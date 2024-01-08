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السعودي الراجحي ينتزع الصدارة في رالي دكار

1/8/2024 7:11:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السلامية‭ (‬السعودية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬انتزع‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ (‬تويوتا‭) ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لرالي‭ ‬دكار‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬السلامية‭ (‬438‭ ‬كلم‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬فيما‭ ‬دوّن‭ ‬زميله‭ ‬البرازيلي‭ ‬لوكاس‭ ‬مورايس‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬الاسرع‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بوصوله‭ ‬أول‭ ‬بفارق‭ ‬9‭ ‬ثوان‭ ‬عن‭ ‬السويدي‭ ‬السويدي‭ ‬ماتياس‭ ‬إكستروم‭ (‬أودي‭). ‬ووقع‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬صالح‭ ‬العطية،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والذي‭ ‬غادر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تويوتا‭ ‬للالتحاق‭ ‬بفريق‭ ‬برودرايف،‭ ‬وزميله‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬ضحية‭ ‬الانثقابات‭ ‬مجدداً‭.‬

واستأثر‭ ‬سائق‭ ‬‮«‬اوفردرايف‭ ‬رايسينغ‮»‬‭ ‬الراجحي،‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬ثالثاً‭ ‬بفارق‭ ‬1‭.‬09‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬مورايس،‭ ‬بصدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بوقت‭ ‬اجمالي‭ ‬13‭:‬07‭.‬29‭ ‬ساعة‭ ‬بفارق‭ ‬29‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ (‬أودي‭)‬،‭ ‬المتوج‭ ‬باللقب‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬والذي‭ ‬أنهى‭ ‬مرحلة‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬متأخراً‭ ‬بفارق‭ ‬3‭.‬29‭ ‬دقائق‭.‬

قال‭ ‬الراجحي‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬الملاحة‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬اليوم‭. ‬كان‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعود‭ ‬ادراجنا‭ ‬مرات‭ ‬عدة،‭ ‬ولكننا‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬انهاء‭ ‬المرحلة‭. ‬وسجّل‭ ‬مورايس،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أنهى‭ ‬دكار‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬زمناً‭ ‬بلغ‭ ‬4‭:‬14‭.‬51‭ ‬ساعات‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬9‭ ‬ثوانٍ‭ ‬عن‭ ‬إكستروم‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الماراثون‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬يومين،‭ ‬والذي‭ ‬تميّز‭ ‬بالمسارات‭ ‬الصخرية‭ ‬والكثبان‭ ‬الرملية‭.‬

أشاد‭ ‬مورايس‭ ‬بالعمل‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬ملاحه‭ ‬الإسباني‭ ‬أرماند‭ ‬مونليون،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الفضل‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬أرماند،‭ ‬كانت‭ ‬الملاحة‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭. ‬اعتمدت‭ ‬القيادة‭ ‬السريعة،‭ ‬حتى‭ ‬أننا‭ ‬توقفنا‭ ‬لمساعدة‭ (‬السائق‭ ‬الأميركي‭) ‬سيث‭ (‬كينتيرو‭) ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬المرحلة‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يوماً‭ ‬مثالياً،‭ ‬الحلم‭ ‬أصبح‭ ‬حقيقة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬

‭-‬العطية‭ ‬ولوب‭ ‬ضحية‭ ‬الانثقابات‭-‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬النجاح‭ ‬حليف‭ ‬القطري‭ ‬العطية،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الاخيرتين،‭ ‬اذ‭ ‬بعدما‭ ‬تصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬حتى‭ ‬الكيلومتر‭ ‬404،‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬حالات‭ ‬لانثقاب‭ ‬الاطارات‭ ‬ليتراجع‭ ‬للمركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬1‭.‬33‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬مورايس‭. ‬علما‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬10‭.‬49‭ ‬دقائق‭ ‬عن‭ ‬الراجحي‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬حال‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬لوب،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬أفضل،‭ ‬اذ‭ ‬وقع‭ ‬بدوره‭ ‬ضحية‭ ‬انثقاب‭ ‬الاطارات‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬ليتأخر‭ ‬خلف‭ ‬العطية‭ ‬بفارق‭ ‬22‭ ‬دقيقة‭.‬

قال‭ ‬لوب‭ ‬الذي‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬التاسع‭ ‬‮«‬تعرضنا‭ (‬للانثقاب‭) ‬الثالث‭ ‬قبل‭ ‬100‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭. ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تبديل‭ ‬الاطار‭ ‬المتضرر‭... ‬كنا‭ ‬نفقد‭ ‬ضغط‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬الإطار‭. ‬لذا،‭ ‬كان‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬كل‭ ‬20‭ ‬كيلومترا‭ ‬لإعادة‭ ‬النفخ،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬لكي‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬المرحلة‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬أهدرنا‭ ‬25‭ ‬دقيقة‭ ‬لكن‭ ‬دكار‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬طويلاً،‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬في‭ ‬متناولنا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭.‬

وسُمح‭ ‬للمشاركين‭ ‬فور‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬مخيّم‭ ‬المبيت‭ ‬أن‭ ‬يعملوا‭ ‬بأنفسهم‭ ‬على‭ ‬اصلاح‭ ‬الاعطال‭ ‬على‭ ‬آلياتهم‭ ‬لمدة‭ ‬ساعتين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ركنها‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬المغلق‭ ‬للانطلاق‭ ‬مجدداً‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭.‬


انسحاب‭ ‬سندرلاند

في‭ ‬فئة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬صعد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬كيفن‭ ‬بينافيدس‭ (‬كيه‭ ‬تي‭ ‬أم‭)‬،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬وصل‭ ‬ثالثاً‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬المرحلة‭ ‬جراء‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬الدراجين‭.‬

وبعدما‭ ‬سجل‭ ‬أسرع‭ ‬توقيت،‭ ‬تراجع‭ ‬التشيلي‭ ‬بابلو‭ ‬كينتانيا‭ (‬هوندا‭) ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عقب‭ ‬نيله‭ ‬عقوبة‭ ‬اضافة‭ ‬6‭ ‬دقائق‭ ‬إلى‭ ‬توقيته‭ ‬بسبب‭ ‬السرعة‭ ‬الزائدة‭.‬

وحلّ‭ ‬دراجا‭ ‬هوندا‭ ‬الأميركي‭ ‬ريكي‭ ‬برابيك‭ ‬والفرنسي‭ ‬أدريان‭ ‬فان‭ ‬بيفيرين‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬توالياً،‭ ‬بعدما‭ ‬تأخر‭ ‬الاول‭ ‬1‭.‬11‭ ‬دقيقة‭ ‬والثاني‭ ‬2‭.‬51‭ ‬دقيقتين‭.‬

وحافظ‭ ‬البوتسواني‭ ‬روس‭ ‬برانش‭ (‬هيرو‭)‬،‭ ‬الفائز‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬برغم‭ ‬وصوله‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بفارق‭ ‬3‭.‬18‭ ‬دقائق،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬يتقدم‭ ‬على‭ ‬التشيلي‭ ‬إيغناسيو‭ ‬كورنيخو،‭ ‬الأسرع‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬الأحد،‭ ‬والذي‭ ‬حلّ‭ ‬سادسا‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬متأخراً‭ ‬بفارق‭ ‬3.34‭ ‬دقائق‭.

وشهدت‭ ‬المرحلة‭ ‬انسحاب‭ ‬البريطاني‭ ‬سام‭ ‬سندرلاند‭ (‬غاز‭ ‬غاز‭)‬،‭ ‬المتوج‭ ‬برالي‭ ‬دكار‭ ‬عامي‭ ‬2017‭ ‬و2022،‭ ‬إثر‭ ‬مشكلة‭ ‬ميكانيكية‭. ‬وكانت‭ ‬مغامرته‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬34‭ ‬عاما‭ ‬انتهت‭ ‬سريعا‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى،‭ ‬عندما‭ ‬اضطر‭ ‬ايضاً‭ ‬للانسحاب‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬لسقطة‭.‬

تتميز‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬مسافتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬631‭ ‬كيلومترا،‭ ‬منها‭ ‬299‭ ‬مرحلة‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬السلامية‭ ‬والهفوف،‭ ‬بمسارات‭ ‬صعبة‭ ‬تتطلب‭ ‬دقة‭ ‬في‭ ‬الملاحة‭.‬

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