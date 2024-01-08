البحرين والكويت و ((BIBF)) يحتفيان بتخريج 20 سيدة بحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BIBF

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اتبعت‭ ‬خريجات‭ ‬البرنامج‭ ‬تدريباً‭ ‬مكثفاً‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬11‭ ‬أسبوعاً‭ ‬تضمن‭ ‬تقديم‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والمحاضرات‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬والخبراء‭ ‬المحليين‭ ‬والعالميين،‭ ‬والذي‭ ‬سلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ووسائل‭ ‬تعزيز‭ ‬تطبيق‭ ‬أطر‭ ‬الحوكمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬ومواصفات‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الفاعل،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬للمرأة‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬وتمكنها‭ ‬وتعزز‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭.‬

ونوهت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يسهم‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمرأة،‭ ‬وفتح‭ ‬مجالات‭ ‬أوسع‭ ‬أمامها‭ ‬ليس‭ ‬لتأدية‭ ‬قائمة‭ ‬مهام‭ ‬مرسومة‭ ‬في‭ ‬عملها،‭ ‬وإنما‭ ‬رسم‭ ‬سياسات‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬القيادية‭ ‬العليا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عضوية‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة،‭ ‬مشيرة‭ ‬سموها‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬طالما‭ ‬أثبتت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬جدارتها‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المناصب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مساهمتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عن‭ ‬السعادة‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‮»‬،‭ ‬وتقدم‭ ‬بالتهنئة‭ ‬لجميع‭ ‬الخريجات،‭ ‬منوها‭ ‬بحرصهن‭ ‬على‭ ‬الانتساب‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالحضور‭ ‬والإيفاء‭ ‬بمفردات‭ ‬التدريب‭ ‬النظرية‭ ‬والعملية،‭ ‬والتفاعل‭ ‬الجيد‭ ‬مع‭ ‬المدربين،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬اكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬والمعارف‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭.‬