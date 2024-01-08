وزارة الـخـارجـيـة تـعـلـن إقـامـة فـعـالـيـة لقراءة قصة ((دانة الدبلوماسية)) بمركز عيسى الـثـقـافــي

هذا‭ ‬وستعقد‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬زيارات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬لقراءة‭ ‬القصة‭ ‬على‭ ‬الطلاب‭ ‬بهدف‭ ‬تثقيفهم‭ ‬وتوعيتهم‭ ‬بمفهوم‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬وعليه‭ ‬تأمل‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬القصة‭ ‬إرسال‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بقطاع‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية ...

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