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الدكتور عبدالخالق العريبي: اتخاذ قرار مشترك بين طبيب الروماتيزم والمريض من توصيات العلاج الحديث

1/8/2024 7:11:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غالبا‭ ‬يهتم‭ ‬الطبيب‭ ‬برضى‭ ‬مرضاه‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الطبية‭ ‬ونسبة‭ ‬ارتياحه‭ ‬للعلاج‭ ‬الموصوف‭ ‬له؛‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيتوقف‭ ‬على‭ ‬انتظامه‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬العلاجية‭ ‬الموصفة‭ ‬له،‭ ‬وخصوصا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬طريق‭ ‬العلاج‭ ‬طويلا‭ ‬وكان‭ ‬المرض‭ ‬مزمنا،‭ ‬فمن‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يتأكد‭ ‬الطبيب‭ ‬أن‭ ‬المريض‭ ‬راض‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬العلاج‭ ‬الموصوف‭ ‬له،‭ ‬وأن‭ ‬يقتنع‭ ‬به‭ ‬ويفهم‭ ‬خطة‭ ‬العلاج‭. ‬في‭ ‬المقال‭ ‬التالي‭ ‬يشرح‭ ‬بالتفصيل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالخالق‭ ‬العريبي‭ ‬استشاري‭ ‬الأمراض‭ ‬الباطنية‭ ‬والمفاصل‭ ‬والروماتيزم‭ ‬أهمية‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬مرضى‭ ‬الروماتيزم‭.‬

هل‭ ‬مريض‭ ‬الروماتيزم‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬العلاج‭ ‬المعطى‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طبيبه‭ ‬المعالج؟

تحث‭ ‬أغلب‭ ‬توصيات‭ ‬العلاج‭ ‬الحالية‭ ‬لمرضى‭ ‬الروماتيزم‭ ‬على‭ ‬أفضلية‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬طبيب‭ ‬الروماتيزم‭ ‬ومريض‭ ‬الروماتيزم‭ ‬واتخاذ‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬كمبدأ‭ ‬شامل‭ ‬في‭ ‬توصيات‭ ‬العلاج‭ ‬الحديثة‭.‬

وفي‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬مونجي‭ ‬سليم‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬لتقييم‭ ‬مدى‭ ‬رضا‭ ‬سبعين‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬البالغين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬الروماتويدي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ (‬أغلبهم‭ ‬من‭ ‬الإناث‭) ‬عن‭ ‬علاجهم‭ ‬الذي‭ ‬يتناولونه،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬المرتبطة‭ ‬بهذا‭ ‬الرضى‭.‬

فقد‭ ‬تم‭ ‬تقييم‭ ‬الرضا‭ ‬لهؤلاء‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استبيان‭ ‬الرضا‭ ‬عن‭ ‬العلاج‭ ‬بالأدوية،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬الرضا‭ ‬ثلاثين‭ ‬بالمئة‭ ‬فقط‭. ‬وكانت‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬رضا‭ ‬المرضى‭ ‬هي‭: ‬الرضا‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية،‭ ‬ونشاط‭ ‬المرض،‭ ‬والتأثير‭ ‬الوظيفي‭ ‬المفصلي،‭ ‬والتأثير‭ ‬المهني،‭ ‬وتبعات‭ ‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الصعوبات‭ ‬الجسدية‭ ‬وصعوبات‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬المرض‭ ‬والالتزام‭ ‬بالعلاج‭. ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬نسب‭ ‬معدلات‭ ‬الرضا‭ ‬متفاوتة‭ ‬بحسب‭ ‬تقييم‭ ‬المرضى،‭ ‬بحيث‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬الرضا‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬العلاج‭ ‬30 % ،‭ ‬ولم‭ ‬تتجاوز‭ ‬فعالية‭ ‬العلاج‭ ‬39 % ،‭ ‬والآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬46 % ‭ ‬بحسب‭ ‬تقييم‭ ‬المرضى‭. ‬

هذه‭ ‬النسب‭ ‬تنبئ‭ ‬بعدم‭ ‬الرضا‭ ‬عن‭ ‬العلاج‭ ‬وعدم‭ ‬الرضا‭ ‬عن‭ ‬كفاءة‭ ‬العلاج‭ ‬المقدم‭ ‬لهؤلاء‭ ‬المرضى‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفهم‭ ‬الأفضل‭ ‬لاحتياجات‭ ‬المرضى‭ ‬وتفضيلاتهم‭ ‬الطبية‭ ‬المدعومة‭ ‬بالأدلة‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يحسن‭ ‬الرضا‭ ‬عن‭ ‬العلاج‭ ‬والرضا‭ ‬عن‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج،‭ ‬وعليه‭ ‬فالمشاركة‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬العلاج‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬رضا‭ ‬المرضى‭ ‬ويعزز‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬أفضل‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬المريض‭.‬

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