فيتوريا لتجاوز التباينات مع القطبين الأهلي والزمالك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بعد‭ ‬مرحلة‭ ‬شابت‭ ‬فيها‭ ‬علاقة‭ ‬الفراعنة‭ ‬بجماهيرهم‭ ‬تقلبات‭ ‬كثيرة،‭ ‬أتى‭ ‬فيتوريا‭ (‬53‭ ‬عاماً‭) ‬بطموحات‭ ‬مرتفعة‭ ‬لتحقيق‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬السبت‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

بعد‭ ‬فشل‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬أمام‭ ‬السنغال‭ ‬ورحيل‭ ‬البرتغالي‭ ‬كارلوس‭ ‬كيروش،‭ ‬حقق‭ ‬فيتوريا‭ ‬12‭ ‬فوزاً‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬بينها‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بلجيكا‭ ‬القوية‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الأزمات‭ ‬طاردته‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬وتحديداً‭ ‬مع‭ ‬قطبي‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك،‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬موقف،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬قلقاً‭ ‬لدى‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬الكتيبة‭ ‬الساعية‭ ‬لإضافة‭ ‬نجمة‭ ‬ثامنة‭ ‬قياسية‭ ‬على‭ ‬قميصها‭.‬

واصطدم‭ ‬مدرب‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬والنصر‭ ‬السعودي‭ ‬السابق‭ ‬بمسؤولي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة،‭ ‬بسبب‭ ‬تقارب‭ ‬الأجندة‭ ‬الدولية‭ ‬مع‭ ‬ارتباطات‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬القارية‭.‬

بلغ‭ ‬الأمر‭ ‬ذروته‭ ‬حين‭ ‬طالب‭ ‬الفريق‭ ‬الأكثر‭ ‬تتويجاً‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬بعدم‭ ‬استدعاء‭ ‬لاعبيه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬بسبب‭ ‬خوض‭ ‬مباراة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإفريقي‭. ‬رفض‭ ‬فيتوريا‭ ‬الأمر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرضخ‭ ‬ويسمح‭ ‬للاعبي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬المعسكر‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬تونس‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬المنتخب‭ ‬1‭-‬3‭ ‬فشن‭ ‬البرتغالي‭ ‬هجوماً‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬الحمراء‭ ‬ويحمّلها‭ ‬مسؤولية‭ ‬الهزيمة‭.‬

عاد‭ ‬فيتوريا‭ ‬ليصطدم‭ ‬بإدارة‭ ‬الزمالك‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬حين‭ ‬أصرّ‭ ‬على‭ ‬ضم‭ ‬الثنائي‭ ‬أحمد‭ ‬فتوح‭ ‬ومحمد‭ ‬صبحي‭ ‬لقائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬توقف‭ ‬نوفمبر‭ ‬الدولي،‭ ‬رغم‭ ‬قرار‭ ‬الإدارة‭ ‬البيضاء‭ ‬بإيقافهما‭ ‬لأسباب‭ ‬انضباطية‭. ‬ردّ‭ ‬البرتغالي‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الزمالك‭ ‬استبعاد‭ ‬الثنائي،‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬قراره‭ ‬وحده‭ ‬وأنه‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬للأندية‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬اختياراته‭.‬

ثم‭ ‬أتت‭ ‬أزمة‭ ‬استبعاد‭ ‬الثلاثي‭ ‬إمام‭ ‬عاشور‭ ‬وحسين‭ ‬الشحات‭ ‬وطارق‭ ‬حامد‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬سيراليون‭ ‬بتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بحجة‭ ‬عدم‭ ‬جديتهم‭ ‬في‭ ‬المران‭ ‬الذي‭ ‬أعقب‭ ‬مباراة‭ ‬جيبوتي‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يشاركوا‭ ‬فيها،‭ ‬وما‭ ‬تبعه‭ ‬من‭ ‬اعتزال‭ ‬طارق‭ ‬حامد‭ ‬دولياً‭.‬

وكانت‭ ‬آخر‭ ‬الأزمات‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬قائمة‭ ‬الفراعنة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬غضباً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬من‭ ‬استبعاد‭ ‬بعض‭ ‬الأسماء،‭ ‬أبرزها‭ ‬ثنائي‭ ‬الأهلي‭ ‬الشحات‭ ‬وبالأخص‭ ‬المدافع‭ ‬ياسر‭ ‬إبراهيم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الأخير‭ ‬للقائمة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬إصابة‭ ‬المدافع‭ ‬أسامة‭ ‬جلال‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المعسكر‭.‬

