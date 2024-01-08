ركلات ترجيح ساحل العاج ولقب كاميروني خامس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كان‭ ‬اللقب‭ ‬الثاني‭ ‬لساحل‭ ‬العاج‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬والأوّل‭ ‬بعد‭ ‬23‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الأوّل‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬غانا‭ ‬أيضاً‭ ‬وبركلات‭ ‬ترجيح‭ ‬ماراثونية‭ ‬11‭-‬10‭ ‬بعد‭ ‬24‭ ‬ركلة،‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬1992‭ ‬في‭ ‬السنغال‭.‬

وتدين‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬بلقبها‭ ‬إلى‭ ‬حارس‭ ‬مرماها‭ ‬بو‭ ‬بكر‭ ‬باري‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬الركلات‭ ‬الترجيحية‭ ‬بتصدّيه‭ ‬لاثنتين‭ ‬وتسجيله‭ ‬ركلة‭ ‬حاسمة‭ ‬منحت‭ ‬اللقب‭ ‬الغالي‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده،‭ ‬وفكّه‭ ‬عقدة‭ ‬خسارة‭ ‬نهائيي‭ ‬2006‭ ‬و2012‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أيضاً‭ ‬أمام‭ ‬مصر‭ ‬وزامبيا‭ ‬توالياً‭.‬

وخاض‭ ‬باري‭ ‬مباراته‭ ‬الرسمية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬النسخة،‭ ‬حيث‭ ‬فضّل‭ ‬عليه‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬الثعلب‮»‬‭ ‬هيرفيه‭ ‬رونار‭ ‬الحارس‭ ‬سيلفان‭ ‬غبوهوو،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬إصابة‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬حرمته‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وللمصادفة،‭ ‬فإن‭ ‬المنتخب‭ ‬العاجي‭ ‬لم‭ ‬يسجّل‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬النهائية‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭.‬

وكان‭ ‬النهائي‭ ‬الثامن‭ ‬يُحسم‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬كانت‭ ‬طرفاً‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬منها‭.‬

قال‭ ‬نجم‭ ‬الوسط‭ ‬يحيى‭ ‬توريه‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تفوز‭ ‬مع‭ ‬ناديك‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬سحرياً،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬بلدك‭ ‬فالأمر‭ ‬لا‭ ‬يُصدّق،‭ ‬استثنائي‭. ‬أنتظر‭ ‬لحظة‭ ‬رفع‭ ‬الكأس‭ ‬منذ‭ ‬زمن،‭ ‬وكقائد‭ ‬هذا‭ ‬مميّز‮»‬‭.‬

ونزل‭ ‬مليون‭ ‬إيفواري‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬أبيدجان‭ ‬لاستقبال‭ ‬الفريق‭ ‬المتوّج‭ ‬بعد‭ ‬انتظار‭ ‬دام‭ ‬نحو‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭.‬

ونال‭ ‬مدرب‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬رونار‭ ‬اللقب‭ ‬القاري‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬الأوّل‭ ‬مع‭ ‬زامبيا‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬بالذات،‭ ‬فبات‭ ‬أوّل‭ ‬مدرب‭ ‬يحرز‭ ‬لقبين‭ ‬مع‭ ‬منتخبين‭ ‬مختلفين‭ ‬وأوّل‭ ‬مدرّب‭ ‬أجنبي‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الالقاب‭ ‬يتقاسمه‭ ‬الغاني‭ ‬تشارلز‭ ‬غيامفي‭ ‬والمصري‭ ‬حسن‭ ‬شحاتة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬فشلت‭ ‬غانا‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬اللقب‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬والأوّل‭ ‬منذ‭ ‬33‭ ‬عاماً‭ ‬وتحديداً‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭.‬

عربياً،‭ ‬بلغت‭ ‬تونس‭ ‬والجزائر‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬خسرت‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬غينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬1‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬والثانية‭ ‬أمام‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬1‭-‬3‭.‬

خامس‭ ‬للكاميرون‭ ‬

تُوّجت‭ ‬الكاميرون‭ ‬بلقبها‭ ‬الخامس‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬الغابون،‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هكتور‭ ‬كوبر‭ ‬‮«‬المنحوس‮»‬‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬النهائية‭ ‬والنجم‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬ليبرفيل،‭ ‬حارمة‭ ‬‮«‬الفراعنة‮»‬‭ ‬من‭ ‬تتويج‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬عن‭ ‬نسخها‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بإحراز‭ ‬لقبه‭ ‬الثامن‭.‬

وأحرزت‭ ‬الكاميرون‭ ‬اللقب‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬والأوّل‭ ‬منذ‭ ‬2002،‭ ‬مقلّصة‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بعدد‭ ‬الألقاب‭ (‬سبعة‭) ‬إلى‭ ‬لقبين‭. ‬كما‭ ‬ثأر‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬غير‭ ‬المروضة‮»‬‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬مصر،‭ ‬الأولى‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬1986،‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬2008‭ (‬1-صفر‭).‬

وتدين‭ ‬الكاميرون‭ ‬بفوزها‭ ‬إلى‭ ‬البديلين‭ ‬نيكولا‭ ‬نكولو‭ ‬وفنسان‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬اللذين‭ ‬سجلا‭ ‬الهدفين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬59‭ ‬و88،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬أرسنال‭ ‬الانجليزي‭ ‬محمد‭ ‬النني‭ ‬منح‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬21،‭ ‬في‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭.‬

وتخطت‭ ‬الكاميرون‭ ‬التي‭ ‬درّبها‭ ‬البلجيكي‭ ‬هوغو‭ ‬بروس‭ ‬وتعرّض‭ ‬لانتقادات‭ ‬كبيرة‭ ‬قبل‭ ‬النهائيات‭ ‬عقبة‭ ‬غياب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبيها‭ ‬البارزين‭ ‬وتفضيلهم‭ ‬البقاء‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم‭ ‬الاوروبية‭ ‬عوض‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭. ‬وعلى‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬البارزين‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إقصاء‭ ‬منتخبات‭ ‬قوية‭ ‬أبرزها‭ ‬السنغال‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬وغانا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬2‭-‬0‭.‬

قال‭ ‬قائدها‭ ‬بنجامان‭ ‬موكاندجو‭ ‬عشية‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الغرفة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أحد‭ ‬ليراهن‭ ‬علينا‭ ‬بقرش‭ ‬واحد،‭ ‬هذا‭ ‬مؤسف‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬سيفوز‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬مرشحة‭ ‬مع‭ ‬الجزائر‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬إفريقي‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬أو‭ ‬الغابون‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬مع‭ ‬الهداف‭ ‬بيار‭-‬إيميريك‭ ‬أوباميانغ،‭ ‬لكنهم‭ ‬ودّعوا‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأوّل‭.‬

وفيما‭ ‬ودّعت‭ ‬الجزائر‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬خرجت‭ ‬تونس‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬0‭-‬2‭ ‬والمغرب‭ ‬أمام‭ ‬مصر‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬عينه‭.‬