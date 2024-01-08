البحرين والكويت و ((BIBF)) يحتفيان بتخريج 20 سيدة بحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفى بنك البحرين والكويت، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «
BIBF »، وبدعم من صندوق العمل «تمكين»، بتخريج 20 سيدة من البرنامج التدريبي «المرأة في مجالس الإدارة» في نسخته الثانية، والهادف إلى تعزيز حضور المرأة وتمكينها من الوصول إلى المناصب القيادية العليا، بما في ذلك عضوية مجالس إدارة الشركات والمؤسسات.
وجاء هذا الاحتفال بعد أن اتبعت خريجات البرنامج تدريباً مكثفاً على مدار 11 أسبوعاً تضمن تقديم ورش العمل والمحاضرات على يد نخبة من المدربين والخبراء المحليين والعالميين، والذي سلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل، ووسائل تعزيز تطبيق أطر الحوكمة في مختلف القطاعات، ومواصفات مجلس الإدارة الفاعل، إضافةً إلى الفرص المتاحة للمرأة والمبادرات التي تدعمها وتمكنها وتعزز مشاركتها في قطاع الأعمال.
ونوهت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة بالجهود التي يبذلها جميع الشركاء والقائمين على برنامج «المرأة في مجالس الإدارة»، مؤكدة أن هذا البرنامج يسهم بلا شك في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وفتح مجالات أوسع أمامها ليس لتأدية قائمة مهام مرسومة في عملها، وإنما رسم سياسات واستراتيجيات الشركات والمؤسسات من خلال حضورها في المراكز القيادية العليا بما في ذلك عضوية مجالس الإدارة، مشيرة سموها إلى أنه طالما أثبتت المرأة البحرينية جدارتها في الوصول إلى أعلى المناصب، بما في ذلك مساهمتها الفاعلة في القطاع الخاص.
وأعرب الدكتور عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت في تصريح له بهذه المناسبة عن السعادة بالنجاح الذي حققته النسخة الثانية من البرنامج التدريبي «المرأة في مجالس الإدارة»، وتقدم بالتهنئة لجميع الخريجات، منوها بحرصهن على الانتساب لهذا البرنامج، والالتزام بالحضور والإيفاء بمفردات التدريب النظرية والعملية، والتفاعل الجيد مع المدربين، وصولا إلى اكتساب المهارات والمعارف التي يقدمها البرنامج على أكمل وجه.
MENAFN08012024000055011008ID1107697607
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.