‮«‬صفحة‭ ‬تم‭ ‬غلقها‮»‬‭ ‬

لا‭ ‬يعتبر‭ ‬مدير‭ ‬الكرة‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬خالد‭ ‬بيبو‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬فيتوريا‭ ‬وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬من‭ ‬حقّ‭ ‬كل‭ ‬مدير‭ ‬فني‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬باختيار‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يراهم‭ ‬مناسبين‭ ‬لطريقته،‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يتحمّل‭ ‬المسؤولية‭ ‬ويتعرّض‭ ‬للحساب‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬علاقة‭ ‬الطرفين‭ ‬بسبب‭ ‬إصرار‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬خروج‭ ‬لاعبيه‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬المنتخب‭ ‬وقتها،‭ ‬قال‭ ‬بيبو‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬صفحة‭ ‬تم‭ ‬غلقها‭. ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬فيتوريا‭ ‬راضياً‭ ‬عن‭ ‬طلبنا‭ ‬وقتها‭ ‬لكننا‭ ‬كنا‭ ‬نرتبط‭ ‬بمباراة‭ ‬رسمية‭ ‬عكس‭ ‬ارتباطات‭ ‬المنتخب‭ ‬الودية‭. ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬الجميع‭ ‬يسعى‭ ‬لمصلحة‭ ‬الكرة‭ ‬المصرية،‭ ‬ولا‭ ‬نعتبر‭ ‬أنفسنا‭ ‬طرفاً‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬أزمة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رفض‭ ‬أحمد‭ ‬سالم‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬ادعاء‭ ‬أن‭ ‬ناديه‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬للمنتخب‭ ‬وقال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬تعجّبنا‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬فيتوريا‭ ‬ضم‭ ‬لاعبين‭ ‬موقوفين‭ ‬للمنتخب،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬انتهى،‭ ‬والزمالك‭ ‬يقف‭ ‬بقوة‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬أحمد‭ ‬سليمان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الزمالك‭ ‬قد‭ ‬ردّ‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬فيتوريا‭ ‬استبعاد‭ ‬فتوح‭ ‬وصبحي‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬‮«‬فيتوريا‭ ‬يعاقبنا‭ ‬كلنا‭ ‬بعد‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬تونس‭. ‬لم‭ ‬يقدر‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬هُزم‭ ‬أمام‭ ‬تونس‭ ‬بنتيجة‭ ‬قاسية‭ ‬وحتى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬مباراة‭ ‬تونس‭ ‬تشكّل‭ ‬له‭ ‬عقدة‭ ‬في‭ ‬تصرفاته،‭ ‬وهو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭.‬

وقت‭ ‬الدعم‭ ‬

وعلى‭ ‬جبهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬النهائيات‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ثانية‭ ‬تضم‭ ‬غانا‭ ‬القوية،‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬وموزمبيق،‭ ‬ردّ‭ ‬محمد‭ ‬غرابة‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬على‭ ‬تساؤل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نؤمن‭ ‬بحق‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬الانتقادات‭ ‬أو‭ ‬الاختلاف‭ ‬مع‭ ‬خيارات‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭. ‬لكن‭ ‬الوقت‭ ‬فات‭ ‬حول‭ ‬تحليل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭. ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬وقت‭ ‬الدعم‭ ‬والوقوف‭ ‬خلف‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬غرابة‭ ‬‮«‬ذاهبون‭ ‬إلى‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اللقب،‭ ‬وأملنا‭ ‬أن‭ ‬ينسى‭ ‬الجميع‭ ‬أي‭ ‬خلاف‭ ‬ويتحدوا‭ ‬خلف‭ ‬قميص‭ ‬الفراعنة‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬مصر‭ ‬قد‭ ‬أحرزت‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬إفريقيا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬متتالية‭ ‬بين‭ ‬2006‭ ‬و2010‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬المدرب‭ ‬حسن‭ ‬شحاتة،‭ ‬رافعة‭ ‬ألقابها‭ ‬القياسية‭ ‬إلى‭ ‬سبعة،‭ ‬لكنها‭ ‬غابت‭ ‬عن‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬مذذاك‭ ‬الوقت‭ ‬مع‭ ‬اكتفاء‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬ورفاقه‭ ‬بفضيتي‭ ‬2017‭ ‬و2022‭.‬

بعد‭ ‬حقبة‭ ‬شحاتة،‭ ‬تولى‭ ‬عدة‭ ‬مدربين‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الأحمر،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الأمريكي‭ ‬بوب‭ ‬برادلي،‭ ‬شوقي‭ ‬غريب،‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هكتور‭ ‬كوبر،‭ ‬المكسيكي‭ ‬خافيير‭ ‬أغيري،‭ ‬حسام‭ ‬البدري‭ ‬وكيروش‭. ‬يأمل‭ ‬فيتوريا‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬جانباً‭ ‬تبايناته‭ ‬مع‭ ‬قطبي‭ ‬العاصمة،‭ ‬لقيادة‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬تتويج‭ ‬قاري‭ ‬طال‭ ‬انتظاره‭.‬