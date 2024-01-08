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بروفيسور دلال الرميحي توضح قطاف الصحة

1/8/2024 7:11:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ينتهي‭ ‬عام‭ ‬ويبدأ‭ ‬عام‭ ‬جديد‭ ‬ويقوم‭ ‬الأغلبية‭ ‬بأخذ‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬للتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬جديدة‭ ‬يسعون‭ ‬لتحقيقها‭ ‬مع‭ ‬بزوغ‭ ‬فجر‭ ‬السنة‭ ‬الجديدة‭. ‬هكذا‭ ‬بدأت‭ ‬بروفيسور‭ ‬دلال‭ ‬الرميحي‭ ‬استشاري‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬ ‭ ‬مستشفى‭ ‬العوالي‭ ‬مقالها‭ ‬عن‭ ‬الاهداف‭ ‬الصحية‭ ‬لعام‭ ‬جديد‭ ‬يبدأ‭ ‬بخطة‭ ‬حاسمة‭ ‬لحياة‭ ‬بدون‭ ‬متاعب‭ ‬وأكملت‭ ‬قائلة‭: ‬نحن‭ ‬نضع‭ ‬الخطط‭ ‬الشخصية‭ ‬والعملية‭ ‬لنتقدم‭ ‬ونكون‭ ‬أفضل‭ ‬حالاً‭ ‬مما‭ ‬كنا‭. ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬التغيير‭ ‬سنة‭ ‬الكون‭ ‬فلك‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬تختار‭ ‬التغيير‭ ‬نحو‭ ‬الأفضل‭ ‬وخصوصاً‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بصحتك‭. ‬والتغييرات‭ ‬الصحية‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬وليست‭ ‬مستحيلة‭ ‬إذا‭ ‬تحققت‭ ‬بعض‭ ‬الأسس‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬فرص‭ ‬تحقيقها‭ ‬للغايات‭ ‬المرجوة‭. ‬ويسعدني‭ ‬في‭ ‬الأسطر‭ ‬القادمة‭ ‬أن‭ ‬أرسم‭ ‬معكم‭ ‬خطة‭ ‬عملية‭ ‬للتغيير‭ ‬نحو‭ ‬حياة‭ ‬أكثر‭ ‬صحة‭ ‬وسعادة‭.‬

أولا‭: ‬يتطلب‭ ‬التغيير‭ ‬الناجح‭ ‬قناعة‭ ‬بأنك‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التغيير،‭ ‬وأن‭ ‬تبعات‭ ‬التغيير‭ ‬ستنعكس‭ ‬إيجابياً‭ ‬على‭ ‬صحتك‭. ‬كما‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬الاستعداد‭ ‬النفسي‭ ‬لمواجهة‭ ‬الرغبة‭ ‬بالاستمرار‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬أسهل‭ ‬وأكثر‭ ‬راحة‭. ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬تتقد‭ ‬شعلة‭ ‬الرغبة‭ ‬بالتغيير‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬وتفتر‭ ‬في‭ ‬أخرى،‭ ‬ويساعدنا‭ ‬أن‭ ‬ندون‭ ‬قبل‭ ‬البدء‭ ‬مزايا‭ ‬التغيير‭ ‬لكي‭ ‬نعود‭ ‬إليها‭ ‬بين‭ ‬الفينة‭ ‬والفينة‭ ‬إذا‭ ‬ضعفت‭ ‬العزيمة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭.‬

‭ ‬ثانياً‭: ‬تخيّر‭ ‬أهدافا‭ ‬منطقية‭ ‬في‭ ‬تحقيقها‭ ‬بحيث‭ ‬تعزز‭ ‬لديك‭ ‬الدافع‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬نحو‭ ‬الصحة‭. ‬فكن‭ ‬منطقياً‭ ‬في‭ ‬الأهداف‭ ‬وفي‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستغرقها‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدفك‭. ‬مثلا‭ ‬سأسعى‭ ‬لخسارة‭ ‬5 % ‭ ‬من‭ ‬وزني‭ ‬الحالي‭ ‬خلال‭ ‬الستة‭ ‬أشهر‭ ‬القادمة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬غير‭ ‬منطقي‭ ‬مثل‭ ‬خسارة‭ ‬كل‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬وفي‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬جداً‭.‬

ثالثاً‭: ‬اتبع‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬ولا‭ ‬تغير‭ ‬كل‭ ‬اختياراتك‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭. ‬مثلا‭ ‬ابدأ‭ ‬بإدخال‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬روتينك‭ ‬اليومي‭ ‬ثم‭ ‬اقطع‭ ‬السكر‭ ‬المكرر‭ ‬ثم‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬وهكذا‭. ‬كلما‭ ‬كان‭ ‬التغيير‭ ‬أيسر،‭ ‬كان‭ ‬الاستمرار‭ ‬به‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام‭.‬

رابعاً‭: ‬لابد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬فترات‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭ ‬تعيد‭ ‬فيها‭ ‬تقييم‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬بحيث‭ ‬تعود‭ ‬لأهدافك‭ ‬وتنظر‭ ‬إلى‭ ‬انجازاتك‭ ‬فتستمر‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ ‬حسن‭ ‬وتغير‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬تغييره‭.‬

خامساً‭: ‬لا‭ ‬تخجل‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬فريقك‭ ‬الصحي‭. ‬طبيبك‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بنتائج‭ ‬فحوصاتك‭ ‬الدورية‭ ‬وبالإمكان‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬علاجية‭ ‬مشتركة‭ ‬وممنهجة‭ ‬لتغيير‭ ‬أسلوب‭ ‬حياتك‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل‭. ‬

سادساً‭: ‬لتكن‭ ‬خطتك‭ ‬الصحية‭ ‬شاملة‭. ‬فعند‭ ‬وضع‭ ‬أهداف‭ ‬صحية‭ ‬يركز‭ ‬الكثيرون‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬الجسدية‭ ‬مثل‭ ‬ضبط‭ ‬الوزن‭ ‬والعلاج‭ ‬أو‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬مزمنة،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬تغفل‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والفكرية‭. ‬فكلما‭ ‬قللت‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬والضغوطات‭ ‬وشعرت‭ ‬بأنك‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬الداخل،‭ ‬انعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬صحتك‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

سابعاً‭: ‬اصطحب‭ ‬معك‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬طريقك‭ ‬نحو‭ ‬الصحة‭ ‬مثل‭ ‬الإخوان‭ ‬والأخوات،‭ ‬الزملاء‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الأصدقاء‭. ‬التغييرات‭ ‬الصحية‭ ‬أثر‭ ‬معدٍ‭ ‬وإيجابي‭ ‬جميل‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬نشره‭ ‬كثقافة‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬محيطك‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬ترى‭ ‬دائرة‭ ‬العدوى‭ ‬هذه‭ ‬تكبر‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬وبذلك‭ ‬تكون‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬التغييرات‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬أكثر‭ ‬وتكون‭ ‬البيئة‭ ‬من‭ ‬حولك‭ ‬أكثر‭ ‬تحفيزاً‭ ‬على‭ ‬الصحة‭.‬

ثامناً‭: ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الإخفاقات‭ ‬بالمضي‭ ‬قدماً‭. ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬خطة‭ ‬أن‭ ‬تتعرض‭ ‬للعثرات‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬لا‭ ‬تيأس‭ ‬للإحباط‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬التغيير‭ ‬الصحي‭ ‬وتعود‭ ‬لجميع‭ ‬العادات‭ ‬التي‭ ‬تعودت‭ ‬عليها‭ ‬وبالعكس‭ ‬خذ‭ ‬قسطاً‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬وارجع‭ ‬لما‭ ‬دونته‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬ومزايا‭ ‬التغيير‭ ‬وأشعل‭ ‬شعلة‭ ‬الحماس‭ ‬للاستمرار‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

تاسعاً‭: ‬احتفل‭ ‬كثيرا‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬إنجازاتك‭ ‬الصحية،‭ ‬فمثلا‭ ‬بالإمكان‭ ‬التسوق‭ ‬لملابس‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬المكافأة‭ ‬بهدية‭ ‬تهديها‭ ‬إلى‭ ‬نفسك‭ ‬بعدما‭ ‬تلتزم‭ ‬بالرياضة‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬وهكذا‭ ‬تبعث‭ ‬في‭ ‬نفسك‭ ‬الإيجابية‭ ‬والسرور‭ ‬بما‭ ‬حققته‭.‬

عاشراً‭: ‬حاول‭ ‬جاهداً‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬باتباع‭ ‬اختياراتك‭ ‬الصحية‭. ‬فالحياة‭ ‬الصحية‭ ‬ليست‭ ‬مرحلة‭ ‬علاج‭ ‬نعود‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬سابق‭ ‬العهد‭ ‬ونترك‭ ‬كل‭ ‬مزايا‭ ‬الصحة‭. ‬فالتغيير‭ ‬الناجح‭ ‬هو‭ ‬التغيير‭ ‬الجذري‭ ‬الواعي‭ ‬والمستدام‭ ‬الذي‭ ‬يرافقك‭ ‬طوال‭ ‬حياتك‭ ‬كأسلوب‭ ‬تعتمده‭ ‬ومنهج‭ ‬تسلكه‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬الشدة‭ ‬والراحة‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬وأثناء‭ ‬السفر‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬الأوقات‭. ‬والحافز‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬سيؤكد‭ ‬استمرارك‭ ‬هو‭ ‬رضاك‭ ‬عن‭ ‬نفسك‭ ‬وفخرك‭ ‬بإنجازاتك‭ ‬وبرحلتك‭ ‬نحول‭ ‬التغيير‭ ‬لصحة‭ ‬أفضل‭.‬

أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬بمثابة‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬تلهمك‭ ‬لتكون‭ ‬أنت‭ ‬النسخة‭ ‬الأكثر‭ ‬صحة‭ ‬من‭ ‬ذاتك،‭ ‬ولتكون‭ ‬المثال‭ ‬الذي‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬محيطك‭ ‬والملهم‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬إلى‭ ‬التغيير‭ ‬السلس‭ ‬والمدروس‭ ‬نحو‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭. ‬وتمنياتي‭ ‬لكم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬ودوام‭ ‬السعادة‭.‬

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