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تأجيل قضية شحنة بطاطس ((المخدرات)) لرد دفاع المتهمين

1/8/2024 7:11:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬تأجيل‭ ‬محاكمة‭ ‬9‭ ‬متهمين‭ ‬بمحاولة‭ ‬تهريب‭ ‬33‭ ‬كيلو‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بداخل‭ ‬شحنة‭ ‬بطاطس‭ ‬واردة‭ ‬في‭ ‬حاوية‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوية،‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬16‭ ‬يناير‭ ‬للاطلاع‭ ‬والرد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬دفاع‭ ‬المتهمين‭ ‬والتصريح‭ ‬لهم‭ ‬بصورة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭.‬

وكان‭ ‬ضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬بإدارة‭ ‬المنافذ‭ ‬البحرية‭ ‬على‭ ‬واجب‭ ‬عمله‭ ‬بتمرير‭ ‬الشحنات‭ ‬عبر‭ ‬جهاز‭ ‬الأشعة‭ ‬لتفتيش‭ ‬محتوياتها،‭ ‬وشاهد‭ ‬ورصد‭ ‬بمقدمة‭ ‬إحدى‭ ‬الحاويات‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوية‭ ‬شحنة‭ ‬البطاطس‭ ‬وشك‭ ‬في‭ ‬أمرها‭ ‬بسبب‭ ‬اختلاف‭ ‬معلومات‭ ‬الشحنة‭ ‬والشركة‭ ‬المستوردة‭ ‬فتم‭ ‬فتح‭ ‬الشحنة‭ ‬وتفتيشها،‭ ‬وتبين‭ ‬له‭ ‬وجود‭ ‬6200‭ ‬كيس‭ ‬بطاطس،‭ ‬وبفتحها‭ ‬ثبت‭ ‬احتواؤها‭ ‬على‭ ‬بطاطس‭ ‬ملتفة‭ ‬وبها‭ ‬آثار‭ ‬حفر‭ ‬وبدخلها‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬التي‭ ‬قدرت‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬كيلو‭.‬

وتمت‭ ‬إحالة‭ ‬الواقعة‭ ‬لإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬وبتتبع‭ ‬المعلومات‭ ‬المدونة‭ ‬على‭ ‬الشحنة‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬أثناء‭ ‬حضورهم‭ ‬لتسلم‭ ‬الشحنة‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬أحدهم‭ ‬بأن‭ ‬الشحنة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬متهم‭ ‬آخر‭ ‬متورط‭ ‬معهم،‭ ‬وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬المكثفة‭ ‬عن‭ ‬الواقعة‭ ‬وبالاستعانة‭ ‬بالمصادر‭ ‬السرية‭ ‬ثبت‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬المتورط‭ ‬معهم‭ ‬باستيراد‭ ‬وتهريب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬للبلاد،‭ ‬وعليه‭ ‬استصدرت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬إذنا‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للقبض‭ ‬عليه‭. ‬وباستكمال‭ ‬التحريات‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬9‭ ‬وجميعا‭ ‬يعملون‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬تستورد‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬للبلاد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تهريبها‭ ‬بطرق‭ ‬فنية‭ ‬واحترافية‭ ‬بهدف‭ ‬ترويجها،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬يترأس‭ ‬الشبكة‭ ‬ويقوم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بترتيب‭ ‬عمليات‭ ‬حشو‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬ويقوم‭ ‬بتسليمها‭ ‬للمتهم‭ ‬الثالث‭ (‬شقيقه‭) ‬لترويجها‭ ‬بمساعدة‭ ‬آخرين،‭ ‬وأن‭ ‬أحد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ ‬يستغل‭ ‬وظيفته‭ ‬كمخلص‭ ‬جمركي،‭ ‬وان‭ ‬المتهمين‭ ‬اللذين‭ ‬حضرا‭ ‬لتسلم‭ ‬الشحنة‭ ‬هما‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬باحتواء‭ ‬الشحنة‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬يتوليان‭ ‬عملية‭ ‬تسليمها‭ ‬وتخبئة‭ ‬البضاعة،‭ ‬وقد‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تمكنت‭ ‬الشبكة‭ ‬من‭ ‬إدخال‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬للبلاد‭ ‬بذات‭ ‬الطريقة‭.‬

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