نتائج المنتخبات العربية في نهائيات كأس أمم إفريقيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتوّجت‭ ‬مصر‭ ‬بسبعة‭ ‬ألقاب‭ ‬قياسية‭ ‬أعوام‭ ‬1957‭ ‬و1959‭ ‬و1986‭ ‬و1998‭ ‬و2006‭ ‬و2008‭ ‬و2010،‭ ‬فيما‭ ‬أحرزت‭ ‬الجزائر‭ ‬لقبي‭ ‬1990‭ ‬و2019،‭ ‬السودان‭ ‬1970،‭ ‬المغرب‭ ‬1976،‭ ‬وتونس‭ ‬2004‭. ‬وحلّت‭ ‬ليبيا‭ ‬وصيفة‭ ‬في‭ ‬1982،‭ ‬شاركت‭ ‬موريتانيا‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬و2021‭ ‬قبل‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬وجزر‭ ‬القمر‭ ‬مرّة‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬يبلغ‭ ‬منتخبا‭ ‬الصومال‭ ‬وجيبوتي‭ ‬النهائيات‭.‬

وتشارك‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬و11‭ ‬فبراير،‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬عربية‭ ‬هي‭ ‬مصر‭ ‬والمغرب‭ ‬والجزائر‭ ‬وتونس‭ ‬وموريتانيا‭.‬

مصر‭ ‬

بعد‭ ‬غياب‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬نسخ‭ ‬بين‭ ‬2012‭ ‬و2015،‭ ‬حلّت‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬نجمها‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬وصيفة‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬وراء‭ ‬الكاميرون‭ ‬ومطلع‭ ‬2022‭ ‬عندما‭ ‬خسرت‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أمام‭ ‬السنغال‭. ‬كانت‭ ‬العلامة‭ ‬الفارقة‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الألفية،‭ ‬إذ‭ ‬توّجت‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرّب‭ ‬حسن‭ ‬شحاتة‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬2006‭ ‬و2008‭ ‬و2010‭. ‬أحرزت‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬أوّل‭ ‬نسختين‭ (‬1957‭ ‬و1959‭) ‬عندما‭ ‬شاركت‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬حلّت‭ ‬وصيفة‭ ‬لإثيوبيا‭ ‬في‭ ‬1962‭ ‬ثم‭ ‬بلغت‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ست‭ ‬مرات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتذوّق‭ ‬طعم‭ ‬اللقب‭ ‬مجدداً‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬1986‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الكاميرون‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭. ‬

تراجع‭ ‬مستواها‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬الخمس‭ ‬التالية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬بلقبها‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬1998‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬2‭-‬0‭.‬

عاشت‭ ‬فترتها‭ ‬الذهبية‭ ‬مع‭ ‬شحاتة،‭ ‬فتوّجت‭ ‬في‭ ‬2006‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أمام‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬2008‭ ‬على‭ ‬الكاميرون‭ ‬بهدف‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬تريكة،‭ ‬و2010‭ ‬ضد‭ ‬غانا‭ ‬بهدف‭ ‬محمد‭ ‬ناجي‭ ‬جدّو‭.‬

الجزائر‭ ‬

شاركت‭ ‬الجزائر‭ ‬19‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬النهائيات،‭ ‬وأحرزت‭ ‬لقبها‭ ‬الأول‭ ‬عام‭ ‬1990‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نيجيريا‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬ضد‭ ‬السنغال‭ ‬1‭-‬0‭ ‬بقيادة‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭. ‬انتظرت‭ ‬حتى‭ ‬1968‭ ‬لتشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬ثم‭ ‬واظبت‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الاستثناءات‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬1980‭ ‬عندما‭ ‬حلت‭ ‬وصيفة‭ ‬لنيجيريا‭ (‬0-3‭). ‬ودّعت‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬فوز‭.‬

المغرب‭ ‬

‭ ‬شارك‭ ‬المغرب‭ ‬18‭ ‬مرّة‭ ‬أوّلها‭ ‬في‭ ‬1972‭ ‬وأحرز‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الثانية‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬إثيوبيا‭. ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأوّل‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مشاركات‭ ‬بين‭ ‬2000‭ ‬و2013،‭ ‬واظب‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭.‬

غاب‭ ‬المغرب‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬نهائي‭ ‬2004‭ ‬أمام‭ ‬تونس،‭ ‬عن‭ ‬نسخة‭ ‬2015‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستضيفها،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬تأجيلها‭ ‬بسبب‭ ‬انتشار‭ ‬وباء‭ ‬ايبولا‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬إفريقية،‭ ‬فنقلت‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬غينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬وحُرم‭ ‬المشاركة‭. ‬خرج‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭.‬

تونس‭ ‬

خاضت‭ ‬تونس‭ ‬النهائيات‭ ‬20‭ ‬مرّة‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬1962‭ ‬وأحرزت‭ ‬اللقب‭ ‬مرّة‭ ‬وحيدة‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬2004‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المغرب‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وفي‭ ‬استضافتها‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1965،‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬إحراز‭ ‬اللقب‭ ‬لولا‭ ‬عودة‭ ‬غانا‭ ‬بقوة‭ ‬وفوزها‭ ‬3‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭.‬

غابت‭ ‬حتى‭ ‬1978‭ ‬عندما‭ ‬حلت‭ ‬رابعة،‭ ‬ثم‭ ‬مرّة‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬1982‭ ‬و1994‭. ‬ومذذاك‭ ‬الوقت‭ ‬تشارك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬انقطاع‭. ‬حلت‭ ‬وصيفة‭ ‬لجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬1996،‭ ‬وخرجت‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭.‬

في‭ ‬2015،‭ ‬تعرّضت‭ ‬لخسارة‭ ‬أثارت‭ ‬جدلاً‭ ‬تحكيمياً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬غينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬المضيفة‭ ‬1‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭.‬

منتخب‭ ‬السودان

شارك‭ ‬السودان‭ ‬9‭ ‬مرات‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬1957،‭ ‬وفي‭ ‬استضافته‭ ‬الثانية‭ ‬عام‭ ‬1970‭ ‬أحرز‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬غانا‭ ‬بهدف‭.‬

انقطع‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬بين‭ ‬1976‭ ‬و2008‭ ‬ثم‭ ‬بلغ‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬2012‭. ‬ودّع‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭. ‬وشاركت‭ ‬ليبيا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬النهائيات،‭ ‬وفي‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬خسرت‭ ‬النهائي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أمام‭ ‬غانا‭. ‬خرجت‭ ‬بعدها‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬نسختي‭ ‬2006‭ ‬و2012‭.‬

شاركت‭ ‬موريتانيا‭ ‬مرتين‭ ‬2019‭ ‬و2021‭ ‬عندما‭ ‬ودّعت‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬فوز،‭ ‬فيما‭ ‬خاضت‭ ‬جزر‭ ‬القمر‭ ‬النهائيات‭ ‬مرة‭ ‬وحيدة‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬وحققت‭ ‬فوزاً‭ ‬لافتاً‭ ‬على‭ ‬غانا‭ ‬3‭-‬2‭.‬







