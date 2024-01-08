وزارة الـخـارجـيـة تـعـلـن إقـامـة فـعـالـيـة لقراءة قصة ((دانة الدبلوماسية)) بمركز عيسى الـثـقـافــي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الخارجية إقامة فعالية لقراءة قصة «دانة الدبلوماسية»، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 بمكتبة الأطفال في مركز عيسى الثقافي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، والذي سيتضمن قراءة للقصة باللغتين العربية والإنجليزية للأطفال من عمر 7 سنوات فما فوق، هذا إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات لهم.
كما توضح الوزارة أن الدعوة ستكون عامة مع ضرورة التسجيل المسبق للأطفال الراغبين في الحضور عبر الرابط الالكتروني التالي الخاص بمركز عيسى الثقافي:
هذا وستعقد وزارة الخارجية زيارات لعدد من المدارس الحكومية والخاصة لقراءة القصة على الطلاب بهدف تثقيفهم وتوعيتهم بمفهوم العمل الدبلوماسي، وعليه تأمل الوزارة من المدارس الراغبة في قراءة القصة إرسال الطلب على البريد الإلكتروني الخاص بقطاع الاتصال في وزارة الخارجية ...
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