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والقائمين‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬معيشي‭ ‬متقدم‭ ‬يحفزهم‭ ‬على‭ ‬العطاء‭ ‬والبذل‭ ‬للوطن،‭ ‬عبر‭ ‬بث‭ ‬إحساس‭ ‬انتمائهم‭ ‬للمجتمع‭ ‬وإشعارهم‭ ‬بالأمل‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬أساسا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬كل‭ ‬إنسان‭ ‬وأساس‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبله‮»‬‭. ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاعاقة‭ ‬لا‭ ‬تعيق‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بالواجب‭ ‬نحو‭ ‬الوطن‭ ‬عبر‭ ‬تكريس‭ ‬المهارات‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها،‭ ‬فلكل‭ ‬إنسان‭ ‬مهارة‭ ‬أو‭ ‬هواية‭ ‬معينة‭ ‬تساعده‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬هذا‭ ‬الواجب‮»‬‭.‬