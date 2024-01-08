Wednesday, 10 January 2024 02:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد نشرها في منصة ((أخبار الخليج))قصة ((هابي بيرث دي تايجر)) تنال دعما ملحوظا من المتابعين

1/8/2024 7:11:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

نالت‭ ‬قصة‭ ‬‮«‬هابي‭ ‬بيرث‭ ‬دي‭ ‬تايجر‮»‬‭ ‬للنائبة‭ ‬السابقة،‭ ‬د‭. ‬معصومة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬متابعي‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬وسيلة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬الانستغرام‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬إقبالا‭ ‬من‭ ‬الداعمين‭ ‬والقراء‭.‬

وأعلنت‭ ‬النائبة‭ ‬إصدارها‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬فيديو‭ ‬يسرد‭ ‬محنتها‭ ‬مع‭ ‬ابنها‭ ‬البكر،‭ ‬حسن،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬المدرسة‭.‬

وروت‭ ‬النائبة‭ ‬رحلتها‭ ‬مع‭ ‬ابنها‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬وانتقالها‭ ‬من‭ ‬روضة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬لدمجه‭ ‬مع‭ ‬أقرانه‭ ‬قبل‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬روضات‭ ‬أو‭ ‬مراكز‭ ‬خاصة‭ ‬حاضنة،‭ ‬مما‭ ‬استدعى‭ ‬بالطبيبة‭ ‬تعليم‭ ‬ابنها‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬مفردات‭ ‬اللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية،‭ ‬لتكون‭ ‬أول‭ ‬قصة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تضم‭ ‬مفردات‭ ‬باللغتين‭.‬

معاناة‭ ‬أم‭ ‬

وعلقت‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬د‭. ‬بهية‭ ‬الجشي‭: ‬‮«‬فوجئت‭ ‬بأن‭ ‬النائبة‭ ‬السابقة،‭ ‬د‭. ‬معصومة‭ ‬تعيش‭ ‬هذه‭ ‬المحنة‭ ‬مع‭ ‬ابنها‭ ‬البكر،‭ ‬فهي‭ ‬شخصية‭ ‬اجتماعية‭ ‬وفعالة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬ولا‭ ‬تظهر‭ ‬هذه‭ ‬المعاناة‭ ‬أمام‭ ‬الناس‭. ‬تأثرت‭ ‬بالقصة‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬معاناة‭ ‬أم‭ ‬ورغبت‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬وشراء‭ ‬القصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخيري،‭ ‬خصوصا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إصدارها‭ ‬كمشروع‭ ‬خيري‭. ‬كما‭ ‬شجعت‭ ‬أفرادا‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬والمقربين‭ ‬لشراء‭ ‬القصة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الطبيبة‭ ‬د‭. ‬معصومة‭ ‬أكدت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬القصة‭ ‬ستتحول‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬إنساني‭ ‬ضمن‭ ‬مراحل‭ ‬متتالية‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬دعم‭ ‬40‭ ‬طفلا‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الحركية‭ ‬من‭ ‬روضة‭ ‬مركز‭ ‬الحراك‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬وفي‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬سيتم‭ ‬دعم‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬البصرية‭ ‬والسمعية‭ ‬ومرضى‭ ‬التوحد‭ ‬والسرطان‭ ‬والأيتام‭. ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شراء‭ ‬القصة‭ ‬بمبلغ‭ ‬بسيط‭ ‬هو‭ ‬دعم‭ ‬لتلك‭ ‬الفئات‭ ‬التي‭ ‬ستحصل‭ ‬عليها‭ ‬مجانا‭.‬

وبينت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬السابق،‭ ‬د‭. ‬بهية‭ ‬الجشي‭ ‬أن‭ ‬القصة‭ ‬بسيطة‭ ‬ولكن‭ ‬المتمعن‭ ‬في‭ ‬مفرداتها‭ ‬يستكشف‭ ‬أنها‭ ‬تتلاءم‭ ‬مع‭ ‬ذهنية‭ ‬الابن‭ ‬حسن‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬ذكرت‭ ‬إحدى‭ ‬الداعمات‭ ‬التي‭ ‬فضلت‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمها‭: ‬‮«‬قمت‭ ‬بشراء‭ ‬30‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬القصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬لأن‭ ‬إصدارها‭ ‬كان‭ ‬لهدف‭ ‬نبيل‭ ‬وخيري‮»‬‭.‬،‭ ‬وتابعت‭ ‬‮«‬تستهدف‭ ‬القصة‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬وأعجبت‭ ‬بطريقة‭ ‬سردها‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬يمكن‭ ‬إيصال‭ ‬المعلومة‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الفئة‭ ‬بأسلوب‭ ‬بسيط‭ ‬وجذاب‮»‬‭.‬

أما‭ ‬وداد‭ ‬الموسوي‭ ‬التي‭ ‬اشترت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النسخ،‭ ‬فأوضحت‭ ‬أن‭ ‬القصة‭ ‬هي‭ ‬دعم‭ ‬لذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬فهي‭ ‬فئة‭ ‬موجودة‭ ‬بين‭ ‬أوساط‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬وتنال‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والقائمين‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬معيشي‭ ‬متقدم‭ ‬يحفزهم‭ ‬على‭ ‬العطاء‭ ‬والبذل‭ ‬للوطن،‭ ‬عبر‭ ‬بث‭ ‬إحساس‭ ‬انتمائهم‭ ‬للمجتمع‭ ‬وإشعارهم‭ ‬بالأمل‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬أساسا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬كل‭ ‬إنسان‭ ‬وأساس‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبله‮»‬‭. ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاعاقة‭ ‬لا‭ ‬تعيق‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بالواجب‭ ‬نحو‭ ‬الوطن‭ ‬عبر‭ ‬تكريس‭ ‬المهارات‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها،‭ ‬فلكل‭ ‬إنسان‭ ‬مهارة‭ ‬أو‭ ‬هواية‭ ‬معينة‭ ‬تساعده‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬هذا‭ ‬الواجب‮»‬‭.‬

MENAFN08012024000055011008ID1107697608

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث